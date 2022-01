Kornjača Jonathan ima 190 godina i najstarija je životinja na svijetu

Najstarija osoba na svijetu bila je 122-godišnja Jeanne Calment. No, postoji netko tko je premašio njene godine – istina, nije riječ o čovjeku, ali je to biće došlo gotovo do 200. godina. Još uvijek ima šanse da dosegne tu brojku jer je Jonathanu ‘tek‘ 190 godina. Kako se drži? Starački. Ženske ga više ne zanimaju pretjerano, ne vidi dobro, a ni njuh mu ne radi kao u mladim danima, prenosi Jutarnji.hr.

Ovo najstarije stvorenje koje živi na kopnu oborilo je još jedan rekord u Guinnessovoj knjizi – postao je najstarija kornjača u povijesti našeg svijeta. Njemu to baš ništa ne znači, ali uživa u malenim stvarima u životu: čuvari ga hrane rukom, a on najviše voli kada se tamo pronađe kupus, mrkve, jabuke i sezonsko voće. Društvo mu pravi nekoliko mlađih kornjača, ali tek povremeno, jer on voli biti sam. Voli se sunčati i to izgleda urnebesno: iz oklopa izbaci svoj dugi vrat i opruži noge kako bi upio što više topline. Kad je hladno, zakopa se u lišće i blato i tamo provede dan. Nema velikih prohtjeva i uopće ne shvaća da je najveća zvijezda koja živi na otoku St. Helena u Južnom Atlantskom oceanu.

Na taj je otok stigao 1882. godine, kao dio prtljage Sir Williama Grey-Wilsona. On je postao guverner otoka pa je kornjaču poveo sa sobom. Kada ga je točno dobio, ne zna se. Dokaz da se izgledao 1832. godine su fotografije nastale kad je tek došao na otok. One pokazuju odraslu kornjaču, pa je godina rođena procijenjena otprilike. No, nitko nije posve siguran u nju, tako da je moguće da je i stariji od 200 godina.

Sve do ovog mjeseca, najstarija kornjača bila je Tu‘i Malili. Bila je stara 188 godina, ali je Jonathanu trebalo neko vrijeme da se dokaže njegova starost i da ga se uvrsti u tu knjigu. Zanimljivost vezano za nju je da ju je kraljevskoj obitelji Tonge poklonio britanski istraživač James Cook davne 1777. godine.

