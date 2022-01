U početnoj petorci ŽKK Virovitica dva su para blizanki: Lea i Nika, kao i Lana i Lucija nerijetko igraju glavnu ulogu na terenu

- PROMO -

Svi se još uvijek sjećamo Europskog rukometnog prvenstva 2020. godine i naših “kraljica šoka” koje su se na tom prvenstvu okitile broncom. Osim odličnih igara i u konačnici izvrsnog rezultata naše su rukometašice u svijetu sporta zasigurno ostale upamćene i po sestrama Pauli i Steli Posavec, odnosno Dori i Larissi Kalaus. Za sve koji možda ne znaju, to ne bi bilo ništa čudno da se ne radi o sestrama blizankama koje su zbunjivale ne samo protivnice, već i komentatore na utakmicama Hrvatske.

No, osim u rukometu, Hrvatska ima blizanke i u košarci i to ne bilo gdje, već upravo ovdje u Virovitici i to, pogađate, također dva “para”. Riječ je o Lei i Niki Kozlinger, odnosno Lani i Luciji Cindrić koje su članice ŽKK Virovitice Z-17 i koje nerijetko imaju glavnu ulogu na utakmicama.

Mislim da svi možemo pretpostaviti zašto je tomu tako, jer, kako djevojke kažu, i na terenu, ali i u životu razumiju se bolje nego itko drugi.

– Kod nas konkurencije nema. Nije nam želja da jedna bude bolja, a druga lošija, već si u svakoj životnoj situaciji, pa tako i u sportu, pružamo maksimalnu podršku i to je ono najbolje. Uvijek se možemo osloniti jedna na drugu, a upravo je to razlog što igramo bolje kada smo zajedno na terenu – složne su naše sugovornice.

Nika i Lea priključile su se Košarkaškom klubu prije šest godina, a Lana i Lucija na parketu su nešto duže, osam godina. Osim što se odlično snalaze ispod koša, djevojke su ostvarivale dobre rezultate i u atletici. Kako su spomenule, za košarku su se odlučile istovremeno, no za ostalo svaka ima svoje interese.

– Možda je u jednom dijelu istina da blizance zanimaju iste stvari, no kada se sagleda svaki segment, to nije točno. Da, što se tiče sporta, za njega smo se odlučile istovremeno, no za druge stvari se ne možemo uvijek složiti. Ponekad se čak i posvađamo, što je sasvim normalno u bilo kojem odnosu, no to ne traje dugo. Već za nekoliko minuta uspijemo sve riješiti i nastavljamo po starom – dodale su.

Za kraj smo ih iz znatiželje upitali jesu li ikad iskoristile ‘’povlasticu’’ što imaju sestru blizanku kako bi izbjegle neku od obaveza, no na to pitanje odgovorile su nam u povjerenju pa vam stoga ovdje to nećemo niti prenijeti. Djevojkama ćemo još samo ovom prilikom poželjeti puno sreće u nastavku njihove karijere, te da nastave s dobrim igrama u dresu ŽKK Virovitice.

(www.icv.hr, mr)