Iznenađenje kola: Druga ekipa košarkašica ŽKK Virovitice Z-15 pobijedila pomladak prvoligašica iz Koprivnice

- PROMO -

Kako je ženska košarka u Virovitici postala pravi hit te klub okuplja 80-ak djevojčica svih dobnih kategorija, bilo je nužno u godištu do 15 godina starosti oformiti dvije ekipe. Druga ekipa ujedno je u prosjeku najmlađa u natjecanju te je u utakmicu protiv djevojaka iz Koprivnice ušla sa željom da prikupi nova iskustva koja će im pomoći u utakmicama mlađih dobnih kategorija.

Iako se već od samog početka očekivala znatna dominacija gošći, prvih nekoliko minuta proteklo je u egalu te je trenerica Koprivničanki pri rezultatu 6:6 zatražila minutu odmora ne bi li otkrila razloge neučinkovitosti njezinih igračica. Gošće su pokušale rotacijom igračica doći do boljeg rezultata no po njih je krenulo još gore jer je prva četvrtina završila sa 16:9 za borbene domaće igračice.

Istim tempom nastavilo se i u drugoj četvrtini te se na poluvrijeme otišlo sa, za domaće, iznenađujuće velikih 30:20. Virovitičanke su igrale obranu kao nikada do tada te su svoje protivnice u trećoj četvrtini ostavile na samo četiri koša, odnosno gošće su u drugom poluvremenu zabile tek 10 koševa. Igrale su potpuno fokusirane na utakmicu, borbeno do krajnjih granica ispunjavajući sve što se od njih zahtjevalo. Bila je ovo jedna od onih utakmica koju je teško nadmašiti i ponoviti no ‘živi bili pa vidjeli’. Možda još koji put razvesele svoje vjerne navijače i prijateljice iz kluba koji su ih zdušno bodrili. Ovo im je ujedno i druga pobjeda zaredom nakon što su u prošlom kolu iznenadile ekipu Mladosti iz Ivanovca.

Najefikanija igračica utakmice bila je Monika Požežanac Sabolić koju je osim 16 postignutih koševa ovaj put obilježilo i nekoliko lijepih asistencija. Ena Salajić je uz 12 postignutih koševa odlično razigravala ekipu, dok je Lana Bajivić na svojih 10 koševa uhvatila i bar isto toliko skokova te svojim pravovremenim preuzimanjem igračica izluđivala Koprivničanke. Dorotea Blažičević postigla je 6 koševa i svojom fanatičnom borbenošću ‘ukrala’ još najmanje toliko lopti. Svakako treba zabilježiti da su ove četiri igračice napravile čak 16 osobnih pogrešaka kao posljedicu fanatične borbenosti. Prvavovremenim izlaskom na igračice i s nekoliko skokova istaknula se Nikolina Hetzel koju je kasnije odlično zamijenila Lucija Petras. Svoje minute odlično je iskoristila i Eva Duršot no par lijepih akcija i otkrivanja na žalost nije nagradila lopta ulaskom u koš. Uvijek borbena Naya Čevelak ‘ukrala’ je tri važne lopte, dok su svoje obrambene zadatke u potpunosti ispunile Lana Ivoš i Elena Lebinac.

ŽKK Virovitica – ŽKK Koprivnica 44:30

ŽKK Virovitica: Bajivić 10, Požežanac Sabolić 16, Lebinac, Ivoš, Blažičević 6, Duršot, Čevelak, Hetzel, Petras i Salajić 12.

(www.icv.hr, ŽKK Virovitica)