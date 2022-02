Hrvati u Irskoj su ‘most’ suradnje između dviju zemalja: Robna razmjena između Hrvatske i Republike Irske na razini 130 milijuna eura godišnje

- PROMO -

Župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić i zamjenik gradonačelnika grada Osijeka Dragan Vulin primili su danas (srijeda) u nastupni posjet veleposlanika Republike Irske u Republici Hrvatskoj Nj. E. Ruaidhri Dowlinga.

– Između Republike Irske i Hrvatske, osobito Osijeka i Osječko-baranjske županije, postoji niz zajedničkih tema o kojima smo danas razgovarali s veleposlanikom Nj. E. Ruaidhrijem Dowlingom. Govorili smo tako o našim ljudima koji godinama žive u Dublinu i Irskoj, ali i o trendu njihova povratka u Hrvatsku i našu županiju, zatim o gospodarskoj i političkoj suradnji, korištenju europskih fondova, turizmu, poljoprivredi i zelenoj tranziciji, digitalizaciji, zelenoj energiji i drugim temama. Od Irske možemo puno naučiti i to primijeniti na našem području, no razmjena iskustava je od obostranog interesa, pa je veleposlanika Dowlinga zanimao i naš način funkcioniranja i razmišljanja o poljoprivredi, gospodarstvu i EU fondovima – rekao je Anušić.

Dodao je kako je dogovoreno da se na sljedećem susretu više pozornosti i vremena posveti mogućnostima suradnje u turističkom sektoru. Naime, građani Irske kao turisti su uglavnom usmjereni prema destinacijama na Jadranskom moru te im je potrebno kvalitetno predstaviti ponudu i mogućnosti kontinentalnog turizma.

– Imali smo mnogo zajedničkih tema, a najvažnija točka razgovora svakako je gospodarstvo. Danas je razmjena između Hrvatske i Republike Irske na razini 130 milijuna eura godišnje, s tim da više uvozimo nego izvozimo. Uvijek ističemo prednosti ulaganja u grad Osijek, pa smo tako predstavili javni poziv za prodaju građevinskih čestica u zoni Nemetin (II. faza) i još jednom naglasili kako su svi investitori u poslovno gospodarske objekte oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa. Također, bilo je zanimljivo čuti od veleposlanika da je oko 30.000 osobnih brojeva, ekvivalentnih našem OIB-u, izdano Hrvatima u Irskoj, a procjene su da danas od tog broja od 18.000 do 20.000 zaista i živi u Irskoj. Svakako planiramo raditi na uspostavi odnosa u građenju turističke ponude jer su do početka pandemije gosti iz Irske svake godine sve više posjećivali Hrvatsku, godišnji rast je bio oko 30 posto, a cilj nam je dio njih privući u naš kraj – kazao je zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin.

Veleposlanik Ruaidhri Dowling naglasio je kako mu je ovo prvi, ali ne i posljednji posjet Osijeku.

– Sve je više poveznica između Irske i Osijeka, odnosno Osječko-baranjske županije. Nadam se da će u budućnosti biti prostora za daljnji ekonomski razvoj, pri čemu će most suradnje biti ljudi iz Osijeka koji su trenutno u Irskoj, ali i oni koji su se iz Irske vratili u grad. To su ljudi koji nose iskustva i određene spoznaje, a one će im zasigurno pomoći u stvaranju ekonomskih veza i građenju kvalitetnih odnosa. Također, područje u kojem vidim puno prostora za razvoj suradnje je obrazovanje, odnosno povezivanje naših sveučilišta – rekao je.

Nakon sastanka u sjedištu Osječko-baranjske županije, irski veleposlanik Ruaidhri Dowling susrest će se s rektorom Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc. Vladom Gubercem, a potom i s predstavnicima IT tvrtki iz Osijeka.

(www.icv.hr, tj, foto: T. Jovanović)