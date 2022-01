ŠTO NAM DONOSE SNIŽENJA? Zimska jakna već za 70 kuna, majice za 30, traperice od 50 kuna

- PROMO -

Kao i svake godine, sredinom siječnja počinje zimsko, odnosno sezonsko sniženje. Svjedoci smo kako nam reklame najavljuju dobre popuste i pozivaju u trgovine, pa smo i sami zavirili u ovosezonsku ponudu odjeće i obuće po sniženim cijenama.

Prilika je to za “ubosti” odlične čizmice ili jaknu koju jako dugo želimo po cijeni koju si možemo priuštiti. Svi se vode modelom uštede po kojem se za inače jednu stvar sada mogu kupiti dvije ili tri i tako s istim iznosom lako obnoviti garderobu. Prošetali smo stoga Viroviticom i zavirili u trgovine i butike koji nude popuste od 30 pa do 60 posto.

Tako jedna ženska majica dugih rukava košta od 30 do 50 kuna, a cijena za jednu toplu žensku vestu na sniženju u prosijeku iznosi 100 kuna. Cijena hlača odnosno traperica kreće se između čak 50 pa sve do 150 kuna.

Što se tiče ženske obuće, čizmice možete pronaći na sniženju od 30 do 50 posto, a cijene variraju od butika do butika. Pa tako u prosjeku možete pronaći gležnjače od 50 pa sve do 200 kuna, odnosno i više, ako je riječ o poznatijim brendovima.

Ono što nam je najviše zimi potrebno su svakako jakne i kaputi. Tako mušku ili žensku jaknu na sniženju možete pronaći i za 70 kuna pa sve do 200 kuna, dok kapute možete kupiti za 150 do 250 kuna.

Cijene na sniženju za mušku i žensku odjeću ne razlikuju se puno, pa tako muške hlače možete pronaći od 70 kuna pa do 150, a slično je i s majicama i vestama. Muške čizme i gležnjače možete pronaći u prosjeku od 150 do 250 kuna, dok one malo kvalitetnije muške visoke cipele koštaju od 250 kuna pa na dalje.

Dječji asortiman jakni, hlača, majica i vesti možete pronaći na popustu od 50 do 150 kuna. No tek se rijetki primjerci dječjih cipela ili čizma mogu naći na ozbiljnom sniženju.

Neki se odlučuju za shopping u trgovačkom centru, netko ode u lokalni butik, a netko prakticira online kupnju. No kako god bilo, za one koji žele obnoviti garderobu i “upecati” omiljeni artikl na popustu poruka je: sada je pravo vrijeme. Kao što pravi “šopingholičari” kažu, nikad nova majica, kaput ili čizmice nisu naodmet.

(www.icv.hr, ib, foto: I. Barčan)