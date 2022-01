Preporuka Stožera CZ OBŽ: Za učenike osnovnih škola od 5. do 8. razreda i srednjoškolce on-line nastava

- PROMO -

Stožer civilne zaštite OBŽ danas je nakon razmatranja aktualne epidemiološke situacije izdao preporuku da se od sutra (srijeda) do 28. siječnja 2022. godine nastava za učenike od petog do osmog razreda osnovnih škola te nastava u srednjim školama održava po modelu C (online).

– Povod za takvu preporuku je drastično povećanje broja oboljelih od koronavirusa od početka siječnja na području cijele županije, što se između ostalog pokazuje i rekordnim brojem novopozitivnih osoba (14. siječnja bilo je 510 pozitivnih nazala, što je najviše u jednom dan od pojave virusa). Osobit porast broja pozitivnih, a posredno i odlazaka u samoizolaciju prisutan je u školama- istaknuo je načelnik Stožera Mato Lukić.

Naime, na području Osječko-baranjske županije, na koronavirus je pozitivno 734 učenika, a u samoizolaciji je 2.527 učenika.

– Promatrano po razrednim odjelima ukupno je 97 razrednih odjela već na online nastavi. Pozitivno je i 186 nastavnika i 54 nenastavnog osoblja. Od tih ukupnih brojeva na područje Grada Osijeka odnosi se 322 pozitivna učenika i 1.077 u samoizolaciji, a “izvan pogona” u Osijeku je i 40 skupina s 800 mališana u vrtićima- ističu iz Stožera.

U posljednja 24 sata 349 je novih slučajeva zaraze, a najviše ih je iz Osijeka (190). Preminule su tri osobe iz Našica, Bilja i Vladislavaca, u dobi od 19, 73 i 87 godina.

Na bolničkom je liječenju 77 covid pacijenata, od kojih su 14 u Respiracijskom centru. U samoizolaciji je 1041 osoba.

Cijepljeno je ukupno 65,4 posto odraslog stanovništva, na području Osječko-baranjske županije, a samo prošli tjedan cijepljena je ukupno 7.631 osoba. Najviše interesa bilo za booster dozu (6.186 osoba), dok se 660 osoba cijepilo prvom dozom, a 785 drugom dozom.

(www.icv.hr, tj, foto: OBŽ)