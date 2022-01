Kreće Program osječkog smanjivanja težine: Polaznici smršave i po 10 kilograma tijekom petomjesečnog trajanja POST-a

- PROMO -

Sve one koji se bore s viškom kilograma obradovat će vijest da je Gimnastičko društvo Osijek – Žito započelo s upisima novih članova u program mršavljenja POST.

Uvodna predavanja Programa osječkog smanjivanja težine održat će se u četvrtak 27. siječnja u Sokol Centru (Kralja Zvonimira 5, Osijek. II. kat – pristup liftom) u 19 te u 20 sati.

– Program POST osmišljen je temeljem suvremenih znanstvenih spoznaja o pretilosti jednako kao i o razlozima neuspješnosti brojnih dijeta koje postoje. Temelji se na teorijskom znanju fiziologije probave, jedenju u vremenskom okviru, vježbama opuštanja, skrivenom fitnesu te pravom postu za one koji trebaju provesti veći zahvat. Krajnji je cilj ne samo dovesti polaznike do njihovog cilja, nego ih i osposobiti za daljnje uspješno i samostalno održavanje zdrave tjelesne težine- ističu pokretači programa.

– U POST-u su trenutno 44 polaznika koji su tijekom četiri mjeseca smršavili ukupno 431,2 kg, odnosno prosječno 10 kg po polazniku. Raspon je prilično velik, od 2,8 do 35 kilograma. S obzirom da su posljednja mjerenja uslijedila nakon Božića rezultati su više nego dobri. Polaznici su pokazali kako su usvojili temeljna znanja i vještine za nošenje i s velikim izazovima kao što su bili praznici. Ostaje nam još mjesec dana osnovnog programa te nakon toga POST PLUS za one koji nisu dostigli svoju zdravu težinu. S obzirom da smo trenutno na gubitku težine od 10 posto vjerujemo da će i ova generacija ponoviti uspjeh prethodnih čiji je ukupan prosječni gubitak težine bio između 12 – 13 posto- istaknuo je za medije doktor Dražen Gorjanski, koji zajedno s osječkim liječnikom Mariom. Ćurkovićem vodi POST.

Sam program kreće 2. veljače, Cijena je 400 kuna mjesečno, a program traje pet mjeseci.

Organizatori napominju kako je broj mjesta na uvodnom predavanju ograničen, a rezervaciju je moguće dobiti pozivom na broj 091/514-3760.

