Novogodišnji intervju s gradonačelnikom Ivicom Kirinom: Radujem se svakom novom radnom mjestu i investicijama koje pomažu sugrađanima

Početak nove godine prilika je za napraviti „inventuru“ svega što se tijekom prošle godine izgradilo, ostvarilo, kao i o planovima s kojima se ulazi u novu. Virovitica je prošle godine bila veliko gradilište, a što sve čeka građane ove godine, rekao nam je gradonačelnik Ivica Kirin.

Po čemu ćete pamtiti 2021. godinu? Bila je to godina investicija, nagrade za najbolji grad po povlačenju sredstava iz EU fondova (po drugi put), ali i povratku „novo normalnom“ u vrijeme pandemije?

Godinu na izmaku obilježio je novi mandat gradske vlasti u kojem smo nastavili s provedbom započetih i planiranjem novih projekata, kao i brojna otvorena gradilišta, kako na području grada, tako i prigradskih naselja. Grade se ceste, nogostupi, parkirališta, stambene zgrade… Ipak, ono na što smo posebno ponosni i što je po meni definitivno kruna našeg rada su prestižna priznanja koja su stigla u Viroviticu. Drugu godinu za redom, Grad Virovitica je proglašen prvakom u Hrvatskoj u povlačenju sredstava iz EU fondova. Ovo je priznanje za naš zajednički rad – rad gradske Uprave, Razvojne agencije VTA te naših tvrtki i institucija, ali i dokaz da radimo dobro i da naši projekti doprinose razvoju i Virovitice i Virovitičko-podravske županije, a u konačnici i Hrvatske.

Posebno me sretnim čini to što naše napore za boljitak grada prepoznaju drugi i to na nacionalnom nivou. Ostaviti u finalu iza sebe jedan Zagreb ili jednu Rijeku nije mala stvar i do prije nekoliko godina nitko od nas o tome nije mogao ni sanjati. Za nas je to ogroman ‘vjetar u leđa’ i motivacija za sve buduće projekte.

No, to nije jedino priznanje koje je stiglo u Viroviticu. Nedavno je odlična vijest stigla i u naš Gradski muzej, a riječ je o nominaciji za najveću europsku stručnu nagradu EMYA-u, odnosno Europski muzej godine. Naš Muzej jedini je u široj regiji koji konkurira za ovaj muzejski Oscar. Ako uzmemo u obzir da je Muzej otvoren doslovno uoči ‘lockdowna’, a danas bilježi oko 2.000 posjetitelja i još je u međuvremenu dobio godišnju nagradu struke u najznačajnijoj kategoriji – novi stalni postav za „Drveno doba“, tada je ovakav uspjeh u samo dvije godine zaista izniman.

Izdvojite par najvažnijih projekata iz 2021. godine koji su dovršeni i koji su posebno važni za Viroviticu i njene građane.

Završili smo s izgradnjom kompletne komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Antunovac. Ovo ulaganje predstavlja pomoć našim gospodarstvenicima. Lani smo obnovili više od 20 cesta i nogostupa na području grada i prigradskih naselja, priveli smo kraju radove na energetskim obnovama mjesnih domova…

Jedan od većih i dugo očekivanih projekata je izgradnja spojne ceste Gajeva – Vinkovačka, gdje su radovi pri samom kraju. Ova će cesta smanjiti gužvu u centru grada te vozačima skratiti put od Lidla do Male stanice.

Ovdje svakako moram spomenuti i postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije Virovitica, najveći projekt u vodno-komunalnoj infrastrukturi u povijesti grada. Novi pročistač trenutno je u probnom radu i u pokusnoj fazi – pokrenuta je kompletna linija obrade vode. Preostalo je još uređenje okoliša, a sve bi to trebalo biti dovršeno do kraja travnja ove godine.

No kada govorimo o projektima, nije tu uvijek riječ samo o komunalnoj infrastrukturi. Svake godine provodimo i one projekte koji prolaze „ispod radara“ javnosti, ali su itekako bitni. To je financiranje prehrane u školama za djecu iz socijalno ugroženih obitelji, financiranje pomoćnika u nastavi, humanitarnih paketa, pomoć osobama starijim od 65 godina, Zaželi – program zapošljavanja žena… Sa svim tim projektima nastavljamo i dalje u ovoj godini.

S kojim željama i investicijama ulazite u 2022. i što sve građani mogu očekivati?

Projekata je puno, više od stotinu, kako velikih, tako i onih manjih. Naša je želja da za što veći broj njih osiguramo sufinanciranje i krenemo u realizaciju jer to su zaista oni projekti kojima ćemo omogućiti još veću kvalitetu života u Virovitici.

Neki od najvažnijih planiranih projekata su: novi dječji vrtić za 206 mališana; treća Osnovna škola izgradnjom koje bi omogućili uvođenje nastave u jednoj smjeni na području Virovitice; izgradnja kupališnog kompleksa s tri bazena; nova Glazbena škola s koncertnom dvoranom; izgradnja nove zgrade Gimnazije ; uređenje Virovitičkih jezera i rijeke Ođenice; izgradnja zgrade Državnog arhiva; zgrada za socijalne stanove; Spomen dom hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata; novi autobusni kolodvor s pristupnim cestama, izgradnja sortirnice i kompostane za otpad i sanacija Gradskog odlagališta; izgradnja komunalne infrastrukture u poduzetničkim zonama; uređenje gradskih ulica i trgova te izgradnja mreže biciklističkih staza od Bilogore do rijeke Drave…

Jedan od najvažnijih projekata za grad Viroviticu, Virovitičko-podravsku županiju, ali i ovaj dio Hrvatske je izgradnja brze ceste D12 Virovitica – Bjelovar – Zagreb. Početak radova na čvorištu Virovitica ubrzo očekujemo.

Čemu se najviše radujete u 2022.? Kako vidite Viroviticu u ovoj, novoj godini?

Veselim se svakom od projekata koji planiramo jer će svaki od njih na svoj način podići standard života u našem gradu i olakšati sugrađanima svakodnevicu. Ipak, najviše od svega raduje me početak radova na čvorištu Virovitica, čime kreće gradnja brze ceste od Virovitice prema Špišić Bukovici te dalje prema Bjelovaru i Zagrebu. Taj projekt nam je važan kako u gospodarskom, tako i demografskom smislu jer će potaknuti ostanak mladih i visokoobrazovanih ljudi, kao i doseljavanje novih stanovnika u naš grad.

Ono što me još posebno veseli kao gradonačelnika je i izgradnja novih poslovnih objekata u našim poduzetničkim zonama te gradu općenito, kao i otvaranje svakog novog radnog mjesta.

Po čemu će Virovitica krajem ove, nove godine, biti drugačija u odnosu na sad (koje investicije i projekti će biti završeni i što će grad i prigradska naselja imati, a sad nemaju)?

U 2021. smo započeli, a u ovoj godini nastavljamo s uređenjem ulica, nogostupa i dječjih igrališta, tako da će ulaganja u komunalnu infrastrukturu biti itekako vidljiva. Također, i sam centar grada će biti drugačiji i Virovitičani će ispred župne crkve sv. Roka imati prekrasno uređen Franjevački park. Time će, nakon obnove Palače i Dvorca, biti zaokružena kulturno-povijesna jezgra.

Osim toga, imat ćemo i pročistač za pročišćavanje otpadnih voda, koji je sada u testnoj fazi. Za nas to znači dodatnu kvalitetu u sustavu vodoopskrbe i odvodnje.

Nadalje, tu je i novo reciklažno dvorište za građevinski otpad, izgradit će se spoj ulica Matije Gupca i Kralja Petra Krešimira (kod Vodičanke), uredit će se Masarykova ulica (kod OŠ V. Nazor), asfaltirati spojna cesta Šareni mostovi – Mlinska ulica u Sv. Đurađu, bit će sanirana klizišta u Milanovcu i Sv. Đurađu, rekonstruirat će se Vinogradska ulica u Milanovcu te još mnogo cesta i nogostupa. Također, počet će i radovi na izmuljivanju Virovitičkih jezera, a očekujemo i novi obiteljski centar.

Otvaranjem natječaja Nacionalnog programa oporavka očekujemo početak realizacije velikih projekata – vrtića, škola, bazena…

Koji su najveći prioriteti ove godine?

Ono što ističem kao prioritet u svom radu je stvaranje preduvjeta za postizanje što kvalitetnije gospodarske i poduzetničke klime i otvaranje što više kvalitetnih i bolje plaćenih radnih mjesta u našem gradu. Drugo, ali ne manje važno, je uređenje grada i podizanje komunalnog standarda kroz rekonstrukcije gradskih cesta, nogostupa, drvoreda i dječjih igrališta. Treća stvar koju bih istaknuo je podizanje kvalitete života građana Virovitice kroz slobodne aktivnosti za sve generacije – šport, rekreaciju, kulturna i zabavna događanja.

A kao građanin, želio bih:

Još više kulturnih, zabavnih i sportskih sadržaja za sve generacije, osobito za mlade. Stoga se osobito veselim obnovi nekadašnjeg Vanadisa jer je taj projekt namijenjen isključivo mladima za obrazovne, edukacijske i zabavne aktivnosti. Nadam se da će to uskoro ponovno biti mjesto okupljanja mladih kao što je nekada bio. Vjerujem da ćemo se svi barem na kratko vratiti u svoju bezbrižnu mladost kada smo provodili vrijeme u nekadašnjem Omladincu, kasnije Vanadisu, a tu mislim na srednje i starije generacije Virovitičana.

(www.icv.hr, mlo, foto: M. Rođak)