U Brusniku održana 30. obljetnica pogibije hrabrih virovitičkih vitezova Domovinskog rata

Ispred spomen obilježja u Brusniku, u organizaciji Grada Virovitice danas (ponedjeljak) je održana komemoracija na kojoj su članovi obitelji poginulih hrvatskih branitelja, braniteljske udruge i brojna izaslanstva odali počast hrvatskim vitezovima, pripadnicima slavne virovitičke 127. brigade koji su poginuli u akciji oslobađanja ovog sela. U akciji oslobađanja sela Brusnik i Lipovac od četničke agresije u Domovinskom ratu, 29. prosinca 1991. godine, nestalo je 12 hrvatskih branitelja, pripadnika 2. pješačke bojne, slavne virovitičke 127. brigade, u završnici velike oslobodilačke operacije pod nazivom ORKAN 91, da bi se nakon nekoliko dana saznalo da su svi poginuli i mučki masakrirani.

Imena Denisa Resnera, Miroslava Zeca, Ivana Žeravice, Slavka Vrbančića, Milana Škrilca, Željka Goričanca, Nenada Oblučara, Željka Maligeca, Željka Somljačana, Miroslava Petrovića, Tihomira Mihelića i njihovog zapovjednika Vinka Belobrka zauvijek su ostala utkana u povijest naše domovine, a o tome su na komemoraciji govorili predsjednik Koordinacije braniteljskih udruga Virovitica i jedan od zapovjednika u 127. brigadi HV Zvonko Kožnjak, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin, predsjednik Gradskog vijeća Grada Pakraca Miroslav Ivančić, župan VPŽ Igor Andrović, izaslanik Ministarstva hrvatskih branitelja i ministra Tome Medveda, državni tajnik Darko Nekić i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, saborski zastupnik i predsjednik HVIDRA-e RH Josip Đakić.

– Ovo je trideseti put da održavamo komemoraciju. Dok nije izgrađeno ovo velebno spomen obilježje, komemoracija je održavana na praznom prostoru, koji je nedaleko mjesta pogibije hrabre dvanaestorice. Osim njih, jedan od najvećih heroja Domovinskog rata u zapadnoj Slavoniji je i hrvatski mučenik i mirotvorac iz Pakraca Ivan Šreter koji također zaslužuje dostojno spomen obilježje na ovom području – podsjetio je Zvonko Kožnjak.

Sjećanje na ovaj strašan događaj još je uvijek svježe, napomenuo je u svom obraćanju nazočnima gradonačelnik Ivica Kirin.

– Pogibija naših vitezova, ali i svjedočenja naših branitelja, sudionika Domovinskog rata podsjetnik je da smo unatoč slabom naoružanju, a zahvaljujući hrabrom srcu i ljubavi prema domovini, pobijedili neprijatelja. Uvijek ističem, a to ću činiti i ubuduće, da je rat za Hrvatsku otpočeo upravo u Virovitici, a virovitički bojovnici, kao i bojovnici iz cijele naše županije, svoju hrabrost dokazali su na svim bojišnicama u Hrvatskoj – istakao je Ivica Kirin.

– Uspješno izvedene akcije tijekom Domovinskog rata upravo ovdje u zapadnoj Slavoniji, omogućile su priznavanje Republike Hrvatske i u konačnici i pobjedu nad neprijateljem. Nažalost mnogi naši bojovnici, poput hrabre dvanaestorice, na oltar domovine dali su svoj život. Nek im je vječna slava, a njima i svim ostalim hrvatskim braniteljima hvala za sve što su učinili za Hrvatsku – zahvalio je u svom obraćanju predsjednik Gradskog vijeća Pakraca Miroslav Ivančić.

Danas se prisjećamo tih dana ponosa i slave, napomenuo je župan Igor Andrović.

– Svake godine se nalazimo ovdje kod spomen obilježja kako bi odali počast našim vitezovima. To je ono najmanje što možemo učiniti kako bi se prisjetili naše dvanaestorice, ali i svih drugih hrvatskih vitezova Domovinskog rata. To ćemo činiti i dalje jer to je put da se istina o Domovinskom ratu prenosi na mlađe generacije, ali da ostane i kao trajan zalog generacijama koje dolaze – rekao je između ostalog Igor Andrović.

– Na ovim tužnim obljetnicama prisjećamo se događaja u Domovinskom ratu i sveg onog što su naši hrabri bojovnici dali u obrani Republike Hrvatske. Ovo je jedan od spomenika koji podsjećaju na herojstvo i zajedno sa svim drugim spomenicima našim hrvatskim vitezovima, mlađim generacijama ostaju kao podsjetnik na ono kako je nastala hrvatska država i kome to moramo zahvaliti – napomenuo je tom prigodom Državni tajnik Darko Nekić.

Saborski zastupnik i predsjednik HVIDRA-e RH Josip Đakić zahvalio je dvanaestorici na njihovoj žrtvi, kao i svim drugim hrvatskim braniteljima koji su dali svoj obol u Domovinskom ratu, ali također je istakao i gorčinu što je ovaj zločin nad virovitičkom dvanaestoricom još uvijek nekažnjen.

– I danas s ovoga mjesta, kao i svake godine, apeliram na Državno odvjetništvo, posebno na Odjel za ratne zločine, da napokon pokrenu temeljitu, dosljednu, jasnu i zakonsku istragu protiv svih onih koji su počinili zločin nad našim braniteljima, kao i svim drugim hrvatskim žrtvama. I ovaj put klanjajući se našim vitezovima, neka ove moje riječi prerastu u djela u Državnom odvjetništvu i tada ćemo biti bar donekle zadovoljni, jer nedopustivo je da zbog nedosljednog rada navedenih institucija zločinci slobodno šeću našim ulicama; -rekao je Josip Đakić.

Polaganjem vijenaca i paljenjem lampiona, počast hrabroj dvanaestorici odale su obitelji poginulih hrvatskih branitelja, izaslanstvo Hrvatskog sabora na čelu sa saborskim zastupnikom i predsjednikom HVIDRA-e RH Josipom Đakićem, Ministarstva hrvatskih branitelja na čelu s Državnim tajnikom Darkom Nekićem, VPŽ predvođene županom Igorom Androvićem, Grada Virovitice na čelu s gradonačelnikom Ivicom Kirinom sa suradnicima, Grada Pakraca predvođenih predsjednikom Gradskog vijeća Miroslavom Ivančićem, Policijske uprave na čelu s načelnikom Sinišom Kneževićem, Općine Špišić Bukovica na čelu s načelnikom Hrvojem Milerom, Općine Suhopolje predvođene predsjednikom Općinskog vijeća Marijanom Brlekom, predstavnici braniteljski udruga iz Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske županije i ostali.

Prilikom oslobađanja pakračkog područja poginulo je još sedam pripadnika 127. brigade, a to su Boris Raletić, Željko Ljuna, Zvonimir Groš, Zdenko Sabolić, Rade Nikov, Stipo Marković i Zvonko Kovačić, kojima su izaslanstva odala počast na spomen obilježju pokraj autoceste Pakrac – Požega. Sudionici komemoracije nakon toga su odali počast i petorici poginulih policajaca, Damiru Babuku, Slavku Jagarincu, Damiru Salopeku, Darku Strugaru i Željku Pemperu kod spomen ploče u ulici Kalvarija u Pakracu.

(www.icv.hr, bs, Foto: B. Sokele i K. Toplak)