Pogoršava se situacija u OBŽ, sjednica Stožera u tijeku: Preminulo 7 osoba

Za područje Osječko-baranjske županije u posljednja 24 sata obrađeno je 327 uzorka od kojih je 167 bilo pozitivno na koronavirus.

Novopozitivne osobe imaju prebivalište na području gradova Osijek (79), Đakovo (23), Donji Miholjac (6), Valpovo (5), Našice (4), Beli Manastir (2) i Belišće (1), te na području općina Čepin, Đurđenovac i Petrijevci (po 5), Vladislavci (4), Antunovac, Kneževi Vinogradi i Marijanci (po 3), Bilje, Darda, Levanjska Varoš i Podgorač (po 2), Bizovac Draž, Ernestinovo, Gorjani, Koška i Semeljci (po 1).

Na bolničkom liječenju nalazi se 87 osoba oboljelih od Covida-19, od kojih je 67 smješteno u osječkom Kliničkom bolničkom centru dok je 20 pacijenata s tim oboljenjem hospitalizirano u Općoj županijskoj bolnici Našice. U Respiracijskom centru nalazi se 12 Covid pacijenta. Preminulo je sedam osoba, 2 iz Osijeka i po jedna iz Čepina, Đakova, Erduta, Feričanaca i Valpova, u dobi od 56, 63, 78, 82, 83, 87 i 93 godine.

U samoizolaciji se na području Osječko-baranjske županije trenutačno nalazi 435 osoba

– Ponovno imamo porast novopozitivnih osoba, očito je danak onome što smo se opustili za božićne i novogodišnje blagdane. Ipak nadam se da taj broj neće progresivno rasti zbog dobre procijepljenosti koju imamo u našoj županiji, a to je blizu 65 posto kod odraslog stanovništva. Cijepni punktovi su dobro organizirani, protočnost ide, bez najave od 1. do 3. doze i tom dinamikom dnevno procijepimo do 1300 ljudi. Raduje me što građani iskazuju toliki interes za cijepljenjem- naglasio je doktor Nikola Kraljik, voditelj Službe za epidemiologiju NZJZ OBŽ.

(www.icv.hr, tj)