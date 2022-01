Na Dječjem odjelu virovitičke Knjižnice “Četvrtkom u 4“ održavaju se radionice programiranja, robotike i 3D printanja za djecu i mlade

- PROMO -

U povodu ostvarivanja nove suradnje s Institutom za razvoj i inovativnost mladih (IRIM) i uključivanja u projekt Generacija NOW 2021./2022., Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica aktivira mlade korisnike u sklopu programa “Četvrtkom u 4” koji je namijenjen djeci osnovnoškolskog uzrasta. Svakog četvrtka na Dječjem odjelu Knjižnice provode se radionice programiranja.

Podsjetimo, Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica od 2019. godine sudjeluje u IRIM-ovim projektima od kojih valja naglasiti projekt Digitalne knjižnice za lokalni razvoj i Digitalni građanin. Kroz navedene projekte, Knjižnica je opremljena micro:bit i AQ:bit uređajima, dopunskim setovima Boson i micro:Maqueen te dvama 3D printerima.

DVIJE GRUPE

Od trenutka kada je Knjižnici donirana nova oprema, na Dječjem se odjelu održavaju i radionice na kojima se ista oprema koristi. Djelatnici Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica Dajana Horvat i Dávid Karácsonyi prošli su sve potrebne edukacije kako bi potakli stratešku usmjerenost k obrazovanju djece i mladih. STEM radionice potiču kreativnost, inovativnost, istraživanje, stvaralaštvo i razvoj mašte i ubrzo su privukli velik broj djece koja su svoj interes pronašla upravo u ovom području.

– Od početka suradnje u Knjižnici održano je preko 40 STEM radionica. Zahvaljujući kontinuiranim radionicama do sada je oko 100 djece steklo osnovne vještine programiranja – kažu u Knjižnici, gdje nastavljaju s razvojem digitalne pismenosti i kroz suradnju s osnovnim školama.

Radionice se u zadnjih 6 mjeseci održavaju svakoga tjedna, interes je velik, pa se grupe za polaznike radionice Četvrtkom u 4 udvostručuju i dijele na grupu za početne i grupu za napredne polaznike, poručuju u Knjižnici.

Početnici tako mogu na radionicu doći svaki četvrtak od 9:00 do 10:00 i od 15:00 do 16:00, a napredni polaznici mogu doći od 10:00 do 11:00 i od 16:00 do 17:00 sati, stoji u rasporedu Knjižnice.

– Uz polaznike koji su već u aktivni u radionicama, pozivamo i sve druge zainteresirane da nam se pridruže i otkrivaju zanimljiv, inovativan i istraživački pristup robotici i programiranju. Pridružiti nam se mogu već i učenici od drugog razreda osnovne škole. Djeca ne moraju biti članovi naše Knjižnice, a sudjelovanjem na radionicama sakupljaju bodove koji im na kraju donose različite pogodnosti, između ostalog, i besplatno članstvo. S nestrpljenjem očekujemo svakog novog polaznika – ističu u Knjižnici.

Virovitička Knjižnica je odnedavno uključena i u natjecanje naziva Croatian Makers liga.

– Sudionike natjecanja, pa tako i našu knjižnicu, IRIM će opremiti novom tehnologijom za učenje u obliku robota micro:mBota koje će naši polaznici moći koristiti. Polaznici će također moći odlučiti žele li se natjecati na državnoj razini u zadacima programiranja i tako dobiti priliku osvojiti nagrade koje osigurava IRIM – doznajemo iz Knjižnice.

(www.icv.hr, foto: Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica)