Korona u OBŽ: Novopozitivnih 469, preporuka za online nastavu ostaje

Za područje Osječko-baranjske županije u zadnja 24 sata obrađeno je 879 uzoraka od kojih je 469 bilo pozitivno na koronavirus.

Novopozitivne osobe imaju prebivalište na području gradova: Osijek (240), Đakovo (63), Našice (28), Valpovo (14), Belišće (12), Beli Manastir (9) i Donji Miholjac (4), te općina: Čepin (40), Darda (11), Antunovac i Erdut (po 10), Podgorač (5), Bilje i Petrijevci (po 4), Koška (3), Bizovac i Draž (po 2), Drenje, Đurđenovac, Ernestinovo, Kneževi Vinogradi, Magadenovac, Satnica Đakovačka, Strizivojna i Vuka( po 1).

Na bolničkom liječenju nalazi se 97 osoba oboljele od Covida-19, od kojih je 78 smješteno u osječkom Kliničkom bolničkom centru dok je 19 osoba s istim oboljenjem hospitalizirano u Općoj županijskoj bolnici Našice.

U Respiracijskom centru nalazi se 14 pacijenata. Nema preminulih u posljednja 24 sata.

Na području Osječko-baranjske županije u samoizolaciji se trenutačno nalazi 1.821 osoba.

Na području Osječko-baranjske županije trenutno je cijepljeno ukupno 65,7 posto odraslog stanovništva.

Od 17. do 23. siječnja 2022. godine na punktovima putem javnih poziva, u ljekarnama, u bolničkim ustanovama, putem mobilnih timova i obiteljskih liječnika ukupno je cijepljeno 5.071 osoba. Prvom dozom cijepljeno je 371, drugom dozom 329 i dodatnom (docjepnom ili trećom dozom za imunokompromitirane osobe) 4.371 osoba.

Od 19. do 25. siječnja policijski službenici proveli su 134 provjere osoba u samoizolaciji i utvrdili jedno kršenje te mjere (u Belom Manastiru). Obavili su i 656 nadzora ugostiteljskih objekata pri čemu su utvrdili 2 kršenja propisanih mjera (u Osijeku i Valpovu).

Na današnjoj (25. siječnja 2022. godine) sjednici Stožera civilne zaštite OBŽ razmatrana je aktualna epidemiološka situacija. Između ostalog, zaključeno je da ostaje na snazi preporuka da se nastava za učenike od petog do osmog razreda osnovnih škola te nastava u srednjim školama održava po modelu C (online), dok učenici od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola pohađaju nastavu po A modelu. Međutim, članovi Stožera naglašavaju da je riječ o preporuci, a odluku o modelu nastave treba donositi na razini škola i u skladu s epidemiološkim stanjem u svakoj školi, što se zapravo i događa. Na primjer u Gradu Osijeku šest od ukupno 21 škole u cijelosti provodi na online nastavu, a s druge strane tri srednje škole već su donijele odluke o povratku na A model nastave

(www.icv.hr, tj)