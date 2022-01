Zapalio se dimnjak obiteljske kuće u Orahovici: Intervenirali vatrogasci DVD-a Orahovica

- PROMO -

U večernjim satima subote došlo je do zapaljenja dimnjaka u Ulici Frana Supila u Orahovici. Na intervenciju su odmah izašli orahovački vatrogasci koji su spriječili širenje požara.

– Dolaskom na mjesto događaja vidjeli smo kako vatra suklja iz dimnjaka i krenuli u pregled. Dimnjak je jako dobro i uredno napravljen i stoga nije došlo do daljnjeg širenja vatre, ali isto tako neočišćen i zato je i došlo do zapaljenja. Na mjestu događaja smo ostali dok se vatra nije potpuno ugasila. Srećom ovo je završilo dobro, ali je svakako veliko upozorenje svima da redovno čiste dimnjak kako ne bi došlo do većih problema – rekao je zapovjednik DVD-a Orahovica Robert Orina te naglasio kako je devet orahovačkih vatrogasaca u najkraćem mogućem roku stiglo na intervenciju s tri vozila.

(www.icv.hr, vg)