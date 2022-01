Nakon parova, Dominik Sabolić osvojio srebro i u pojedinačnoj konkurenciji na HEP Dvoranskom juniorskom prvenstvu Hrvatske održanom u Virovitici

- PROMO -

Finalnim susretom u pojedinačnoj konkurenciji, u virovitičkoj multifunkcionalnoj hali VIROEXPO, danas (srijeda) je završilo HEP Dvoransko prvenstvo Hrvatske u tenisu za juniore do 16 godina.

Prvenstvo su organizirali Hrvatski teniski savez i Teniski klub “Didon”, uz potporu Virovitičko–podravske županije i Grada Virovitice.

U finalu su igrali Virovitičanin Dominik Sabolić (TK “Didon”) i Antonio Voljanec, član zagrebačkog TK “Ponikve”.

Od samog početka Voljanec je dominirao u meču. U prvom setu poveo je 5:0, da bi na kraju set završio rezultatom 6:1. U drugom setu Sabolić je pružio puno jači otpor, ali ga je Voljanec dobio 6:3. Sabolić je imao odličnih poteza, ali to u ovom slučaju za pobjedu nije bilo dovoljno.

Pehare i poklone, uz nazočnost zamjenice virovitičkog gradonačelnika Vlaste Honjek – Golinac i tajnika Sportske zajednice grada Virovitice Tihomira Majstorovića, uručio je virovitičko–podravski župan Igor Andrović.

– Već su po ne znam koji put Virovitica i Virovitičko–podravska županija ‘centar tenisa’ u Hrvatskoj. To je velika čast za grad i županiju. Drago mi je što je naš Dominik Sabolić bio u finalu singla i parova. On doprinosi promociji grada i županije. On i ostali tenisači i njihovi uspjesi su poticaj za organizaciju ovakvih natjecanja. Svi gosti hvale našu infrastrukturu. Mi kao županija biti ćemo i dalje potpora za organizaciju ovakvih turnira. Dominiku želim puno sreće i uspjeha u daljnjim natjecanjima – tom prilikom izjavio je župan Igor Andrović.

(www.icv.hr, mš, foto: M. Šolc i K. Toplak)