Pitomačanin Matija Lovreković jedan je od fizioterapeuta u hrvatskoj malonogometnoj reprezentaciji na EP u Nizozemskoj

- PROMO -

Iako se ovih dana puno priča o rukometu, ako pitate građane koji sport najviše prate, svakako bi to bio nogomet. Od lokalnih klubova pa sve do hrvatske nogometne reprezentacije navija se i bodri igrače punim srcem. No, osim naše slavne nogometne reprezentacije, malo se priča o hrvatskoj malonogometnoj reprezentaciji koja predstavlja Hrvatsku na FIFA i UEFA međunarodnim natjecanjima u futsalu.

Hrvatska malonogometna reprezentacija trenutno se nalazi u Nizozemskoj na Europskom prvenstvu koje je započelo 19. siječnja, a Pitomačanin Matija Lovreković vjerno ih prati i brine o igračima kao jedan od fizioterapeuta.

-Inače radim u Hrvatskom Dragovoljcu i pozvan sam od strane HNS-a da se pridružim hrvatskoj malonogometnoj reprezentaciji na Europskom prvenstvu u Nizozemskoj. Naravno da sam poziv odmah prihvatio jer je to svakako ogromna čast, ali i zadovoljstvo – kaže Matija.

Fizioterapeuti su među važnim ‘ljudima iz sjene’ u bilo kojem sportu, pa tako i u nogometu, jer svakodnevno moraju odraditi pripremu za trening, ali i utakmicu.

-Zajedno s kolegama Antoniom Čajom i Nikolom Miketićem prije svakog treninga i utakmice pripremam igrače sa svim tehnikama koje poznajem da bi mogli odigrati na vrhunskoj razini. Isto tako, tu smo da napravimo prevenciju svih ozljeda i sanaciju istih ukoliko dođe do njih – naglašava Matija L. te dodaje kako je ovo velika čast i ogromno iskustvo u poslu.

-Prvi put sam u ulozi fizioterapeuta u hrvatskoj malonogometnoj reprezentaciji i velika je čast raditi za repku, ujedno i san svakog fizioterapeuta koji je u sportu. Ekipa je odlična, atmosfera još bolja. Ponosan sam što predstavljamo Hrvatsku na Europskom prvenstvu i idemo do kraja – za kraj ističe Matija.

Uz puno rada i truda svakako da se može doći do cilja, a tu je veliki primjer i Matija. Pozdravili smo ga i zaželjeli puno sreće, a kad se vrati ispričat će nam dojmove s prvenstva.

Podsjetimo da je Hrvatska, nakon pobjede nad Poljskom, jučer (utorak) ubilježila i prvi poraz na europskoj smotri u Nizozemskoj: bolja je bila nacionalna selekcija Rusije, jedan od pretendenata na naslov prvaka Starog kontinenta. Rusi su izabranike Marinka Mavrovića pobijedili 4:0 i zadržali maksimalan učinak i vodeću poziciju u skupini C.

Hrvatska će u posljednjem, trećem kolu igrati protiv Slovačke. To je odlučujuća utakmica za plasman u četvrtfinale Europskog prvenstva i na rasporedu je u subotu, 29. siječnja, u Groningenu, s početkom u 14:30 sati.

(www.icv.hr, ib)