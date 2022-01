Little House on Papuk: Kućica iz bajke u srcu Papuka

- PROMO -

Sve je više ljudi koji svoj mir pronalaze u prirodi, bez mobitela i druge tehnologije, jednostavno čisti zrak i opuštanje. Sinonim za takav odmor je Park prirode Papuk koji se nudi sam od sebe, a kada ga dotakne prijateljska ljudska ruka, onda dobiva novu dimenziju svoje ljepote. Tako je krajem prošle godine Park prirode dobio novi smještajni kapacitet, i to kakav, onaj koji diše s prirodom i ovim podnebljem. Naime, na samom ulazu u Park prirode Papuk, u neposrednoj blizini park šume Jankovac, u selu Slatinski Drenovac, uređena je i otvorena posebna kuća pod nazivom Little House on Papuk.

– Naša kuća za odmor može primiti četvoro gostiju, a dobrodošli su i kućni ljubimci. Uz kuću se nalazi velika natkrivena terasa za uživanje u pogledu na obližnju šumu i guštanje u mirnim Papučkim večerima. Kuća je u potpunosti opremljena, a uređena s puno pažnje i ljubavi. Želja nam je bila stvoriti topao i ugodan prostor gdje će se gosti osjećati kao u svom drugom domu. Po reakcijama naših prvih gostiju, drago nam je da smo u tome i uspjeli. Puno smo energije, truda i manualnog rada uložili u lijepe detalje koji kući daju poseban ugođaj. Svima su najzanimljiviji upravo restaurirani komadi namještaja koje smo pronalazili i otkupljivali tu po našim selima, a neki su bili i naši. Na ovaj način sačuvali smo ih od propadanja, dali im novu vrijednost, a sretni smo da smo tako uspjeli sačuvati i dio tradicije – kaže vlasnica Marika Marić inače poznata kao članica HGSS-a, stanice Orahovica.

Marika odaje kako je ideja kućice na selu njen dječji san, ali naglašava da kao dijete, u ono vrijeme, nije mogla niti pretpostaviti da će biti na ovom mjestu.

– Kako su me ljubav prema prirodi, hobiji pa kasnije i posao vezali uz naš Papuk, godinama sam na putu prema obližnjim planinarskim stazama i vrhovima prolazila kroz Drenovac i nikako mi nije bilo jasno kako njegov turistički potencijal još nije prepoznat. Vjerovala sam iskreno da će se ondje ipak nešto pozitivno dogoditi, jer biti u geoparku pod zaštitom UNESCO-a i u parku prirode je stvarno privilegija i ogromno bogatstvo u emotivnom smislu, ali i prednost u turističkom odnosno poslovnom– nastavlja Marika kojoj je upravo Park prirode Papuk puno pomogla u ostvarivanju sna svojim projektima koje je javna ustanova realizirala i velikim radom na promociji ovoga područja čime posjećenost svake godine ruši rekorde.

– Zaista vjerujem da nema kutka u Lijepoj našoj do kud glas o ljepotama i jedinstvenim lokalitetima Papuka nije došao. Vesele nas i novi najavljeni projekti upravo za naše selo, neki od njih započinju već ovog proljeća! Oni će privući nove goste, a time će i projekt naše Little House on Papuk dobiti smisao. Svakako, naša je želja ipak održivi turizam. Ne želimo konzumerizam pod svaku cijenu, mislim da svi zajedno ipak moramo prvenstveno čuvati našu prirodu i razmišljati o tome kakvu je ostavljamo budućim generacijama – poručuje Marika, a ovom pričom oduševljena je Javna ustanova Parka prirode Papuk.

– Otvaranje nove kuće za odmor ”Little house on Papuk” je kao primjer onoga u što smo odavno vjerovali, sada se i ostvaruje. Lokalno stanovništvo prepoznalo je turistički potencijal Parka prirode Papuk te se odvažilo na iskorak u pružanju usluga smještaja. Zadovoljni ljudi koji su ljepote Papuka prepoznali i pretvorili u priliku za egzistiranje dodatno povećavaju vrijednost našeg Parka koji je najposjećenija slavonska turistička destinacija. Nadamo se da je pred nama još puno ovakvih priča – kaže ravnatelj Alen Jurenac. Marika Marić otvoreno kaže kako su ona i njena obitelj na samom početku ove priče, ali su i jako su entuzijastični, imaju puno upita i lagano popunjavaju svoj ovogodišnji kalendar.

– Svjesni smo da do našeg cilja neće biti samo mirisno cvijeće i zelena trava. Kod nas ljudi tek trebaju osvijestiti činjenicu da se i u ovom dijelu Slavonije može razvijati turizam. Mi sami nećemo moći puno,budimo realni, ne možete baš živjeti od jedne male kuće za odmor, ali sigurno možete nadopuniti kućni budžet i tko zna gdje vas to može odvesti. Nas jako veseli svaki pomak u selu, u županiji i cijelom Papuku! Voljeli bismo da se ljudi odvaže i krenu u ovom smjeru. Time će dobiti cijela zajednica: i vinari i medari i mali poljoprivredni proizvođači i restorani i serviseri bicikala, karikiram malo, ali i to je točno. Svoj dio kolača dobit će i općina i županija, a taj će dio valjda onda vratiti kroz poboljšanje infrastruture, kroz uređenje mjesta,… Nama se to čini kao win-win situacija i jednostavno ne želimo uopće razmišljati da će biti drugačije – optimistična je kao i uvijek Marika te na sebi svojstven način opisuje tu neodoljivu netaknutu prirodu Papuka i svoju malu kućicu iz bajke.

– U ovom kutku svemira život sigurno sporije teče. Kod nas je najčišća voda za piće koja izvire gore na Papuku. Kod nas gotovo da nema svjetlosnog zagađenja pa satima možete uživati u milijunima zvijeda na noćnom nebu. Kod nas, kad je sezona, iz dvorišta slušate riku jelena. Kod nas nema mobilnog signala pa se možete totalno isključiti (imamo internet, ako ga želite). Nedaleko nas nalaze se stotine kilometara planinarskih, biciklističkih i konjičkih staza, srednjovjekovne utvrde, najljepša gorska dolina s dva čarobna jezera i impozantnim slapom, gorski potoci, stoljetne bukove šume i još puno toga za otkriti i doživjeti na našem Papuku i u blizini Little House on Papuk– zaključila je HGSS-ovka s osmjehom ili možemo reći šaptačica Papuku, Marika Marić.

