1. HRL SJEVER Vašarević nakon četvrtog proljetnog poraza: Dogovorimo se jedno, a onda sve kontra

U četvrtom susretu drugog dijela natjecanja u 1. hrvatskoj ligi Sjever, rukometaši Viro Virovitice zabilježili su i četvrti proljetni poraz. Na svom terenu sportske dvorane Tehničke škole izgubili su od Ivanića iz Ivanić Grada 32:22.

Od samog početka gosti su bili u prednosti, koja je do odlaska na odmor narasla na plus pet (16:11). Rukometaši Ivanića nastavljaju u istom ritmu i u posljednjih desetak minuta odlaze na deset zgoditaka prednosti, koju su očuvali do samog kraja. Krajnji rezultat bio je 32:22.

Najefikasniji u domaćim redovima bili su Domagoj Šepak sa šest i Leon Dujmović s pet zgoditaka.

U domaćim redovima, nakon utakmice, bili su izuzetno rezignirani rezultatom i igrom.

-Jedno se dogovorimo, a onda sasvim drugo odigramo na terenu – kratko je prokomentirao trener Viro Virovitice Damir Vašarević.

Viro Virovitica: Dino Meter, Karlo Štimac, Mateo Drinovac 4, Vladimir Flanjak 1, Antonio Pavić, Hrvoje Vašarević, Toni Smutni, Mateo Brašnić Ferreira 1, Dinko Baričević 2, Ivan Vrbančić 2, Dominik Arsić 1, Tomislav Kos Kalanja, Domagoj Šepak 6, Leon Dujmović 5, Matko Crljenić i Mateo Mijatović. Trener: Damir Vašarević.

(www.icv.hr, mš, foto: M. Šolc)