ZDRAVI KUTAK: O detoksikaciji organizma, (ne)učinkovitosti raznih dijeta te novim trendovima u prehrani

- PROMO -

Na početku smo nove godine i novog serijala Zdravog kutka, emisije ICV radija koja se bavi temama vezanim uz zdravlje, promišljanju o zdravom načinu života i svemu što možemo za sebe po tom pitanju učiniti. U prvoj ovogodišnjoj emisiji posvetili smo se detoksikaciji organizma, jednoj od možda najboljih odluka na početku godine, nakon obilne hrane i pića tijekom blagdana koji su iza nas, ali i o nekim dijetama i popularnim trendovima u prehrani.

Zasigurno će se svi složiti s nama da je jedna od najčešćih novogodišnjih odluka rad na vlastitom tijelu. Želimo biti mršaviji, imati glađu kožu, jače mišiće, biti zdraviji i osjećati se dobro, započeti novu godinu svježi i pročišćeni. Po internetu ćemo tražiti savjete i trikove kako učinkovito i što prije očistiti tijelo od svih otrova koje smo nakupili tijekom jeseni i zimskih blagdana. Jedna od odluka mnogih je zasigurno detoksikacija nakon blagdana, ali zasigurno i početak uključivanja tjelovježbe u svakodnevicu, zdravija prehrana, prestanak pušenja, novi hobi, više čitanja ili provođenja kvalitetnijeg vremena s obitelji i prijateljima samo su neke od novogodišnjih odluka kojima želimo promijeniti svoj stil života.

DETOKSIKACIJA KAO RESTART ORGANIZMA, ALI NE U TJEDAN-DVA

Detoksikacija je čišćenje organizma od toksina, teških metala i viška tekućine koji se svakodnevno nakupljaju i unose u organizam putem hrane, pića, cigareta, alkohola, lijekova i uslijed nedovoljnog kretanja. Ona oživljava stanice, poboljšava rad organa i daje energiju cijelom organizmu. Iako se naše tijelo svakodnevno čisti putem jetre, bubrega, kože i pluća, s obzirom na količinu štetnih tvari kojima smo izloženi, mala pomoć sa strane nije naodmet. Detoksikacija ima pozitivan učinak na povećanje energije, koncentracije, dakle mentalnih sposobnosti, mršavljenja, celulita, na poboljšanje probave te rješavanje problema s kožnim nečistoćama. No, za opsežniji detox treba se pripremiti i formirati detoksikacijski plan. Ona bi se, potvrdio nam je to i dr. Miodrag Beneš iz Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“, trebala provoditi na duže razdoblje i ciljano kako bi se pročistio cijeli organizam, počevši od crijeva, jetre, kože i krvi, a da se pritom ne naruši zdravlje, tj. spriječi pojava brojnih zdravstvenih problema.

– Detoksikacija ima dva značenja. Prvi je javnost poznat pojam koji se prije svega doživljava kao proces kojim u tjedan-dva možemo očistiti naš cijeli organizam od svih posljedica našeg nezdravog življenja, nezdravih životnih stilova i nezdrave prehrane i prehrambenih navika. Tako se i reklamira u brojnih časopisima i tabloidima koji prodaju razne proizvode za detoksikaciju. Drugi, onaj medicinski pojam detoksikacije postoji samo unutar metabolizma naših stanica, a to znači da nije moguće u tjedan dana očistiti svoje tijelo od svih štetnih utjecaja i negativnih otrova koje smo nakupili raznim lošim navikama. Čišćenje organizma je ustvari dugoročan proces. Potrebno je paziti na prehranu, kretati se, te povremenim gubitkom masnog tkiva rješavati se toksina u našem tijelu. Nažalost današnji način razmišljanja o zdravoj prehrani i reklamiranje raznih vrsta detoxa, dijeta, konzumacije raznih vrsta čajeva radi mršavljenja su samo pomodni i nemaju puno veze s medicinom – ističe dr. Beneš.

PRAVILNA/NEPRAVILNA PREHRANA

Na sve strane priča se o zdravoj i nezdravoj hrani. Na pitanje što je to zdrava hrana većina ljudi bi zasigurno odgovorila da je to hrana koja je dobra za zdravlje. No, u pravilu ne postoji zdrava i nezdrava hrana, već samo pravilna i nepravilna prehrana. Svaka hrana može biti štetna ako se konzumira u prevelikim količinama. Isto tako, svaka hrana može biti dio pravilne prehrane ako se konzumira u odgovarajućoj količini. Pravilna prehrana je ona koja nam osigurava potrebnu količinu energije (kalorija), pojedinih makro i mikronutrijenata, vlakana te tekućine.

– Često se nažalost pogrešno razmišlja o hrani i prehrani. Prema zakonu sva hrana koja se prodaje trebala bi biti zdrava. Ako je termički ispravna, svaka hrana je zdrava. Ono što najčešće povezujemo s nezdravom hranom je ona hrana koja je opterećena raznim nikotoksinima koji mogu biti kancerogeni i raznim metalima koji nakon dugog vremena mogu uzrokovati karcinome. To je pojam medicinske neispravnosti hrane koja je nezdrava. No, sva ostala hrana je zdrava, stvar je samo u ravnomjernom konzumiranju različitih namirnica – kazao je dr. Beneš.

Prehrambene navike ne stvaraju se preko noći, kako kvalitetne, tako i one nepoželjne. Kilogrami se također ne nakupljaju preko noći. Svaka prehrambena promjena jest proces u kojemu treba ustrajati. Kratkoročni rezultati nemaju smisla; dugoročne navike će utjecati na zdravlje. Ne treba stoga očekivati senzacionalne promjene, već strpljivo mijenjati navike.

Različite dijete se natječu koja je bolja, no u medici, potvrdio nam je to i naš sugovornik, to nema podlogu. To je isključivo pomodarstvo. Reklamira ih isključivo prehrambena industrija i u medicini oni nemaju nikakve temelje. Pojedini proizvodi mogu biti čak i štetni i izazvati čak i negativne učinke (npr. neki čajevi, proizvodi za mršavljenje…)

Sama detoksikacija je proces kojim se mijenjaju zdravstvene navike i on traje, a u tjedan-dva nemoguće je ništa dobro napraviti za organizam.

POMODNE, ALI U KONAČNICI NEUČINKOVITE DIJETE

– Dijete su vrlo pomodna stvar. Postoje stoljećima. Dijeta sama po sebi nije ni dobra ni loša, no važno je znati zašto se ona uvodi. Ako je osobi cilj smršavjeti, onda treba gledati da se ograniči unos kalorija u organizam i bira prehrana bogata voćem i povrćem, niskokalorijskim proizvodima. Važno je biti s njima oprezan jer one mogu izazvati brojne posljedice i nije svaka dijeta za svakoga.

Stručnjaci uvijek iznova napominju kako ne postoji univerzalna dijeta koja odgovara svima, kao i to da iz prehrane nikada nije dobro u potpunosti izbaciti određenu skupinu namirnica, gladovati ili preskakati obroke, što većina dijeta uglavnom zagovara. U moru rigoroznih i manje rigoroznih dijeta postoje i one izrazito opasne po zdravlje, a istovremeno popularne zbog toga što su određene javne osobe priznale da ih prakticiraju ili zato što obećavaju ‘čudotvoran’ uspjeh u svega nekoliko dana, što na kraju rezultira jo-jo efektom i poljuljanim zdravljem.

Zapravo je jedan od najvećih problema s ekstremnim i pomodnim dijetama taj što nisu održive. One zahtijevaju od vas da promijenite koliko i što jedete privremeno, ali ne moraju vas nužno naučiti ništa o tome da se zdravije hranite na duge staze. Mnogi još uvijek, nažalost, nemaju svijest o zdravom mršavljenju pa kilograme skidaju uglavnom nakon blagdana i pred sam dolazak ljeta, posežući najčešće za neprovjerenim i rigoroznim dijetama koje obećavaju mršavljenje preko noći. Važno je jesti raznovrsno, sezonski, konzumirati manje crvenog mesa, više piletine, puretine, ribe, jesti više kuhano. Ne postoji čarobni napitak kojim bismo detoksidirali tijelo, brzo smršavjeli, važne su zdrave životne navike, u pravo vrijeme vježbati i jesti na pravilan način. Raznovrsnost i umjerenost su najvažniji. Ono čega unosite više, to smanjite, te se što više krećite i rezultati će doći – kaže dr. Beneš

Kad se govori o detoksikaciji, sve se vrti oko toksina, otrova koje smo pojeli, popili ili udahnuli, ali detoksikacija organizma ne podrazumijeva samo izbacivanje određenih namirnica iz prehrane nego i ostalih negativnih stvari koje utječu loše na naše tijelo, ali i um. Čak i ako se hranite zdravo i redovito vježbate, toksine ne možete izbjeći jer oni dolaze i iz zagađenoga zraka, a toksične mogu biti i neke navike koje imamo, pa čak i ljudi iz naše blizine.

Ako želite promjenu za sebe, ne moraju to nužno biti detox, kojekakve dijete ili pomodni novi načini prehrane (vegani, vegetarijanci, fleksitarijanci…), strog režim vježbanja, možda biste jednostavno mogli i samo zastati na nekoliko minuta i otpustite sve što vas muči i koči, a prigrlite ono što vas ispunjava. Osim od toksina pokušajte se očistite i od negativnog razmišljanja te se okrenite stvarima, ljudima i situacijama u vašem životu na kojima ste najviše zahvalni.

Nastojte biti pozitivni i sve će se nekako samo od sebe posložiti.

(www.icv.hr, rtk)