Projekt “Mobilnost za samostalnost” GDCK-a Virovitica pravi hit među umirovljenicima

Zašto je projekt „Mobilnost za samostalnost“ koji provodi Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica pravi hit među umirovljenicima? Odgovor na to pitanje pronašli smo tijekom samo jednog dana koji smo proveli s vrijednom ekipom ljudi koja prevozi naše umirovljenike i s našim starijim građanima kojima je ova usluga, kako kažu, „dušu dala.

Vrijednu ekipu GDCK-a Virovitica, posade kombi vozila čine Ivana Brdar Popović i Zdenka Feketija. Tog dana kad smo odlučili poći s njima bile su u pogonu već od ranog jutra. U 8 sati našli smo se s njima u dvorištu GDCK u Virovitici, taman kada su stigle iz Pitomače odakle su svoje putnike – korisnike prevezli u Opću bolnicu Virovitica na obavljanje zdravstvenih pregleda.

GRAD I PET OPĆINA

– Odgovornost je velika jer u vozilu imamo ljude koje sigurno treba prevesti do odredišta i potom natrag do kuće. Ponekad to zna biti i duže putovanje, jer osim iz prigradskih naselja ljude prevozimo i iz pet naših općina. Sretna je okolnost što su u ovim zimskim danima uvjeti za vožnju ipak dobri, pa sve ide „kao po špagi“. Uglavnom imam iskustvo s vožnjom kombi vozila, a i naši putnici su zadovoljni prijevozom – rekla nam je Ivana.

Njena kolegica Zdenka Feketija također ima iskustva s upravljanjem kombi vozilima, ali i skrbi o starijim i nemoćnim osobama jer je u GDCK Virovitica sudjelovala i u projektu „Zaželi“.

– Htjela sam svoj obol dati i u projektu „Mobilnost za samostalnost“ jer to na neki način povezuje moje iskustvo o skrbi i iskustvo u vožnji, iako u ovom projektu skrbimo uglavnom da osobe sigurno i na vrijeme prevezemo do njihovih odredišta te potom ih sigurno vratimo kući. Znamo da oni iz udaljenijih, pa čak i manje udaljenih mjesta od Virovitice za svoje putovanje tuđim privatnim vozilom moraju dati i 150 kuna. Kad moraju ići liječniku ili na neko drugo važno mjesto, bili su prisiljeni odreći se mnogo toga da bi platili put.

Ovaj projekt omogućava im da ih sigurno i na vrijeme prevezemo gdje god treba i da za to ne moraju izdvajati nikakva sredstva. Bojim se i pomisliti što će biti kada ovaj projekt završi, ali ipak se nadam da će se to nastaviti i dalje – rekla nam je Zdenka Feketija.

Naše prvo odredište bilo je selo Budanica u općini Suhopolje. Tamo nas je već spremna čekala 71-godišnja korisnica Ana Ljiljak, koja zbog narušenog zdravlja redovito mora na liječničke preglede i terapije.

– Jako sam zadovoljna ovim projektom jer živim sama i do sada sam morala puno izdvajati za prijevoz. Ponekad sam se pitala hoću li sve to moći. Da u pitanju nisu bili uglavnom zdravstveni razlozi, sigurno ne bih išla nikuda. Sada je to puno lakše jer osim što ne moramo plaćati prijevoz, imamo sigurne vozače, udoban prijevoz i odlično društvo osoba koje znaju kako pomoći nama starijima – rekla nam je Ana.

Kada smo se vraćali u Viroviticu, usput smo stali u Pčeliću, također u općini Suhopolje, kako bismo ukrcali i umirovljenicu Maricu Mandić koja žurno treba obaviti potrebnu „papirologiju“, a što ne može učiniti od kuće.

– Za slične potrebe prije sam morala moljakati druge da me voze. Moj sin nekada nije mogao uskočiti pa sam morala zamoliti druge. Sada ne moram nikoga moliti, a imam i nove prijateljice koje sam upravo na ovaj način i upoznala. Samo da to traje što duže – rekla nam je baka Marica.

I SIGURNI I TOČNI

Nakon što su djelatnice GDCK odvezle svoje putnice na odredište, uputili smo se prema Gornjem Bazju u općini Lukač po 71-godišnjeg Mirka Vidaka koji nas je čekao ispred obiteljske kuće.

– Živim sa suprugom i nemamo prijevoz. Za jedno putovanje u Viroviticu i natrag plaćao sam od 100 do 150 kuna, a što s obzirom na naše male mirovine, uistinu nije malo. Uglavnom idem liječniku, nekoliko puta mjesečno. Na ovaj način sam bez brige i ne moram strahovati hoću li imati prijevoz i sretno stići. Voze nas odgovorne osobe i sigurnost je zajamčena – pohvalio je vrijedne djelatnice Mirko Vidak.

Mirka smo dovezli u Opću bolnicu Virovitica, a tamo nas je već čekala prva tura umirovljenika iz Pitomače koji su kod liječnika obavili potrebne preglede i vraćaju se kući. Jedan od njih je bio i 70-godišnji Ivan Majić kojemu je prioritet također zdravlje.

– Najviše bih volio da ne moram često liječniku, ali nažalost moram. Često puta me to dosta skupo stajalo, ali što je tu je. Zdravlje je ipak najvažnije. Na ovaj način čuvam i zdravlje i novac te stoga maksimalno podržavam ovaj projekt. Korisnici su uglavnom umirovljenici koji jedva spajaju kraj s krajem. U svoje ime i ime svih njih zahvaljujem što nam je ovo omogućeno – zahvalio je Ivan Majić.

Upravo kada smo namjeravali krenuti, stigao je i drugi vrijedni dvojac, Elvira Buđak i Branka Martinčević koje su taj dan obišle Gvozdansku u općini Suhopolje te prigradska naselja Jasenaš i Milanovac. Kako su nam kazale, korisnici uglavnom moraju liječniku, ali i u urede poput Zavoda za mirovinsko osiguranje, Centar za socijalnu skrb i slično. U Opću bolnicu u Virovitici dovezli su Seku Solar iz Jasenaša.

– Baš dobro da su me se sjetili jer često moram u bolnicu, a danas sam došla primiti 3. dozu cjepiva protiv korone. Valja se brinuti o svom zdravlju – rekla nam je ova savjesna umirovljenica, koja kao i svi drugi korisnici misle i na svoje zdravlje, ali i na svoje obveze.

OSOBNA ISKAZNICA PROJEKTA

Projekt „Mobilnost za samostalnost“ odobren je u okviru poziva “Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I“, a traje 24 mjeseca. Cilj projekta je kroz provedbu projektnih aktivnosti unaprijediti kvalitetu života socijalno ugroženih, starijih i nemoćnih osoba te osoba oboljelih od Alzheimeove bolesti i drugih demencija. Projekt je usmjeren na pružanje usluge prijevoza i pratnje do socijalnih, zdravstvenih i drugih ustanova za osobe starije od 65 godina života kojima će biti omogućena mobilnost i dostupnost socijalnih usluga te ujedno i prevencija institucionalizacije i znatno viša razina socijalne uključenosti.

Nositelj projekta je Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica, a partneri Grad Virovitica, Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Križevci, Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo, Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar, Općina Suhopolje, Općina Lukač, Općina Pitomača, Općina Špišić Bukovica i Općina Gradina.

– U ovom hvalevrijednom projektu zaposleno je šest osoba. Započeo je s provedbom 20. srpnja 2020. godine, a trajat će do 19. srpnja ove godine. Financiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.447.964,37 kuna, u stopostotnom iznosu potpore. Naše Društvo je za potrebe ove aktivnosti kupilo dva vozila, od kojih je jedno osobni automobil, a drugo kombi vozilo.

Zaposlene su četiri pratiteljice koje prevoze i prate korisnike do liječnika, u socijalne i druge ustanove. Sama usluga prijevoza i pratnje započela je s radom 2. studenog 2020. te je do sada ukupno 350 starijih osoba koristilo prijevoz 3391 put – napomenula je Željka Grahovac, ravnateljica GDCK-a Virovitica. Svi oni, kao i vrijedne djelatnice GDCK žele da se u taj projekt uključi što više ljudi, te da se radi izrazite pomoći najugroženijoj kategoriji, ovaj projekt nastavi i dalje.

