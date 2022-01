Mladi tamburaši osječke Akademije za umjetnost i kulturu okupili vrhunski orkestar – Golden Strings Orchestra

- PROMO -

U današnje vrijeme kada svakog dana srećemo mlade s mobitelima koji svijet i život gledaju kroz neke nove aplikacije, prelijepo je vidjeti i čuti da ima onih koji znaju voljeti i čuvati svoju tradiciju, onu pravu slavonsku. Oni su studenti Akademije za umjetnosti i kulturu iz Osijeka, oni su Golden Strings Orchestra. Skup je ovo mladih ljudi koji vrhunski sviraju tamburu, i ne samo da sviraju nego od nje rade umjetnost i pokazuju koliko je moćna i jedinstvena.

– Počeli smo svirati 2020. godine i onda nas je odmah uhvatila ta nesretna korona, ali svidjelo nam se to što smo započeli i nismo odustali. Odlično se zabavljamo, i evo sada ponovno intenzivno radimo i veselimo se svakom novom nastupu. Orkestar čine mladi vrhunski tamburaši Akademije za umjetnost i kulturu Osijek, budući profesori tambure koji cijeli život sviraju ovaj zahvalni instrument i to na iznimno visokoj razini. Prošli su cijelu obrazovnu vertikalu i to su ljudi s kojima je doista gušt raditi i važno ih je samo dovoljno motivirati i dati im potrebnu energiju da se nešto lijepo stvori. Presretan sam što i oni osjete tu vibraciju kada nešto dobro sviraju i posebno reakciju ljudi na svoje izvedbe i mislim da smo na dobrom putu – rekao je o počecima orkestra profesor Marko Sesar, a kao glavni motiv i cilj ovog sjajnog orkestra, ističe promicanje tambure kao instrumenta.

– Mi smo orkestar koji voli tamburu i želi ju pronijeti dalje i šire od Slavonije i Hrvatske, pokazati što se sve orkestralno na tamburi može svirati. Težimo upravo drugačijem, ne mora to biti kako ljudi kažu, orkestar pa ono monotono i dosadno, mi baš želimo suprotno jer sviramo baš sve. Repertoar je širok, naravno ima tu onih naših prepoznatljivih slavonskih, ali u isto tako sviramo dobar stari rock, pop poput Beatlesa, Abbe, čak i glazbe iz video igrica – kaže profesor Sesar.

Ovaj orkestar uistinu pokazuje da tambura može sve, ali isto tako uz svirku, ovaj orkestar u sebi ima i vrhunske vokale.

– Tambura je doista moćna, ali sve joj je prvo potrebno prilagoditi. Ona u svom zvuku, boji, tonu i snazi može itekako parirati raznim stilovima i žanrovima i to je ono što mi želimo raditi i nadam se da u tome uspijevamo. Počeli smo svi kao svirači, tamburaši i stalnim druženjem smo primijetili i skužili kako među nama ima odličnih vokala i tako smo odlučili i taj dio ubaciti u naše nastupe. Imamo stvarno sjajne vokalne potencijale, neki su još skriveni, ali svi polako pokazuju koliko mogu i vrijede i zato ćemo ih u budućnosti što više, da tako kažem, koristiti, odnosno težiti da oni svugdje pokažu svoju glazbenu svestranost – kaže Sesar koji je i sam uz svoju ekipu zapjevao na orahovačkom Adventu.

Golden Strings Orchestra ima velike planove za budućnost.

– Najprije ćemo napraviti jedan svoj veliki samostalni koncert ove godine na proljeće, a ako sve bude u redu s ovom pandemijom, voljeli bi se okušati po Europi i Svijetu, zasvirati tamburu u svakom kutku. Zato već sada vježbamo i sviramo melodije Brazila, Kine, Meksika i drugih da pokažemo da je i njihova kultura moguća na slavonskoj tamburi. Jedna naša velika želja je napraviti i nešto autorsko, za sada smo snimili nekoliko božićnih skladbi i evo sada za Novu godinu i jedan spot i drago mi je da taj spot već sada ima veliku gledanost što znači da ljudima sviđa to što radimo. Zapravo idemo nekako polako, prvo želimo publiku upoznati s ovom vrstom svirke i orkestra, svirali smo eto na adventima u Orahovici i Valpovu i trudit ćemo se takve nastupe raditi što više da nas ljudi upoznaju – zaključio je profesor Marko Sesar.

(www.icv.hr, vg)