U posljednja 24 sata, svaki drugi testirani s područja Virovitičko-podravske županije bio je pozitivan na koronavirus

Od 40 testiranih, 20 je pozitivnih na virus SARS-CoV-2. No, to je tek dio analiziranih, jer do zaključenja ovog izvješća iz Zagreba još nisu stigli rezultati svih testiranih na koronavirus, izvijestio je Stožer civilne zaštite Virovitičko-podravske županije. Novozaraženi koronavirusom dolaze s područja sljedećih područja općina i gradova – Virovitica (9), Suhopolje (4), Slatina (3), Pitomača (1), dok za tri osobe nije navedeno s kojeg područja dolaze.

Na bolničkom liječenju u Općoj bolnici Virovitica nalazi se 32 COVID-19 pacijenta, jedna osoba je na respiratoru. Od početka epidemije koronavirusa, s područja VPŽ virusom SARS-CoV-2 zarazilo se 11.123 osoba. Nažalost, 275 ljudi je preminulo od posljedica infekcije COVIDOM-19. Iz Stožera civilne zaštite VPŽ apeliraju na odgovornom ponašanju, poštivanju epidemioloških mjera i cijepljenju protiv COVIDA-19.

(vpz.hr)