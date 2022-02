IZ ODORE U DRUŠTVO Gost nove emisije u programu ICV radija hrvatski branitelj i čovjek velikog srca Darko Božičković iz Voćina

- PROMO -

Na frekvencijama ICV radija donosimo vam novu mjesečnu emisiju pod nazivom „Iz odore u društvo“. Namjera nam je tijekom 25 minuta trajanja emisije predstaviti vam hrvatske branitelje iz naše županije koji su ostavili dubok trag i imaju velike zasluge u Domovinskom ratu, hrabre ljude, hrvatske vitezove koji su imali hrabrost stati nasuprot brojnijeg, snažnijeg i tehnički opremljenijeg neprijatelja i bez naoružanja braniti svoju Domovinu. Njihova borba za hrvatsku državu nastavlja se i dalje, no sada u miru i to osobnim angažmanom u raznim segmentima društva, poljoprivredi, gospodarstvu ili društvenom životu uopće, te i nadalje promicanjem vrijednosti koje su ih i tada vodile, a to su domoljublje, zajedništvo i vjera.

Naš prvi sugovornik bit će poznati hrvatski branitelj iz Voćina Darko Božičković koji je svoju misiju oslobođenja Hrvatske od neprijateljskog agresora počeo 1991. godine, bio je zarobljen, a nakon tog nastavio je svoj ratni put i angažman do samoga kraja Domovinskog rata. Nakon rata Darkov je glavni zadatak prenijeti ta ratna iskustva i sjećanja na mlade generacije pa je jedan od glavnih predavača o Domovinskom ratu u školama, na terenima, te jedan od glavnih u organizaciji obljetnica iz Domovinskog rata na području općine Voćin.

Emisija je na rasporedu večeras u 18.10 sati. Tonski realizator emisije je Mario Feketija, a urednik i voditelj Bruno Sokele.

(www.icv.hr, bs)