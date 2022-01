OPĆINA ČAĐAVICA Načelnik Mirko Rončević: Odgovorno tvrdim da smo poštivali Zakon o poljoprivrednom zemljištu

- PROMO -

Skupina poljoprivrednika s područja općine Čađavica, nezadovoljna rezultatima Javnog natječaja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, javno je putem medija istupila prije nekoliko dana. To je načelniku općine Čađavica Mirku Rončeviću bio povod da sazove press konferenciju koja je danas (četvrtak) održana u prostoru Općine, te iznese svoje gledište, ali i upozna širu javnost s podacima o provedenom natječaju i svemu što se ovih dana događa u toj općini.

– Drago mi je što ste se odazvali na današnju press konferenciju koju smo sazvali u općini Čađavica po našoj, u zadnje vrijeme, jako aktualnoj temi, a to je natječaj za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta. Moj cilj ove konferencije je, s obzirom na televizijske ekipe i novinske kuće koje su me dosad posjetile i koje najavljuju svoje reportaže o Općini Čađavica vezano za tu temu, a iz samih najava smo vidjeli da to baš i neće biti objektivno preneseno onako kako je njima isprezentirano, detaljno objasnim o čemu je riječ. Bit će mi drago da vam predsjednik Povjerenstva o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta, predsjednik Općinskog vijeća i ja danas odgovorimo što smo radili i kako smo odradili taj jako težak i opsežan posao, odnosno taj natječaj – rekao je u uvodu Rončević i nastavio:

– Nažalost, znao sam da to neće proći tako jednostavno i lako, jer je zemlja jako aktualno pitanje u našoj općini. Međutim, moram reći, poslije jučer i prekjučer da sam jako iznenađen postupcima pojedinaca koji ne razmišljaju o riječima koje su izrekli i koji vrše direktne napade i što mi je jako žao, napadaju i djelatnike Općine. Danas je ovdje morala biti pozvana i policijska ophodnja zbog prijetnji upućenih obitelji i djeci naše djelatnice. Mislim da bi trebali smanjiti tenzije i pričekati da ovaj naš natječaj završi u Ministarstvu poljoprivrede, jer na kraju krajeva ono će, sa Županijskim državnim odvjetništvom, dati svoju konačnu ocjenu da li jesmo ili nismo napravili neki propust. Ovo je odluka Općinskog vijeća koja je donesena prošle godine, 29. prosinca, i koja je obznanjena na portalima i Internet stranici Općine i koja je pružila mogućnost da svi oni koji nisu zadovoljni s odabirom ponuđača mogu podnesti pisani podnesak koji će otići u Ministarstvo poljoprivrede i na kojeg će se dobiti odgovor zašto jesu ili nisu u pravu – dodao je načelnik.

Načelnik Rončević tom je prigodom naglasio kako odgovorno tvrdi da su poštivali Zakon o poljoprivrednom zemljištu.

– Mi ne bježimo od nikakvih možebitnih naših pogrešaka, no ja ću odgovorno tvrditi da smo poštivali Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji je takav kakav je. Mi smo ga kao jedinica lokalne samouprave dužni provesti i mi smo ga kao takvog provodili. Vratit ću se na sam natječaj. Otvorili smo ga prošle godine u siječnju, bio je objavljen 30 dana. Prije samog otvaranja natječaja imali smo edukacijsku radionicu za sve poljoprivrednike gdje nam je gospođa koja nam je radila program raspolaganja i te takozvane PTC-ove koji će ići u natječaj, obavila edukaciju svih zainteresiranih i objasnila im na što posebno moraju obratiti pažnju da bi im ponude bilo pravovaljane. Dogodilo se baš ono čega smo se i bojali, da će njih nekolicina ‘fulati’ u svojoj dokumentaciji s ‘banalnim’ stvarima, a to je istek osobne iskaznice ili dokazivanje tri godine prebivališta, međutim, na toj edukaciji je to tri puta spomenuto, da treba paziti na te ‘sitnice’. Nažalost, neki to nisu shvatili ozbiljno ili su predvidjeli te su pogriješili, zbog čega nisu mogli biti uključeni u onaj dio koji im spada po onom prioritetu po kojem već jesu. Poštivajući Zakon o poljoprivrednom zemljištu, nakon završetka natječaja i 10 dana mirovanja, pristupili smo otvaranju ponuda. Na otvaranje ponuda smo pozivali poljoprivrednike. Ono što će biti večeras u Provjerenom, kaže 20 po 20 zbog COVID mjera, nije točno, kao i da nismo čitali sve čestice i PTC-ove. Za vašu ilustraciju, ovo su ponude koje su stigle. Jedna koverta u kutiji je teška 10,70 kilograma, možete misliti koliko ovdje ima papira i koliko vremena treba da se jedna ponuda pročita – rekao je Rončević pokazujući na kutiju s ponudom.

– Mi smo od svih podnositelja ponuda tražili da se izjasne da li žele da im čitamo sve ponude pojedinačno, a što predugo traje. Neki su rekli da ne treba, neki su čak otišli van i nisu ni htjeli čekati dva do tri sata koliko je trajalo da se 20 ponuda pročita. Sve su znali, za sve su bili obaviješteni i u svemu su mogli učestvovati samo ako su imali volje. Kad se završilo otvaranje ponuda, krenuli smo i u obradu. Naravno da se to otegnulo, jer je to silno puno materijala koje treba obraditi. Došli su i lokalni izbori, došao je COVID, došli su godišnji odmori, završili smo s radom Povjerenstva i na sjednici 29. prosinca je donesena odluka da se prihvaća ovaj prijedlog Povjerenstva o najboljim ponuđačima za državno poljoprivredno zemljište, a tu moram naglasiti da smo imali dva natječaja, jedan se odnosio na 25-godišnji zakup, a jedan na petogodišnji zakup. Na zakup od 25 godina se javilo 125 ponuditelja, od toga je 96 ponuditelja u cijelosti ili djelomično zadovoljeno u potrebama državnog zemljišta. Samo 29 ponuditelja nije u tom natječaju uspjelo iz nekog razloga, zbog dokumentacije, ne dobro ispisanog gospodarskog programa, osobne iskaznice koja nije dokazala da tri godine ima prebivalište na području općine Čađavica. Ukupna površina zemljišta u 25-godišnjem zakupu je 2.435 hektara u 803 proizvodno-tehnološke cjeline ili 2.022 katastarske čestice. Na petogodišnjem natječaju je bilo 565 hektara, 367 proizvodno-tehnoloških cjelina ili 704 čestice. Da bi bili što sigurniji da dobro radimo, u određenim stvarima koje su se dogodile u ponudama pojedinaca gdje nismo bili sigurni, a da ne bi pogriješili, tražili smo tumačenje Ministarstva poljoprivrede. S obzirom da je jedan od glavnih aktera napada da ovo ne valja i da treba poništiti, a radi se o općinskom vijećniku gospodinu Branku Karamarkoviću i ponudi koju je poslao, mi smo kompletno njegovu dokumentaciju o ponudi poslali Ministarstvu poljoprivrede i dobili odgovor, citiram: “Vidljivo je da je osiguranik poslovnog obrta obrtnik, ne poljoprivrednik”, kao i potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o broju prijavljenih radnika iz koje je vidljivo da se kod ponuditelja isprepleće OPG i obrt. Nadalje, citiram: “Ako je ponuditelj Branko Karamarković ponudu podnio kao OPG, razmatra se samo dokumentacija koja se odnosi na OPG. Ako je prijavljen na osnovu obrta, tada mu u odnosu na OPG poljoprivreda nije primarna djelatnost”. Smatramo da nismo pogriješili, jer imamo očitovanje Ministarstva poljoprivrede. S druge strane, što se tiče slike što sam vidio u najavi Provjerenog, gdje je bilo nekih 18 osoba, prošao bih redom svih tih 18 i dao vam informaciju kako se koji nalazi u prioritetu i zbog čega je on tamo bio, mada ne znamo zbog čega su neki bili jer nisu ni učestvovali u natječaju – rekao je Rončević.

U nastavku konferencije nastavio je iznositi razloge zašto ponude nisu prihvaćene za svakog ponaosob.

– Na natječaju je sudjelovao obrt Organica Vita čija vlasnica je kći Žarka Lazića, Maja Lazić. Iz registra Organice Vite, poljoprivreda nije primarna djelatnost te iz tog razloga nije stekla status dosadašnjeg posjednika, a tu je očitovanje Ministarstva poljoprivrede za to. Međutim, Maja Lazić pripada kategoriji mlađeg poljoprivrednika te je na osnovu tog kriterija Povjerenstvo dodijalo 28,89 hektara poljoprivrednog zemljišta.

-Dalibor Vida, koji je isto tamo na slici, nije sudjelovao u ovom natječaju, ali se javio njegov sin, kao mlada osoba, ali nije dobro sastavio gospodarski program što se tiče zakona. Gospodarski program traži da se po svakom PTC-u ili katastarskoj čestici, ako se radi o petogodišnjem zakupu mora biti zaseban gospodarski program. Gospodin je napisao čestice i za sve njih naveo tu i napisao da je to gospodarski program, to zakon ne poštuje. To zakon ne poštuje jer se to ne može poduzeti. Za svaku česticu mora biti jedan gospodarski program. To je kopija njegovog gospodarskog programa, vidite kako je lijepo ispisano i recite koliko se to brzo može pročitati, odgonetnuti brojevi i donesti zaključak što je pisac htio reći. To je gospodin Leon Vida.

-Za gospodina Karamarkovića smo rekli o čemu se radi.

-Antun Briški, Povjerenstvo mu je dodijelilo 42,47 hektara, ali se slika kao nezadovoljan. Njegov sin Zvonimir Briški isto se javio, ali priložena dokumentacija uz ponudu nije dokaz domicilnosti. Osobna iskaznica izdana 25.3.2019. godine, a nije priložio uvjerenje o prebivalištu i to je stvar da ne može ići u natječaj.

-Matija Đurasek, meni je tog dečka iskreno žao, jer u samom postupku natječaja njegov otac je bio zakupnik 50 ili 60 hektara, ali je preminuo, te smo za njega od Ministarstva tražili žurni odgovor i dobili smo ga u istom danu. Nije bio prijavljen u upisnik svog oca i kao takav ponuditelj ne može se dalje obrađivati. Žao mi je, nemam što drugo reći. Imamo očitovanje Ministarstva i toga smo se držali.

-Danijel Krajin, u radnom odnosu kod poslodavca Branka Karamarkovića nije stekao statut dosadašnjeg zakupca budući da mu poljoprivreda nije primarna djelatnost. Priloženom dokumentacijom nije dokazao domicilnost. Osobna mu je izdana 26.4.2019. godine.

-Ivica Bosak, Povjerenstvo mu je dodijelilo 6,95 hektara kao dosadašnjem posjedniku. Imenovani dokumentacijom priloženom uz ponudu nije dokazao domicilnost, isto zbog osobne iskaznice nije priložio uvjerenje o prebivalištu što se u natječajnoj dokumentaciji tražilo.

-Dominik Ožetski, Povjerenstvo mu je dodijelilo 28,14 hektara što je isti prihvatio i potpisao izjavu da se slaže, međutim, tamo je na slici i nije zadovoljan.

-Silvana Šimunović, vlasnica obrta Benko podnijela je ponudu za 15 PTC-ova, na niti jedno nije ostvarila pravo prvenstva sukladno članku 36 zakona. Prednost ostvaruju dosadašnji posjednici. Dakle gospođa je išla na ponude koje imaju dosadašnje posjednike i koje mi ne možemo izbaciti van, jer dosadašnji posjednici imaju prvenstvo u dodjeli zemljišta. Sukladno onom što je dosad imala u zakupu, a to je nekih 28 hektara ili sve zajedno 72,29 hektara, ima u koncesiji na 50 godina. Oni to obrađuju. Toliko krava nemaju da bi dobili hektar Europe, imaju više od onog što je potrebno. Marko Šimunović, njezin suprug, ima 28 hektara državnog zemljišta. Toliko je imao u zakupu i toliko mu se priznalo kao dosadašnjem zakupcu i na to ima pravo.

-Dario Šimić, mladi OPG-ovac, nije stekao status od 3 godine od osnivanja OPG-a, tek mu izlazi ove godine u petom mjesecu. Njegovi mama i tata, svaki su dobili po 74-76 hektara odnosno ukupno 146-147 hektara da sad ne idem u hektar, znači ostvarili su maksimum koji su imali i to kao dosadašnji zakupci koji su imali i više od tog i koje smo osobno pozvali ovdje na Povjerenstvo i osobno je potpisao što želi da mu ostane, a što ne želi. Znači sam je birao i to smo im ostavili. Bez obzira na promjenu adrese oni svi žive u istoj kući, i mama i tata i sin. Žao mi je što se takvi javljaju i što takvi vode brigu o mladima, a sebi su uzeli maksimume i još žele nekome od svoje obitelji osigurati maksimum, mada na to nemaju pravo zbog propisanog zakona, a ne zbog toga što ih ne voli načelnik, pročelnik ili predsjednik Vijeća.

-Zvonimir Briški nije priložio uvjerenje o prebivalištu. Isto se tamo slika.

-Miroslav Sraka, ponuditelj je uz ponudu priložio rješenje o upisniku OPG-a iz kojeg je vidljivo da imenovani nema tri godine OPG. Priloženom dokumentacijom uz ponudu nije dokazao domicilnost, nije priložio uvjerenje o prebivalištu.

-Robert Horvat, ponuditelj uz ponudu priložio rješenje o upisniku OPG-a iz kojeg je vidljivo da imenovani nema tri godine OPG. Priloženom dokumentacijom uz ponudu nije dokazao domicilnos, osobna iskaznica izdana 20. 3. 2019. godine. Nije priložio uvjerenje o prebivalištu. Opet kažem nažalost.

-Dario Bošnjak je priložio dokumentaciju uz ponudu, nije dokazao domicilnost. Osobna izdana 14. 3. 2019. godine. Uvidom u priloženo uvjerenje o prebivalištu utvrđeno je da predmetni na području JLS ima prebivalište od 14. 3. 2019. godine. Natječajna dokumentacija, u kojoj je sastavni ugovor o zakupu osnovnog prostora na području JLS priložena uz ponudu, dostavljena je Ministarstvu poljoprivrede od kojeg se dobilo očitovanje, citiram: “poštovani, predmetni ugovor ne može se priznati kao dokaz domicilnosti”. Citat Ministarstva poljoprivrede.

-Leon Vida, to je ono što sam rekao gdje je sve ‘fulao’. Zašto nije na svaki PTC napravio posebni gospodarski program nego ukupno. Lijepo je pisalo u natječajnoj dokumentaciji što treba priložiti i na koji način napisati.

-Mladen Karamarković, isto se slikao sinoć tamo. Evo, mladi poljoprivrednik koji je ostvario status stočara, sam je izabrao površinu koja mu nedostaje za stoku koju ima i ostvario je prvenstvo kao mladi poljoprivrednik, mlađi od 41 godinu i sukladno tomu od Povjerenstva je dobio u prijedlog na vijeće 68,30 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta. Isto nezadovoljnik, ne znam zašto. Znam da on i otac zajedno rade, da su im u istom dvorištu krave, hrana i stoka. Sve se sa istom mehanizacijom radi. Otac ima koncesiju, Mladen je dobio 68 hektara, ne znam što smo još trebali napraviti.

-Zlatko Virovac, Povjerenstvo mu je dodijelilo 2,69 hektara kao dosadašnjem posjedniku na natječaj od 5 godina, odnosno sve traženo iz ponude. Na natječaj za 25 godina ponuditelj je podnio ponudu za samo jedan PTC i to PTC 31 na kojoj je ostvario status dosadašnjeg posjednika. Međutim, navedeni PTC dodijeljen je drugom ponuditelju sukladno članku 36, a to je stočar. Stočar je zatražio taj PTC gospodina Virovca i mi smo tu nemoćni jer stočar je u kreditetu prvi i bira.

-Bernard Straka u radnom odnosu pravne osobe, znači nije u kategoriji da mu je primarna djelatnost poljoprivreda i nije priložio uvjerenje o prebivalištu.

-Marko Franjić, isto tako jedan od osoba sa slike. Povjerenstvo mu je dodijelilo 46,78 hektara državnog zemljišta kao dosadašnjem posjedniku, a koji je PTC izabrao sukladno članku 6 stavak 3 Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta budući da mu je ukupna dosadašnja površina prelazila maksimalnu dozvoljenu površinu pa je jedan PTC morao otpustiti, a to je bio PTC 2 na koji je ostvario prednost kao dosadašnji zakupnik u iznosu od 29 hektara. Maksimalna površina koju možemo dobiti u zakup iznosi 75 hektara, da smo spojili dva PTC-a prešli bi 75 hektara i u tom slučaju to ne može proći. Seljački rečeno, imao je dvije table koje ako ih spojimo prelaze 75 i jednu je morao otpustiti. Nije imao sitnih čestica da bi ih matematički mogli izbalansirati da dođemo do 75.

-Evo, to su uglavnom osobe koje se vide i koje će sutra biti u Provjerenom, pojedinačno za svakoga. Mi ćemo svima vama koji ste danas ovdje došli dati tu dokumentaciju i obrazloženja, a sve ćemo poslati ministrici da i ona ima uvid što se ovdje dogodilo, mada je to sve preuranjeno. Mi ovo tek spremamo i sve ćemo nositi u Županiju i u Ministarstvo poljoprivrede, tek će oni dati konačnu ocjenu i oni će završiti priču o natječaju. Još jednom izražavam žaljenje zbog pojedinaca, zbog tog što smo mala sredina i da se tu ne podižu tenzije i ne daj Bože da se ne događa nešto još gore. Ovo je tek prva stepenica i daleko je od kraja. Molim sve poljoprivrednike koji će ovo pročitati da, ukoliko nisu, podnesu prigovor ako misle da trebaju. Dobili smo desetak prigovora. Žale se, izražavaju svoje nezadovoljstvo raznim medijima, a na kraju krajeva pregovori su tek počeli zbog čega oni smatraju da nisu dobili ili da su trebali dobiti, da bi i mi znali o čemu je riječ, a ne ovo što sami o sebi pričaju po selu. Ako žele, još uvijek nije kasno da te prigovore podnesu Općini Čađavica, svi će biti proslijeđeni Ministarstvu i dobit će odgovor, ali vjerojatno ovakve kao što sam i ja pročitao. Toliko od mene – zaključio je načelnik Mirko Rončević podastirući predstavnicima medija dokumentaciju.

Medijima se s nekoliko riječi obratio i predsjednik Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Čađavica, Danijel Jozić, ustvrdivši da je sve bilo po zakonu i odrađeno po Pravilniku, te da se nikome nije pogodovalo.

– Što se nas tiče, mi smo postupali sukladno uredbama Pravilnika članak 7. i članak 6. i svu moguću papirologiju, svu moguću dokumentaciju, sve izjave ćemo dostavit nadležnim institucijama, a to je najprije Županija i Ministarstvo poljoprivrede, a u konačnici i Državnom odvjetništvu na suglasnost – istaknuo je Jozić.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Čađavica Josip Piskać osvrnuo se na neke izjave nezadovoljnih poljoprivrednika izrečene medijima, ali i na prijetnje koje je dobio.

– Naglašavam da sam otac troje djece, jednog sina i dvije neudane kćeri, stoga demantiram izjavu da je moj ‘zet’, kojeg neman, dobio zemlju navodnim pogodovanjem. Drugo, decidirano pobijam one tvrdnje i, ja ću nazvati babskim pričama’, da je sjednica Vijeća bila prekinuta, da se izašlo van i da se trgovalo glasovima, uvjetovalo nekome ili ih pritiskalo, za sve postoji tonski zapis sa sjednice na kojoj je potvrđena odluka Povjerenstva s 5 vijećničkih glasova za, 2 suzdržana i 2 protiv. Kada sam kao predsjednik zaključio rad Vijeća, odnosno sjednicu i kada smo prestali snimati ton, vijećnik Branko Karamarković iz HSS-a je verbalno napao vijećnicu iz redova SDP-a Katarinu Benetu zbog toga što je bila suzdržana, a ne protiv. Ovo još moram reći i molim vas da objavite. Ja ove godine navršavam pedeset godina i doček ove Nove godine nikada mi u životu gori nije bio, pa ni onda kada sam 91. na 92. bio u rovu u Domovinskom ratu kada su padale granate i zviždali meci. Zašto to govorim? Meni je na sam doček i prvih dana ove godine učestalo zvonio telefon i izrečene su prijetnje meni i mojoj obitelji, a meni je obitelj svetinja i ja nikada u životu nisam pomislio nekome prijetiti, a pogotovo ne nečijoj obitelji. Trenutno ne mislim podizati tužbe radi tih prijetnji, ali nije isključeno, ovisno o tome bude li se to nastavilo. Zato vi koji ste nezadovoljni, a takvih će uvijek biti, vi koji vrijeđate, nemojte to raditi jer ćemo mi i sutra morati živjeti tu. Molim vas nemojte to raditi, jer ružno je za gledati da policija dolazi u Čađavicu – rekao je Piskać.

(www.icv.hr, adf, žđl, foto: D. Fišli)