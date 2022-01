FOTO Viro Virovitica do minimalne pobjede nad Slatinom, Frajhautovi igrači odličan otpor pružili i rukometašima Siska

- PROMO -

U subotu, 29. siječnja vodeća momčad 2. hrvatske lige Istok, Slatina, na svom terenu odigrala je dvije jake pripremne utakmice. Prvi suparnik bio je susjedni prvoligaš Viro Virovitica, koji je došao do minimalne pobjede 29:28.

Prvi dio pripao je gostima iz Virovitice, koji su imali prednost od jednog do dva zgoditka, međutim, sredinom prvog dijela domaći rukometaši preuzimaju kontrolu rezultata i u nekoliko navrata imaju tri zgoditka prednosti (11:8, 12:9, 14:11, 16:13, 18:15). U posljednjoj dionici utakmice rukometaši Viro Virovitice ponovno dolaze do prednosti koju su uspjeli očuvati do konačnih 29:28.

Slatina: Nikola Brnada, Lovro Frajhaut, Domagoj Bot 3, Tin Baćani 1, Luka Miličić 3, Benjamin Hankić 3, Ivan Repić 4, Zvonimir Bertić 1, Ivan Berkec 1, Matija Lisinski 4, Filip Mataija 3, Ivan Horvat, Mario Šomođi 1, Dino Majstorović, Ivan Lukac 3 i Igor Dragojević 1. Trener: Viktor Frajhaut.

Viro Virovitica: Dominik Arsić 5, Domagoj Šepak 1, Mateo Mijatović 2, Ivan Jakuš, Filip Kosanović, Mihael Rengel, Antonio Pavić 1, Ivan Vrbančić, Vladimir Flanjak 7, Hrvoje Vašarević, Leon Dujmović 4, Mateo Brašnić Ferreira 3, Mateo Drinovac 2, Toni Smutni 4, Karlo Štimac i Karlo Starčević. Trener: Damir Vašarević.

U drugom susretu rukometaši Slatine su remizirali s drugom prvoligaškom momčadi, Siskom. Konačan rezultat bio je 29:29. U prva dva napada gosti iz Siska imali su minimalnu prednost, nakon čega domaći rukometaši vode s jednim do dva zgoditka prednosti. U posljednjih petnaestak minuta Siščani imaju minimalnu prednost, ali su Slatinčani na kraju ipak uspjeli izboriti remi.

Slatina: Nikola Brnada, Lovro Frajhaut, Domagoj Bot 2, Tin Baćani, Luka Miličić 1, Benjamin Hankić 2, Ivan Repić 7, Zvonimir Bertić, Ivan Berkec, Matija Lisinski 4, Filip Mataija 7, Ivan Horvat, Mario Šomođi, Dino Majstorović, Ivan Lukac 1 i Igor Dragojević 5. Trener: Viktor Frajhaut.

(www.icv.hr, mš, foto: D. Fišli)