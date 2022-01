Unatoč nedostatku snijega, virovitički skijaški klub “Skviki” ne odustaje od omiljenog im sporta

- PROMO -

Od 2007. godine, kada je osnovan, skijaški klub „Skviki“ iz Virovitice kontinuirano provodi svoj plan i program s glavnim težištem na učenju i popularizaciji skijaškog sporta, ali isto tako potiče zdrave navike rekreacije te boravka u prirodi i na svježem zraku.

Svjedoci smo da je „zahvaljujući“ evidentnim klimatskim promjenama, snijega u ovim našim krajevima sve manje i manje, a i ono malo snijega što padne zimi, vrlo brzo se otopi, no u Skvikiju ne paničare, nego konstantno provode svoje skijaške i rekreativne aktivnosti, što nam je u razgovoru potvrdio i dugogodišnji predsjednik ovih „snježnih entuzijasta“ Ivan Ključec.

– Razlike od prije i sada su velike. Sjećamo se da su tih, sada već davnašnjih godina, naša brda bila pokrivena snijegom koji je ostajao dosta dugo. Tim tragom je i došlo do izgradnje naših malih skijališta poput onoga u prigradskom virovitičkom naselju Rezovačke Krčevine. Grad Virovitica zajedno s Mjesnim odborom Rezovačke Krčevine, naravno i nama skijašima iz dva skijaška kluba potrudio se i uredio to malo skijalište s odgovarajućom rasvjetom, vučnicom, pratećim objektima i svim drugim potrebnim stvarima. Možemo se prisjetiti da je skijalište bilo pravi hit u zimskim mjesecima i da je na njemu skijalo i sanjkalo i mlado i staro. Organizirana su i razna skijaška natjecanja, rađale su se nove ideje i sve je išlo po planu. No, nismo se dogovorili s vremenom koje se očito prilično „naljutilo“ i donijelo nam zime bez ili s vrlo malo snježnih padalina, a bez padalina naš plan pada u vodu – našalio se Ivan, no i sami možemo svjedočiti tome da snijega skoro da i nema. No Skviki ne odustaje.

– S obzirom na te „vremenske šale“, Skviki ovdje ne može djelovati. U našoj bazi, u prostorijama HPD Rodoljub iz Virovitice koje su nam „od srca“ posudili za održavanje naših sastanaka, samo dogovaramo, prikupljamo članove, pravimo planove i održavamo godišnje skupštine, no ono pravo se može dogoditi samo na skijaškim terenima, pa smo tako prisiljeni odabirati destinacije sa snijegom, naravno pri tome imati na umu kvalitetu destinacija i nezaobilazne cijene, koje za takve stvari i nisu baš niske – napomenuo je Ivan, ističući da ih je put do sad vodio na skijališta u Sloveniji, Austriji, Njemačkoj, naravno na tamošnje glečere koji „drže snijeg“ tijekom cijele zime, pa i poslije.

– Put za skijališta valja dobro razraditi i organizirati. Ispočetka je možda bilo malo teže, no sada već imamo potrebnu rutinu i to ide „kao po špagi“. Za put na raspolaganju imamo naša dva kombi vozila i još u najam po potrebi uzmemo jedno kombi vozilo. Aranžman na skijalištu uključuje smještaj i korištenje skijališta, naravno uz troškove za put. To se ravnopravno raspodjeljuje na sve one koji putuju pa uz mali popust koji dobijemo za organizirani dolazak, sve nas takvo putovanje financijski manje stoji nego da idemo u osobnom aranžmanu, sami ili s obitelji. Boravak na skijalištima pomno se razrađuje, tako da nema „praznog hoda“. Na snježnim stazama sudjeluju i oni iskusni, ali i „poletarci“ koji uče osnovne skijaške „korake“. Sve se to radi pod stručnim nadzorom jer u svojim redovima imamo razne potrebne profile koji su uz to što su iskusni skijaši, ujedno i profesori sportske kulture i druge korisne struke. Tijekom našeg boravka, od početnih koraka mladi se skijaši mogu profilirati već u one skijaše koji bez problema savladavaju lakše skijaške staze i spremni su za nova iskušenja. Nebrojeno je onih koje smo „odgojili“ da budu odlični skijaši koji svoje znanje koriste na skijaškim stazama diljem Europe – pohvalio nam se predsjednik Ključec istaknuvši da u klubu trenutno djeluje 40-tak aktivnih članova, ali da je kroz „Skviki“ prošlo i više od njih stotinu.

– Sretni smo što je od naših početaka interes za rad u klubu bio dobar, a naša vrata otvorena su za sve one koji se s nama žele rekreirati na „bijeloj stazi“ bilo da su skijaši bilo da su rekreativci koji vole svijež zrak i ljepotu zimske prirode. Na žalost Covid 19 umiješao je svoje prste i u rad našeg kluba, tako da su nam tijekom 2020. i većim dijelom 2021. otpala planirana putovanja na skijališta, no nadamo se da će se i situacija smiriti pa da ćemo nastaviti s normalnim radom. Uskoro odlazimo na skijanje u Maribor u susjednoj Sloveniji i nadamo se da će to biti početak ili bolje reći nastavak naših skijaških izleta i onih kraćih tijekom vikenda, ali i onih dužih, shodno našim mogućnostima. U svakom slučaju nedostatak snijega u našim krajevima, ne znači kraj bavljenju ovim lijepim sportom, štoviše…“hajdemo u planine“ – refrenom pjesme popularnog „Bijelog dugmeta“ završio je naš razgovor dugogodišnji predsjednik skijaškog kluba „Skviki“ iz Virovitice Ivan Ključec.

(www.icv.hr, bs; foto: ustupljene fotografije)