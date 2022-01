Kratki rezime 2021. gledan očima meteorologa: Na području VPŽ godina je bila i više nego ‘specifična’

- PROMO -

Donosimo kratki rezime 2021. godine gledan očima meteorologa. Na području Virovitičko-Podravske županije godina je bila i više nego specifična. Krenimo redom…

Siječanj 2021. godine:

Na prvi snježni pokrivač čekali smo 11. siječnja kada smo u 7 sati mjerili 12 centimetara snijega. Povremen snijeg padao je do zadnje dekade mjeseca siječnja, kada je temperatura zraka osjetno porasla. Čitatelji su nam slali fotografije visibaba i ostalih proljetnica kako se polako bude. 21. siječnja žestoki udari jugozapadnog vjetra od 55 km/h nagovijestili su osjetnije zatoplje koje je 22. siječnja u najtoplijem dijelu dana živu u termometrima dizalo do 16,2°C. No zaokret na meteorološkom polju se dogodio brzo, već 23. siječnja kada smo imali prve detektirane munje na području Virovitičko-podravske županije. Čak 75 ‘komada’ uz prekrasan olujni oblak “Shelf cloud” i tuču. Konkretniji snijeg je 25. siječnja pao na Papuku od 30 do 50 centimetara. Radilo se o pravoj snježnoj mećavi na Papuku. Siječanj je bio topliji uz prosječnu količinu oborine.

Veljača 2021. godine:

Početak veljače obilježio je “napad zime”. 01. veljače smo se u jutro budili uz -4°C i 14 centimetara snijega. Kako to biva, nova južina je bila na vidiku. 04. veljače smo se budili na 11,2°C, a dnevni hod je rastao do 17,5°C. Na nebu smo imali ljetne razvoje oblaka. Buđenje prirode polako, ali sigurno uzima zamah. Veljača prevrtača nam je sredinom mjeseca pokazala svoje “zube”. 12. veljače smo se probudili na -9°C, prije novog osjetnijeg porasta 22. veljače, kada smo mjerili 17,9°C. 26. veljače čak 20,2°C. Pred kraj mjeseca ponovno hladnije. Veljača je bila toplija, čak i od siječnja uz oborine koje su bile u granicama prosjeka.

Ožujak 2021. godine:

Početak ožujka obilježio je pad temperature zraka. Za Josipovo 18. ožujka imali smo snježni pokrivač, a pljuskovi snijega su obilježili i kalendarski početak proljeća. Ožujak su obilježile temperature zraka, ali i oborine u granicama prosjeka. Čak temperaturno neznatno i hladnije, gledajući mjesec u cjelini. Vegetacija je već počela osjećati temperature oscilacije.

Travanj 2021. godine:

Početak travnja obilježila je iznadprosječna toplina, kave na otvorenom izmamile su većinu, prije novog šoka. 06. travnja budimo se uz 0°C i 3 centimetra snijega. Dan kasnije snježni pljuskovi i grmljavina. Vrlo hladan travanj je iza nas, oborine u granicama prosjeka. Vegetacija još više zaostaje zbog temperatura zraka koje više odgovaraju početku veljače nego travanja.

Svibanj 2021. godine:

Početak mjeseca hladniji, prije zatopljenja 10. svibnja kada smo se grijali na 28,2°C. Sredinom svibnja (14.) smo imali prve grmljavinske pljuskove na području Virovitičko-podravske županije. Na području Slatine, Sopja, Bakića, Bistrice padala je tuča veličine lješnjaka, a obilna kiša pala je u Slatini. Za sat vremena palo je 15 milimetara oborine. Kišno vrijeme obilježilo je svibanj. Temperature zraka i dalje niže u odnosu na višegodišnji prosjek.

Lipanj 2021. godine:

Početak lipnja su obilježile temperature zraka blizu vrućih 30°C. 03. lipnja već 26°C. Prvi toplinski val bio je na pomolu. Prve tridesetice smo mjerili sredinom mjeseca. 18. lipnja vrućih 31,7°C. Vrućina je obilježila nastavak lipnja. Drugi toplinski val stigao nam je krajem mjeseca. Lipanj iza nas je bio najsušniji lipanj u povijesti. Samo je 13. lipnja palo skromnih 4 milimetra oborine. 1952. godine palo je 5.2 milimetara oborine. Tako da smo lipanj 2021. godine upisali kao najsušniji od službenih početaka mjerenja. Vrhunac vrućine smo imali 24. lipnja, kada smo mjerili 36,5°C. Imali smo 14 vrućih dana i pet toplih ili tropskih noći. Ekstremna vrućina i manjak oborine obilježili su lipanj.

Srpanj 2021. godine:

Početkom srpnja smo zakoračili u treći toplinski val. 07. srpnja vrućih 36,4°C. 08. srpnja smo imali najvišu temperaturu zraka u 2021. godini, 37,6°C. Kako to biva u toplijem dijelu godine, izražena vrućina u kombinaciji s prolaskom oslabljene hladne fronte za posljedicu je imala izražene atmosferske razvoje. 09. srpnja na području istočnih predjela Virovitičko-podravske županije, ali i Papuka, padala je obilna kiša koja je na Papuku izazvala bujične poplave. Ponegdje je u svega sat vremena palo 100 mm oborine, a tuča je mjestimice i veličine jabuka padala na području istočnih predjela županije. Izražena visinska ciklona je od 16. do 20. srpnja na područje Virovitice “isula” 95 mm oborine. Na području Slatine 94 mm. Višegodišnji prosjek oborina za srpanj na području Virovitice je 77.3 mm. Tako da se radilo o obilnoj oborini. Nije nam dugo trajalo ugodno, podnošljivo vrijeme. Već krajem srpnja ponovno južina, 25. srpnja i 33,5°C. Vrlo topao srpanj je iza nas, uz oborine koje su bile u granicama višegodišnjeg prosjeka ili neznatno više.

Kolovoz 2021. godine:

Početak kolovoza obilježilo je grmljavinsko nevrijeme. Udar jugozapadnog vjetra od 76 km/h, olujan oblak Shelf cloud, a temperatura zraka se u satu spustila za 10°C. Sredinom kolovoza (16.) smo u najtoplijem dijelu dana “vozili” do vrućih 35,8°C. Od 17. kolovoza osjetno hladnije. Danju svega 19°C. Jutro iza 11°C. Osjetno svježije. Nastavak kolovoza obilježilo je promjenjivo, nestabilno i hladnije vrijeme. Krajem kolovoza uz 37 mm kiše, područje Virovitice je bila najkišovitija mjerna postaja u Hrvatskoj. Gledajući temperature zraka i oborine iza nas je normalan, prosječni kolovoz.

Rujan 2021. godine:

Ljepša strana kasnog ljeta uz kišovitiji period sredinom mjeseca. 15. rujna smo imali vrući dan uz 31,4°C. Zanimljivost je ta, da smo tijekom jutra 16.0 rujna na području Virovitice mjerili 22°C, isto kao i Dubrovnik. Rujan je obilježio manjak oborine, ali i toplije vrijeme gledajući višegodišnji prosjek.

Listopad 2021. godine:

Početak listopada obilježilo je kasno ljetno vrijeme. 04. listopada tijekom dana toplih 25,8°C. No već krajem prve dekade listopada kiša i pad temperature zraka. Na području Virovitice je palo 63 mm oborine. 13. listopada prve snježne pahuljice na vrhu Papuka. Sredinom mjeseca prvi prizemni mraz na području Virovitice. 15. listopada se budimo na 1°C. Jesen sve više pokazuje smoje lice. 24. listopada tijekom jutra -1°C prve negativne vrijednosti ove jeseni. Hladniji i kišovitiji listopad je iza nas.

Studeni 2021. godine:

Kišan početak studenog. Od 4. do 5. studenog na području RC-Bilogora je palo 59,6 mm, Virovitice 27 mm i Slatine 10 mm oborine. Kraj studenog obilježio je mraz. 24. studenog u jutro -3°C. Studeni iza nas temperaturama zraka prosječan. Oborine su bile češće, pa smo ga okarakterizirali kao kišovit.

Prosinac 2021. godine:

03. prosinca prvi snježni pokrivač na Jankovcu oko 5 centimetara. Obilnija kiša na području Virovitice, čak 39 mm, Slatina 33 mm i RC. Bilogora 31.6 mm. Hladna jutra i kratkotrajno lepršanje snježnih pahuljica 09. prosinca. Uobičajena južina pred Badnjak i Božić. 24. prosinca smo imali udar jugozapadnog vjetra od 71 km/h i dnevni hod do 14,6°C. 27. prosinca prvi snježni pokrivač na području Virovitice. U 7 sati -1,6°C i 10 centimetara snijega. Staru godinu smo ispratili uz izraženu južinu tijekom dana do 13,3°C s kojim smo zakoračili u novu 2022. godinu na 5°C.

Nadajmo se da će 2022. godina biti ‘normalnija’, sa što manje ekstrema i elementarnih nepogoda.

(www.icv.hr, kp, foto: M. Rođak)