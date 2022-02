Alkoholizirani za volanom: Kinez iz Donjeg Miholjca pijan upravljao teretnim vozilom, za vozača iz Brijesta kazna do 40.000 kuna

- PROMO -

U protekla 24 sata Policijska uprava osječko–baranjske evidentirala je na području Osijeka, Belišća i Belog Manastira tri prometne nesreće, u kojima su dvije osobe zadobile lakše tjelesne ozlijede.

Jučer (srijeda) u nadzoru prometa, zaustavljeno je šest vozača (pet vozača osobnog automobila i jedan vozač teretnog automobila) pod utjecajem alkohola.

Najveća prisutnost alkohola u krvi evidentirana je u 00:15 sati u Valpovu, kada je u nadzoru prometa zaustavljen osobni automobil s kojim je upravljao 52-godišnji hrvatski državljanin iz Valpova.

Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi od 1,98 grama po kilogramu.

Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20.000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima “B” kategorije u trajanju do 12 mjeseci i šest negativnih prekršajnih bodova.

Jučer (srijeda) u 19.50 sati, u Valpovu, u nadzoru prometa, policijski službenici zaustavili su teretni automobil kojim je upravljao 38-godišnji državljanin Kine, sa prijavljenim boravištem u Donjem Miholjcu.

Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi od 1,39 grama po kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola.

Prijeti mu kazna u visini 15.000 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima “B” kategorije u trajanju do 12 mjeseci i četiri negativna prekršajna boda.

U 23:08 sati u Brijestu, u nadzoru prometa, policijski službenici zaustavili su osobni automobil kojim je upravljao 42-godišnji hrvatski državljanin iz Brijesta.

Vozač je upravljao osobnim automobilom za vrijeme dok mu je vozačka dozvola oduzeta zbog neobavljenog liječničkog pregleda. Evidentirana mu je prisutnost alkohola u krvi od 1,67 grama po kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola.

Za počinjene prekršaje predviđena je novčana kazna u iznosu do 40000 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima “B” kategorije u trajanju do 12 mjeseci i četiri negativna prekršajna boda- izvijestili sui z PU osječko-baranjske.

