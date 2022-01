Županijski preventivni program “Kako ne utopiti mladost u alkoholu” ulazi u drugu godinu provedbe

- PROMO -

Nakon uspješno provedene prve godine preventivnog programa “Kako ne utopiti mladost u alkoholu” koji će se od 2021. do 2023. godine provoditi među mladima u Virovitičko-podravskoj županiji, započela je i druga godina provedbe. Prvu su godinu provedbe obilježile pripremne aktivnosti (edukacija edukatora te izrada plakata i publikacije za mlade) za sve ono što će uslijediti u 2022. i 2023. godini, a to je sustavna i obuhvatna specifična edukacija mladih u našoj županiji o rizicima pijenja alkohola. Upravo je s početkom drugog polugodišta ove nastavne godine započela i edukacija učenika u školama, i to u srijedu 12. siječnja 2022. godine predavanjem policijske službenice Anite Relić iz Policijske uprave Virovitičko-podravske učenicima završnog razreda Srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači. Sada slijede slična predavanja i u ostalim školama u našoj županiji.

U posljednje smo vrijeme svjedoci osobito štetnih događaja u prometu, često i s tragičnim posljedicama, a u mnogima od njih sudjelovali su mladi vozači pod utjecajem alkohola. Ovo je samo jedan od važnih razloga zbog kojega je Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije u suradnji s partnerima (udruženjima klubova liječenih alkoholičara) i suradnicima (odgojno-obrazovnim ustanovama i Policijskom upravom) započeo s provedbom obuhvatne prevencije rizika uzrokovanih pijenjem alkohola mladih.

Program će se u našoj županiji provoditi tijekom tri godine (2021.-2023.), a cilj mu je osnažiti samozaštitne kapacitete učenika u odgojno-obrazovnim ustanovama i ostalih mladih u Virovitičko-podravskoj županiji u prevenciji ovisnosti i afirmaciji zdravlja osvješćivanjem rizika od pijenja alkoholnih pića. Također će biti osnažena i međusektorska suradnja u prevenciji i suzbijanju ovisnosti i rizičnih ponašanja mladih. Sustavom praćenja procesa i ishoda te supervizijom vodit će se računa o tome da sve aktivnosti budu učinkovite te da mladi i zajednica od programa imaju maksimalne koristi za zdravlje i sigurnost u prometu.

Program “Kako ne utopiti mladost u alkoholu” osmišljen je u Zavodu za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije, financiran je od strane Ministarstva zdravstva, a usklađen je s Europskim standardima kvalitete u provedbi preventivnih aktivnosti među djecom i mladima te ima visoke standarde u prevenciji i suzbijanju ovisnosti.

Aktivnosti u prvoj godini provedbe programa opisane su u publikaciji o programu koja je, kao i ostale publikacije, dostupna na web stranici Zavoda

(www.icv.hr, www.zzjzvpz.hr).