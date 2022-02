Hrvatski branitelj, književnik i humanist Darko Božičković iz Voćina, jedan je od onih koji aktivno svjedoče o Domovinskom ratu na našim prostorima

- PROMO -

Rečenica koja u sebi sadrži da “istina o pobjednicima u Domovinskom ratu nikada ne smije biti zaboravljena”, nikada ne smije postati klišej. Možda netko tko nije na nikakav način osjetio strahote koje su se dešavale od 1991. godine na dalje, nema što ni reći, ali onda neka posluša one koji će mu iz “prve ruke” posvjedočiti o jednom od najvećih stradanja Hrvata od stoljeća sedmog, godinama ponosa i slave, Domovinskom ratu na području cijele teritorije Republike Hrvatske.

Jedan od onih koji to uistinu mogu učiniti je hrvatski branitelj, zatočenik srpskog logora, predsjednik UDVDR Ogranak Voćin, književnik i humanist Darko Božičković iz Voćina.

Darko Božičković rođen je 1969. godine u Voćinu. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, a srednju školu u Pakracu. Početkom 1991. kao dragovoljac Domovinskog rata priključuje se kao aktivni policijski službenik MUP-a RH (PP Slatina – Ispostava Voćin). U Voćinu ga i zatiču ratna događanja gdje biva od strane paravojnih srpskih formacija uhićen i odveden u logor “Lager” Sekulinci. Nakon razmjene, s radom nastavlja u PU bjelovarsko-bilogorskoj, u Policijskoj postaji Đurđevac. Kao djelatnik postaje aktivno sudjeluje 1991. i 1992. u nekoliko navrata u obrani grada Pakraca i Daruvara, te brdskog dijela bivše općine Podravska Slatina. Početkom 1992. godine vraća se u PU osječko-baranjsku te nastavlja s radom u Policijskoj ispostavi Voćin.

U vrijeme vojno-redarstvene operacije “Oluja” sudjeluje u oslobađanju Vrginmosta i Lasinja, a policijski posao sve do umirovljenja 2015. godine nastavlja u PU virovitičko-podravskoj – PP Slatina.

-Od osnivanja Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH – Ogranak Voćin, predsjednik je udruge te mu je novi mandat na četiri godine potvrđen u veljači 2019. Kao predstavnik udruge samo u 2018. godini je u Voćinu na centralnom spomeniku podignutom voćinskim žrtvama iz Domovinskog rata organizator i predavač o stradanju Voćinćana, na kojima je dosad sudjelovalo više od 1.000 posjetitelja, pretežno mlađe populacije učenika i pripadnika udruga proisteklih iz Domovinskog rata – navodi se u završnom dijelu knjige “Sretan ili nesretan” autora Darka Božičkovića.

Prilikom naše posjete Voćinu objasnio nam je i naziv njegove knjige.

-S obzirom da su se u mom rodnom mjestu desile te strahote, te da sam i sam bio žrtva zatočena u Sekulincima, gdje sam zajedno s drugim zatvorenicima prolazio grozne fizičke i psihičke torture, te jedva izvukao ‘živu glavu’, naslov “Sretan ili nesretan” nalazi svoje objašnjenje. “Sretan” što sam ostao živ, a “nesretan” jer mi se to desilo, kao što se desilo i nešto puno strašnije, neviđeni masakr nevinih Voćinćana, a za isti i nakon više od tri desetljeća nitko nije odgovarao. Što mi branitelji možemo učiniti da krivci budu kažnjeni – ništa, jer naša svjedočenja i iskazi izgleda pravosuđu nisu dovoljna. Pa onda bar možemo svjedočiti našim ljudima, posebice mlađoj generaciji, za koju se nadamo da će to podijeliti i s generacijama koje dolaze – rekao nam je Darko kojemu je nakon rata glavna zadaća ili bolje reći misija, postala i ostala i ostat će, prenošenje istine o Domovinskom ratu i hrvatskim žrtvama na području koje najbolje poznaje, a to je njegov rodni Voćin.

-Možda je nekom teško shvatiti što ja i malobrojni branitelji nalazimo u svojoj misiji. Neki branitelji su postali gospodarstvenici, poljoprivrednici, vratili se u svoje struke, a izvjestan broj je na žalost i onih koji poslije rata na pogrešan način još uvijek traže sami sebe. Posebno njima predlažem da nam se pridruže u našoj misiji prenošenja znanja na mlađe, ali isto tako i na organiziranje mnogih obljetnica iz Domovinskog rata na našem području. Jedan sam od onih koji će u tom smislu uvijek “zasukati rukave” jer nema tog novca ili bilo čega drugog što može platiti mališane koji vrlo zainteresirano i s emocijama prate naša izlaganja, a često puta potekne i suza jer neki od stradalnika su možda njihovi roditelji, rodbina ili prijatelji. Ako mi koji smo najuporniji i koji u tome vidimo najveću vrijednost odustanemo, Domovinski rat, njegove žrtve i heroji brzo će se zaboraviti, a nemojmo zanemariti da se novija Hrvatska povijest piše upravo od dobivanja samostalnosti, pobjede u Domovinskom ratu i neopisive sreće da smo mogli dalje nastaviti kao neovisna Republika Hrvatska – rekao nam je na kraju našeg razgovora ovaj istinski heroj Domovinskog rata, Darko Božičković.

