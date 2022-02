1. HRL U-14 REGIJA 2-2 Rukometašice Slatine i Orahovice upisale uvjerljive pobjede protiv Valpovke

- PROMO -

Proteklog vikenda u Slatini je odigrano 5. kolo 1. HRL U-14 za rukometašice, a uz domaćina, na turniru su nastupile ekipe Orahovice i Valpovke. Predstavnice Virovitičko-podravske županije nisu odigrale međusobni susret već su i jedna i druga ekipa nastupile protiv ekipe iz Valpova, a oba sastava upisala su uvjerljive pobjede.

Lea Kolar i Arta Čočaj s 13, odnosno 11 pogodaka, prevodile su svoju ekipu do pobjede u prvoj utakmici. Susret je bio riješen već nakon prvih 25 minuta igre kada su rukometašice Orahovice došle do sedam pogodaka prednosti, a ista je do kraja susreta narasla na okruglih 20 zgoditaka razlike (31:11).

ORAHOVICA: Lana Potalec, Ema Zeman, Petra Erceg 3, Ivna Maričić, Eni Poljak, Lara Petin, Tena Boljkovac, Lucija Cigler, Lea Kolar 13, Arta Čočaj 11, Lucija Mataija, Petra Zlosa, Ines Poljak 2, Arijana Čočaj, trenerica: Andrijana Rukavina.

Još uvjerljivije bile su rukometašice Slatine koje su na predah otišle s +17, a posebno raspoložena u spomenutom susretu bila je Tena Jurlina koja se u strijelce upisala čak 20 puta. Deset zgoditaka manje dodala je Simona Srnović, a konačan rezultat glasio je 43:9.

SLATINA: Ana Sejkora, Vanessa Smolčić, Ana Vorgić 6, Tena Jurlina 20, Simona Srnović 10, Lea Budimir 3, Gabrijela Pavlović 2, Marta Mikolić 1, Marta Dušak, Larisa Kastaneti, Katja Košćak, Viktorija Smolčić, Iva Ćosić, Mirna Grgurić 1, Mihaela Sabo, treneri: Slobodan Filipović i Maja Jurlina.

Slatina je ovom pobjedom došla do petog mjesta prvenstvene ljestvice s osam osvojenih bodova iz šest odigranih utakmica, dok je Orahovica trenutno šesta s dva boda manje.

(www.icv.hr, mra)