Maja Mlinarić s 14 pogodaka predvodila 1234 Viroviticu do pobjede nad Umagom: Majkovčan upisala fantastičnih 16 obrana

U osmini završnice Hrvatskog kupa za rukometašice vodeća ekipa 2. Hrvatske lige Sjever 1234 Virovitica na svom terenu svladala je prvoligaški sastav Umaga rezultatom 36:24.

Nekompletne gošće na samom početku su u dva navrata imale minimalnu prednost (1:0 i 2:1). Od isteka pete minute domaće Lavice preuzele su kontrolu rezultata i bile su u konstantnoj prednosti. Igru ekipe trenera Darka Grdića nosile su najiskusnije, Maja Mlinarić, povratnica u sastav Tena Mioč–Cabadaj te vratarka Martina Majkovčan, kojima su se odlično pridodale Elena Bardić i Marija Medved. Kako je vrijeme odmicalo prednost virovitičkih rukometašica je rasla, u 25. minuti bilo je već +10 (18:8). Gošće iz Umaga uspjele su do odlaska na odmor smanjiti prednost na 21:12.

U drugi dio gostujuća je ekipa ušla malo čvršće i odlučnije, ali to nije imalo većeg efekta na rezultatu. Domaće rukometašice uspijevale su održavati desetak zgoditaka prednosti. Kada je i došlo do pokoje pogreške u napadu, to je svojim obranama amortizirala Majkovčan.

Domaći trener Darko Gradić polako je počeo odmarati svoj glavne igračke poluge. Iz igre su izašle Maja Mlinarić i Tena Mioč-Cabadaj, ali to se nije osjetilo na rezultatu. On je sredinom drugog dijela narastao na +13 (30:17).

U preostalih petnaestak minuta rezultat se kretao od +10 do +13 za domaći sastav. Na kraju je završio 36:24 uz ovacije navijača, među kojima su prednjačili rukometaši Viro Virovitice.

Trener Grdić dao je priliku svim igračicama da uđu u igri, pa tako i Eni Jug koja je upisala svoje prve seniorske minute.

– Bila mije želja da dobijemo Umag i to mi se ostvarilo. Dobro smo odigrali cijelu utakmicu. Od početka smo držali konce igre u svojim rukama. Djevojke su pokazale kako se igra i bori za svoj klub. Za protivnika u idućem kolu najradije bih htio Zamet, kada smo krenuli sa zapada, neka se nastavi tim putem- prokomentirao je trener 1234 Virovitice Grdić.

Prvo ime utakmice bila je najiskusnija Maja Mlinarić koja je postigla 14 pogodaka.

– Odlično me išlo, sve što sam uputila na gol i ušlo je, ali ne bih mogla ništa bez svojih suigračica. Odlično smo se pripremale i uspjele. U idućem kolu svejedno je koga izvučemo. Ponovno ćemo se dobro pripremiti – dometnula je Maja Mlinarić.

1234 Virovitica: Martina Majkovčan (16+0), Lana Čor 1(1), Lukrecia Veršec, Nadia Dujmović 3, Klara Crnoja, Dora Koprek 2, Marija Medved 3, Ena Jug, Nika Deskar 3(1), Maja Mlinarić 14 (1), Elena Bardić 7 i Tena Mioč-Cabadaj 3, trener: Darko Gradić.

(www.icv.hr, mš, foto: M. Rođak)