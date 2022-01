Geo info centar je od 1. veljače otvoren za sve posjetitelje: Nova vrhunska destinacija u VPŽ

- PROMO -

Interes za Geo info centrom ne jenjava kroz čitav proces njegove izgradnje, no otkako je nakon službenog otvorenja najavljeno i njegovo otvorenje za sve posjetitelje, interes je nadmašio sva očekivanja. Kako kažu iz Parka prirode Papuk, gotovo ne postoji dio Hrvatske iz kojeg nisu pristizali upiti vezani uz mogućnost posjeta.

Već danas planirajte svoj posjet Papuku jer Geo info centar otvara svoja vrata u utorak, 1. veljače. Radno vrijeme centra je od utorka do subote u vremenu od 8 do 16 sati.

Impozantna građevina koja svojim izgledom intrigira sve prolaznike, svojom unutrašnjošću oduševila je i najveće skeptike.

– S osobitim zadovoljstvom najavljujem prvi radni dan Geo info centra, točnije 1. veljače. 2022. Nakon tri godine izgradnje i opremanja, ulazimo u izazovno razdoblje upravljanja Geo info centrom. Uvjereni smo da će dojmovi posjetitelja biti pozitivni kao i uzvanika s otvorenja jer doživljaj posjetitelja nam je ujedno i najveći motiv – izjavio je Alen Jurenac, ravnatelj Parka prirode Papuk.

Koliko je star naš Planet, kada se pojavio život na Zemlji te kako se on razvijao od prajuhe, preko dinosaura sve do pojave čovjeka? Koji su to fosili pronađeni u papučkim stijenama koji nam svjedoče o davnim pričama ove slavonske gore? Jesu li na Papuku davno bile karbonske močvare, oceanima plovili čudnovati amoniti, a Panonskim morem plivao morski pas megalodon?

Ovo je samo dio onoga što možete saznati u Voćinu na adresi Nikole Šubića Zrinskog 1a. Kontakt za sve upite je: geoinfocentar@pp-papuk.hr

(www.icv.hr, PP Papuk)