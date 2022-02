HAK napravio veliki test ljetnih guma: Ove su se pokazale među najboljima

Europski autoklubovi i HAK su tradicionalnom testu ljetnih guma ovoga puta podvrgnuli 16 različitih modela dimenzija 185/65 R15 88H i 18 modela dimenzija 215/60 R16 99V. Izbor je vrlo zanimljiv zato što navedene pneumatike koriste danas dvije iznimno popularne kategorije vozila na tržištu, čiji su prodajni rezultati vrlo važni u financijskoj bilanci svakog proizvođača. Naime, manje dimenzije pronalazimo na malim gradskim automobilima tipa VW Polo (test-vozilo), Renault Clio i Zoe, Opel Corsa, Peugeot 208, Citroen C3, Dacia Sandero, SEAT Ibiza, Hyundai i20 i i30, KIA Rio i Stonic, Nissan Micra, Mazda 2… Veće se dimenzije isporučuju s kompaktnim SUV-ovima poput Škode Karoq (test-vozilo), SEAT Atece, Honde HR-V, Fiata 500X, Mazde CX-3, Peugeota 3008…

Ukupni dojam nakon testiranja 16 modela u manjoj dimenziji (185/65 R15) vrlo je pozitivan. Istina, ni jedna guma nije zavrijedila maksimalnu ocjenu izvrstan, ali ih je zato šest vrlo preporučljivih, dok je preostalih deset preporučljivo. Stoga je možda još važniji podatak da ni jedna nije podbacila, tj. da proizvoda koji se samo djelomično preporučuju ili se uopće ne preporučuju u ovoj kategoriji – nema! Od šest vrlo preporučljivih pneumatika, najvišu ukupnu ocjenu zaslužio je Goodyear EfficientGrip Performance 2 (2.0), ali sa samo desetinkom boda prednosti nad prvim pratiteljima Bridgestone Turanzom T005 i Michelin Primacyjem 4 (oba po 2.1). Pirellijev model Cinturato P1 Verde na četvrtoj poziciji također nije previše zaostao (2.3), pa bismo pomislili da se kod izbora ne može pogriješiti, no nije tako. Naime, pogledamo li malo pozornije detalje ovoga testa, vidjet ćemo da razlike čak i kod ove “velike šestorke” (koju još čine Dunlop Sport BluResponse i Giti GitiSynergy H2) nisu baš malene. Dodamo li tome različite osobne preferencije svakog vozača, vidjet ćemo da se ovdje, zapravo, i te kako može birati, piše HAK.

Goodyearova guma EfficientGrip Performance 2 mogla bi biti prvi izbor vozača koji godišnje rade puno kilometara, jer se na ovom testu pokazala najizdržljivijom. S druge strane, tvorci proizvoda Bridgestone Turanza T005 i Pirelli Cinturato P1 Verde koncentrirali su se uglavnom na maksimalno uzdizanje njihovih svojstava na suhoj i mokroj podlozi, premda ni po trajnosti nisu loši. Dapače… Francuzi su se, pak, kroz model Michelin Primacy 4 odlučili na ujednačeniji pristup, gdje ni u jednoj glavnoj kategoriji nisu na vrhu, ali su svugdje pri vrhu. Tako je ova guma vrlo preporučljiva na obje podloge – suhoj i mokroj, ali i po pogledu dugovječnosti. Sličan ili možda tek za nijansu manje blistav dojam ostavili su također kvalitetno balansirani dvojac Dunlop Sport BluResponse i Giti GitiSynergy H2.

Što se tiče preporučljive desetorke, njih čak četiri (Laufenn G Fit EQ+, Continental EcoContact 6, Firestone Roadhawk i Semperit Speed-Life 3) ostavljaju impresivan dojam na suhom, no smanjenje ukupne ocjene dobili su isključivo zbog manjih nedostataka na mokrom. Ipak, Continental EcoContact 6 se izdvaja u ovoj grupi, jer je to jedina guma koja je na testu uspjela ostvariti izvrsne rezultate i po ekološkim i po ekonomskim kriterijima. Naime, ovaj je proizvod bez ikakve konkurencije vodeći po iznimno niskoj potrošnji goriva, dok mu je izdržljivost također vrhunska (bez obzira na to što kao novi dolazi s najmanjom dubinom profila).

BFGoodrich Advantage dobio je smanjenje ukupne ocjene zbog nedostataka i na suhom i na mokrom, a Falken Sincera SN110 Ecorun I Vredestein Ultrac su platili danak slabijoj trajnosti. S obzirom na to da se posljednji dvojac (pogotovo Vredestein) ipak prilično istakao na suhoj i mokroj podlozi, mogao bi biti zanimljiv izbor za vozače koji godišnje ne rade previše kilometara.

Što se tiče preostale trojke koja nije briljirala ni na suhom ni na mokrom, malo se ipak izdvaja Fulda EcoControl HP 2 zbog solidne dugovječnosti. Cooper CS7 se ne može pohvaliti ni time, dok je Matador MP47 Hectorra 3 posebno razočarao na suhoj podlozi.

U zaključku ćemo još jednom naglasiti kako su razlike među modelima u ovoj dimenziji iznimno male, pa je zbog toga još važnije napraviti kratku autoanalizu vlastitog vozačkog stila i vlastitih potreba kako bi se izabrala najprikladnija guma po karakteristikama i cijeni.

Vrlo slična i podjednako pozitivna slika ponovila se i u većoj dimenziji (215/60 R16). U konkurenciji 18 modela, 5 je vrlo preporučljivih, 12 ih se preporučuje, a djelomično se preporučuje samo Kormoran Road Performance. Najviše ukupne ocjene su dobili Continental PremiumContact 6 i Michelin Primacy 4 (oba po 2.1), iza kojih je s desetinkom slabijim rezultatom slijedio Bridgestone Turanza T005 (2.2). Top 5 su zatvorili Dunlop Sport BluResponse (2.4) i Toyo Tires Proxes Comfort (2.5). Naravno, ni jedna od ovih guma nije pokazala bilo kakve nedostatke ni u jednoj od ključnih kategorija, iako je Toyo opasno visio da utone u prosjek. Michelin Primacy 4 i Bridgestone Turanza T005 su posebni dojmljivi bili na suhoj podlozi, a Continental PremiumContact 6 na mokroj. Michelin je, pak, briljirao i po niskoj potrošnji goriva te visokoj trajnosti.

Zanimljiva priča vezana je uz predvodnika srednje skupine pneumatika Nokian Tyres Wetproof, koji se pokazao vrlo preporučljivim na suhom, mokrom i po izdržljivosti. Gdje je onda sve krenulo u krivo i zašto se nije ugurao u elitu? Zbog rasipnosti, odnosno “druge najviše potrošnje goriva na testu”. Prilično nesretan razlog za smanjenje ukupne ocjene… U dodatnom opisu ove kategorije spomenut ćemo da je razlika između najštedljivije (Kormoran Road Performance) i najrastrošnije gume (Lassa Competus) čak 10%. Naravno da se Nokian s 8% slabijim rezultatom od Kormorana nije baš istaknuo…

Sljedeća tri kandidata su se pokazali izvrsnima na području dugovječnosti proizvoda, ali na testu po mokroj podlozi nisu mogli dalje od prosjeka i zato im je ukupna ocjena smanjena samo na – preporučuje se. Na suhom se Kumho Ecowing ES31 pokazao čak uvjerljivo najboljim (ocjena izvrstan), Hankook Ventus Prime 3 K125 je tu također bio iznadprosječan (vrlo preporučljiv), dok Debica Presto HP2 za malo nije dosegla jednaku razinu (samo se preporučuje). Kleber Dynaxer HP4, Firestone Roadhawk i Sava Intensa HP 2 na suhom su također zaslužili ocjenu vrlo preporučljiv, ali su platili danak slabijem ponašanju na mokroj podlozi.

Četvorka u sastavu Barum Bravuris 5HM, ESA+ TECAR Spirit Pro, Lassa Competus i Semperit Speed-Life 3 pokazali su nedostatke i na suhom i na mokrom, pa im slabiji rezultati u glavnim kategorijama nisu mogli donijeti ništa bolje od oznake – preporučuje se. Činjenica da su se svi oni iskazali na području trajnosti mogla bi ih gurnuti u prvi plan kod kupaca koji će prednost pri izboru dati ekonomskoj računici, no oni koji će inzistirati na sigurnosti, definitivno ih neće staviti visoko na svojoj rang-listi.

Nankangov model ECO-2+ može biti sretan što zaključuje niz guma koje se preporučuju, jer su ga samo nijanse dijelile od silaska u niži razred, gdje se smjestio tek Kormoran Road Performance. Iako se ovaj proizvod pokazao apsolutno najštedljivijim po potrošnji goriva i vrlo preporučljivim po trajnosti, jasni sigurnosni nedostaci, pogotovo na mokroj podlozi, zakovali su ga na dno ovoga poretka uz oznaku – djelomično se preporučuje.

185/65 R15 88H

VRLO PREPORUČLJIVO

Goodyear EfficientGrip Performance 2

+ Vrlo preporučljiva na suhom, iznadprosječna na mokrom, niska potrošnja goriva, najbolja po trajnosti na testu

–

Bridgestone Turanza T005

+ Iznadprosječna na suhom, najbolja na mokrom na testu, niska potrošnja goriva

– Druga najbučnija guma na testu

Michelin Primacy 4

+ Iznadprosječna na suhom, iznadprosječna na mokrom

– Nešto viša potrošnja goriva

Pirelli Cinturato P1 Verde

+ Najbolja na suhom na testu, iznadprosječna na mokrom

–

Dunlop Sport BluResponse

+ Vrlo preporučljiva na suhom, iznadprosječna kod akvaplaninga, niska potrošnja goriva

– Nešto duži zaustavni put na mokrom

Giti GitiSynergy H2

+ Iznadprosječno kratak zaustavni put na suhom, vrlo preporučljiva na mokrom

– Manji nedostaci u preciznosti vožnje na suhom

PREPORUČUJE SE

Laufenn G FIT EQ+

+ Rubno vrlo preporučljiva na suhom, vrlo preporučljiva kod kočenja na mokrom i kod akvaplaninga

– Nedostaci u držanju uz podlogu na mokrom (smanjenje ukupne ocjene)

Continental EcoContact 6

+ Najniža potrošnja goriva na testu, rubno vrlo preporučljiva na suhom, rubno vrlo preporučljiva kod kočenja i držanja pravca na mokrom, izvrsna po trajnosti

– Nedostaci kod akvaplaninga (smanjenje ukupne ocjene)

Firestone Roadhawk

+ Drugi najkraći zaustavni put na suhom na testu, rubno vrlo preporučljiva kod kočenja na mokrom

– Nedostaci u držanju uz podlogu na mokrom (smanjenje ukupne ocjene), najbučnija guma na testu

BFGoodrich Advantage

+ Vrlo preporučljiva kod akvaplaninga

– Nedostaci kod upravljivosti na suhom, nedostaci kod kočenja i držanja pravca na mokrom (smanjenje ukupne ocjene)

Falken Sincera SN110 Ecorun

+ Vrlo preporučljiva na suhom, druga najniža potrošnja goriva na testu

– Manji nedostaci u držanju uz podlogu na mokrom, nedostaci po trajnosti (smanjenje ukupne ocjene)

Semperit Speed-Life 3

+ Rubno preporučljiva na suhom, niska potrošnja goriva

– Nedostaci na mokrom (smanjenje ukupne ocjene)

Vredestein Ultrac

+ Iznadprosječna na suhom, iznadprosječna na mokrom

– Najviša potrošnja goriva na testu, najlošija po trajnosti na testu (smanjenje ukupne ocjene)

Fulda EcoControl HP 2

+ Kratak zaustavni put na suhom, vrlo preporučljiva kod akvaplaninga, izvrsna po trajnosti

– Nedostaci kod upravljivosti na suhom, među najdužim zaustavnim putovima na mokrom na testu, nedostaci u držanju uz podlogu na mokrom (smanjenje ukupne ocjene)

Cooper CS7

+ Vrlo preporučljiva kod akvaplaninga, niska potrošnja goriva

– Nedostaci na suhom, nedostaci kod kočenja i u držanju uz podlogu na mokrom (smanjenje ukupne ocjene), druga najlošija po trajnosti na testu

Matador MP47 Hectorra 3

+ Vrlo preporučljiva kod akvaplaninga

– Nedostaci kod upravljivosti na suhom (smanjenje ukupne ocjene), nedostaci u držanju uz podlogu na mokrom

215/60 R16 99V

VRLO PREPORUČLJIVO

Continental PremiumContact 6

+ Iznadprosječna na suhom, najbolja na mokrom na testu, vrlo preporučljiva po trajnosti

– Manji nedostaci kod akvaplaninga

Michelin Primacy 4

+ Iznadprosječna na suhom, vrlo preporučljiva na mokrom, izvrsna po potrošnji goriva, izvrsna po trajnosti

– Manji nedostaci kod akvaplaninga

Bridgestone Turanza T005

+ Iznadprosječna na suhom, vrlo preporučljiva na mokrom, vrlo preporučljiva po trajnosti

– Manji nedostaci kod akvaplaninga

Dunlop Sport Bluresponse

+ Iznadprosječna na suhom, vrlo preporučljiva na mokrom, izvrsna kod poprečnog akvaplaninga, rubno vrlo preporučljiva po trajnosti

–

Toyo Tires Proxes Comfort

+ Kratak zaustavni put na suhom, rubno vrlo preporučljiva na mokrom, rubno vrlo preporučljiva po trajnosti

– Manji nedostaci u preciznosti vožnje na suhom, manji nedostaci kod uzdužnog akvaplaninga

PREPORUČUJE SE

Nokian Tyres Wetproof

+ Iznadprosječna na suhom, najbolja na mokrom na testu, rubno vrlo preporučljiva po trajnosti

– Druga najviša potrošnja goriva na testu (smanjenje ukupne ocjene)

Debica Presto HP2

+ Izvrsna po trajnosti, iznadprosječna kod križnog akvaplaninga

– Manji nedostaci na suhom, manji nedostaci na mokrom (smanjenje ukupne ocjene)

Hankook Vswentus Prime 3 K125

+ Iznadprosječno niska potrošnja goriva, izvrsna po trajnosti

– Manji nedostaci kod upravljivosti na suhom, manji nedostaci na mokrom (smanjenje ukupne ocjene)

Kumho Ecowing ES31

+ Izvrsna na suhom, iznadprosječno niska potrošnja goriva, izvrsna po trajnosti

– Manji nedostaci na mokrom (smanjenje ukupne ocjene)

Kleber Dynaxer HP4

+ Vrlo preporučljiva na suhom, vrlo preporučljiva po trajnosti

– Manji nedostaci na mokrom (smanjenje ukupne ocjene)

Firestone Roadhawk

+ Vrlo preporučljiva na suhom, vrlo preporučljiva po trajnosti

– Manji nedostaci na mokrom (smanjenje ukupne ocjene)

Sava Intensa HP 2

+ Vrlo preporučljiva na suhom, iznadprosječna kod križnog akvaplaninga, najbolja po trajnosti na testu

– Nedostaci na mokrom (smanjenje ukupne ocjene)

Barum Bravuris 5HM

+ Vrlo preporučljiva po trajnosti

– Nedostaci na suhom, nedostaci na mokrom (smanjenje ukupne ocjene)

ESA+TECAR Spirit Pro

+ Vrlo preporučljiva po trajnosti

– Nedostaci na suhom (smanjenje ukupne ocjene), nedostaci na mokrom

Lassa Competus

+ Rubno vrlo preporučljiva po trajnosti

– Nedostaci na suhom (smanjenje ukupne ocjene), manji nedostaci na mokrom, najviša potrošnja goriva na testu

Semperit Speed-Life 3

+ Niska potrošnja goriva, vrlo preporučljiva po trajnosti

– Nedostaci na suhom (smanjenje ukupne ocjene), nedostaci na mokrom

Nankang ECO-2+

+ Niska potrošnja goriva

– Nedostaci na suhom (smanjenje ukupne ocjene), nedostaci na mokrom, nedostaci po trajnosti

DJELOMIČNO SE PREPORUČUJE

Kormoran Road Performance

+ Najbolja po potrošnji goriva na testu

– Nedostaci na suhom, nedostaci na mokrom (smanjenje ukupne ocjene)

