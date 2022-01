Novogodišnji intervju sa županom Igorom Androvićem: Zaboravimo na različitosti, cilj nam mora biti isti, a to je razvoj Virovitičko-podravske županije

- PROMO -

Od jutra do večeri. I tako dan za danom, tjedan za tjednom, mjesec za mjesecom, 365 dana u godini. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović „živi županiju“. I ne samo od 2017. od kada je na mjestu župana, već i od vremena kada je bio u VIDRA-i, tadašnjem upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivrede te europske fondove Virovitičko-podravskoj županiji, uz Viroexpo ili Poduzetnički inkubator u Virovitici. Svaki projekt ima „u malom prstu“, sa svakim živi od njegovog početka do kraja.

Veseli ga svaka nova vijest, a posebno kada se ona tiče demografije. Doznali smo tako da je na području Virovitičko-podravske županije u prošloj godini zabilježen „baby boom“. Naime, u Općoj bolnici Virovitica u 2021. godini rođeno je 649 djece, odnosno 32 više nego lani, ali i 73 djece više nego u „pretpandemijskoj 2019. godini“.

Vidite li u porastu broja novorođene djece pokazatelj dobre socijalne politike?

– Već dvije godine zaredom, na području Virovitičko-podravske županije bilježimo porast broja novorođene djece. Pokazatelj je to dobre socijalne i demografske politike, kako Vlade RH, tako i Virovitičko-podravske županije, gradova i općina, uz brojne subvencije mladim obiteljima i roditeljima koji im daju sigurnost za i perspektivu za budućnost.

Prošla godina bila je u znaku velikih ulaganja na svim područjima. Jedna od posljednjih vezana je uz turizam, konkretno Geo info centar u Voćinu. Što donosi?

Prošle godine iza nas su stotine završenih projekata, malih, srednjih, ali i velikih. Tako je nedavno u Voćinu otvoren spektakularni Geo info centar. Župan Andrović, evocirao je uspomene kako je nastajao taj veliki i značajan projekt za dvije županije: Požeško-slavonsku i Virovitičko-podravsku. Projekt je to kojim je dobivena Kuća panonskog mora u Velikoj, Adrenalinski park u Dubokoj, Geo info centar u Voćinu, te je asfaltirana cesta kroz Papuk do granice Virovitičko-podravske s Požeško-slavonskom županijom, cesta koja je trasirala put rijekama turista prema Jankovcu. Partner u tom projektu je bila Županijska uprava za ceste.

To je putokaz kako raditi, ali od ideje do realizacije, često prođu godine. Svi bi mi željeli da to „nikne u tren“, no ne ide to tako lako. Svakoga od nas veseli kada vidimo rezultate svoga rada. Cesta do Jankovca je dodatno „otvorila Papuk“ turistima. Znači, vizija je bila dobra, projekt je bio pogodak. A pogodak će biti i Geo info centar u Voćinu, kao što je uostalom i svaki naš europski projekt koji smo realizirali.

To je u biti samo nastavak investiranja u prirodnu i kulturnu baštinu. Što kažu brojke o ranije završenim projektima i koje nove imate u programima?

– Pokazali su se kao pun pogodak. U našim objektima, a tu je i Dvorac Janković u Suhopolju, posjetiteljima nudimo proizvode naših domaćih proizvođača, dajući i njima mogućnosti zarade, ali još je veća mogućnosti otvaranje novih perspektiva, otvaranja tržišta prema onima koji nam dolaze. Pokazalo se kako turisti koji posjećuju našu županiju žele spavati u dvorcu jedne plemićke obitelji, ali i upoznate ostale karakteristike plemićke rute. No, žele posjetiti i rijeku Dravu, njene prirodne ljepote, kao i Posjetiteljski centar Dravsku priču. Takav centar ne postoji na „obalama Drave“. Istina, uskoro će se na Križnici, našem riječnom otoku otvoriti još jedan posjetiteljski centar. I time polako zaokružujemo „turističku cjelinu naše županije. Podsjetio bih, obnovljena je rodna kuća Petra Preradovića, virovitički Gradski muzej u Dvorcu Pejačević kandidiran je „europski muzej godine“, naš Hotel Kurija Janković u Kapela Dvoru bilježi veći broj noćenja nego u vremenima prije koronavirusa. U Slatini je niknuo EPI centar Sekvoja, a upravo je slatinska Sekvoja „hrvatsko drvo godine“.

Slavonija je već dugo poželjna destinacija, to je u zadnje dvije – tri godine postala, a u budućnosti će biti i još više, cijela Virovitičko-podravska županija. Jer, u Orahovici se uređuje Orahovačko jezero gdje će biti novi smještajni kapaciteti, kod Pitomače niče a naš Dvorac Janković u Cabuni u budućnosti će biti Centar za kulturu zdravlja. Na tako malom prostoru, kao što je Virovitičko-podravska županija, nitko u Hrvatskoj nije toliko izgradio turističkih kapaciteta, ali i obnovio kulturne i prirodne baštinu kao mi. Naravno, ništa to nije „s kišom došlo“, puno je tu planiranja, ali i rada, kako županijske uprave, naše razvoje agencije VIDRA, županijskih institucija, ali i odlične suradnje s općinama i gradovima. Kad je vizija jasna, kada postoji zajedništvo i ciljevi su lakše dohvatljivi.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na području Virovitičko-podravske županije, broj zaposlenih je u odnosu na 2012. veći za više od tisuću. Virovitičko-podravska županija bilježi najveći broj zaposlenih unazad deset godina.

– Nisu to slučajni podaci. U posljednjih nekoliko godina svjedoci smo brojnih velikih i značajnih ulaganja na području Virovitičko-podravske županije, otvaranja mnogobrojnih novih tvrtki, obrta, novih poljoprivrednih gospodarstava, novih radnih mjesta. Područje naše županije, sve više prepoznaje kao mjesto pozitivne poduzetničke klime u ovom dijelu Hrvatske. Otvaraju se nove tvrtke, samo u ovoj godine njih više od 100 u svim sektorima. Bilježimo i velike investicije. Recimo u Novom Senkovcu je niknula investicija vrijedna 220 milijuna kuna gdje je otvorena jedinstvena hibridna tvornica za proizvodnju proteina, škroba i vlakana iz kultura boba i krumpira, prva takva u Europi. U Top 5 najvećih hrvatskih proizvođača kamilice, tri su s područja VPŽ, vodeći hrvatski dvojac proizvodnje industrijske konoplje dolazi iz naše županije… Središte smo proizvodnje duhana u Hrvatskoj.

U našim poduzetničkim inkubatorima u Virovitici, Slatini, Orahovici i Pitomači, traži se „mjesto više“. Zadnji podaci pokazuju kako grad Virovitica ima najveći ukupni suficit prihoda nad rashodima u Hrvatskoj, a Orahovica je, po tom podatku, druga u Hrvatskoj „po glavi stanovnika“. Mi smo u zadnje četiri godine, iz europskih i strukturnih fondova povukli od 2,2 milijarde kuna i to se vidi. Tu su možda projekti koji se „vizualno ne vide“, kao aglomeracije u Virovitici i Pitomači, ali tu su i projekti koji su jasni „kao dan“. Pa kada bi se vratilo samo dvadesetak godina unazad, teško da bi netko prepoznao naše gradove i općine koliko se toga izgradilo. Tu su tisuće projekata za naše poljoprivrednike, gospodarstvenike, obrtnike. I zato, nije čudno što smo godinama u hrvatskom vrhu po povlačenju europskih sredstava. Europska unija je nama ponudila mogućnosti, mi smo ih iskoristili, a koristit ćemo i nadalje. Projekti su spremni, a mi kao „iz startnog bloka“ čekamo otvaranje natječaja.

Jedan od projekata od kojeg puno očekujete je Sušionica povrća. Kako je nastala ideja i kako će pomoći poljoprivrednicima ne samo našeg kraja, već i šire?

Kada završimo s projektiranjem, ona će biti spremna za novo Programsko razdoblje do 2027. godine. Ona će biti sinergija naših projekata, posebno sustava navodnjavanja. Ona će dati novi zamah gospodarskom razvoju Virovitičko-podravske županije. Pritom će generirati nova radna mjesta, otvoriti vrata brojnim kooperantima. Time Virovitičko-podravska županija, uz potporu Vlade RH, nastavlja sa značajnim ulaganjem u poljoprivredu. Sama ideja pokretanja ovog projekta nastala je kroz kontinuiranu suradnju s najvećom prerađivačkom kompanijom u RH, Podravkom, koja je od samog početka dala potpunu podršku za razvoj i pokretanje ovog projekta.

Sušionica će 80 posto energije dobivati iz te elektrane, a ostatak od 20 posto dobivat će se iz kotlovnice na biomasu, jer toplinska energija je važna za sušenje povrća. Bit će to prvi takav primjer u Europi. Osim toga, otvorili smo Tehnološko-inovacijski centar koji našim poljoprivrednicama daje nadogradnju na području ljekovitog bilja, meda, ali i vina. Očekujemo kako će sve to doprinijeti još većoj proizvodnji povrća, nudeći našim poljoprivrednicima proizvodnju dohodovnijih kultura i dodatnu vrijednost onoga što su proizveli svojim rukama. Mi smo odavno shvatili našu ulogu, a ona je služiti žiteljima Virovitičko-podravske županije. Sve ovo što gradimo, od škola, bolnice, dvoraca, do sustava navodnjavanja, ostat će budućim generacijama.

Ulaže se i u zdravstveni sektor. Opća bolnica Virovitica jedna je od najopremljenijih u ovom dijelu Hrvatske, a županija godinama subvencionira dolazak i ostanak liječnika na ovom području, uglavnom kroz sufinanciranje kamata na kreditne linije. Koja su ulaganja planirana u budućnosti?

U budućnosti će se energetski obnoviti zgrade Opće bolnice Virovitica, izgraditi zgrada Zavoda za hitnu medicinu VPŽ, kao i nova ambulanta u Gornjem Bazju. Obnavlja se „sigurna kuća”,a osim toga, rastu nove škole u Kladarama i Vukosavljevici, u budućnosti će niknuti i nove osnovne škole u Pitomači i Orahovici, sportske dvorane u Suhopolju, Novoj Bukovici i Ćeralijama, no raste i „nadogradnja znanja“. Značajni resursi usmjerili su prema STEM području, a slijedi nadogradnja projekta “Budi STEMpatičan”, koji je proglašen za najbolji EU projekt. Tu je jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području. Projekt je to vrijedan 7,4 milijuna kuna. Partneri su Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, Grad Virovitica te 16 osnovnih škola s područja županije. Tu je i budući Centar za pametnu poljoprivredu i ICT djelatnost. Kroz projekt širokopojasnog interneta, vrijedan više od 50 milijuna kuna, 16.000 stanovnika osam općina dobiti brzi internet.

Što biste izdvojili kao vaše prioritete kao župana? Koji su to projekti ili misao vodilja u novoj godini?

Važni su nam svi projekti budućnosti, projekti koji garantiraju sigurnost budućim generacijama. Godinama smo ulagali u bolje infrastrukturne uvjete, radimo to i dalje i nastavit ćemo ulaganja u tom području, no najvažnije je ulaganje u ljude, ulaganje u znanje. Ne želimo imati samo zgrade i zidove bez kvalitetnih ljudi koji su nam najvažniji. Oni su budućnost svega što smo stvarali godinama. Sve ovo što smo izgradili, što će izrasti u budućnosti, to će ostati za buduće generacije, ostat će našoj djeci. Zaboravimo na različitosti, cilj nam mora biti jedinstven, a to je razvoj naše županije – zaključio je virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

