Ministar Radovan Fuchs za Novu TV: Vjerujem da je djeci stalo da idu u školu i da je najveći broj roditelja savjestan

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs objasnio je što će biti s onim roditeljima koji odbiju testirati svoju djecu.

– Za njih smo predvidjeli upitnik, na neki način, odnosno izjavu da ne pristaju testirati djecu. Dostavit će ga školi gdje dijete pohađa nastavu i neće se testirati kod kuće. U slučaju da dijete bude u kontaktu s pozitivnom osobom, to će dijete morati u samoizolaciju, a drugi ne – pojasnio je Fuchs za Novu TV.

Dodaje da za sada nemaju podatak koliko bi moglo biti netestirane djece.

– Vjerojatno ćemo imati bolji uvid sljedeći tjedan. Za sada znamo da su to jedan do dva učenika, odnosno roditelja po razredu – rekao je Fuchs.

Kazao je da se u načelu trebaju testirati svi učenici, neovisno jesu li cijepljeni ili su preboljeli koronavirus.

– U toj varijanti ne bi ni bilo samoizolacije koja je jedna od glavnih problema odvijanja normalne nastave – licem u lice – istaknuo je ministar.

Rekao je da je prošli tjedan bilo oko sedam tisuća pozitivne djece.

– Barem tri do četiri puta više djece koja su u samoizolaciji i to je ključni element zašto smo to osmislili – ističe Fuchs.

Ako se neko dijete odbije testirati, a roditelj želi, Fuchs je rekao da će škola davati upute.

– Poslali smo ravnateljima kako da postupaju s testovima i kako da komuniciraju s roditeljima – pojasnio je te dodao da postoji i video koji sve pojašnjava.

No, tko će to kontrolirati? Fuchs je rekao da nema kontrole, već da idu na povjerenje.

– Optimistično je, ali vjerujem da je djeci stalo da idu u školu i da je najveći broj roditelja savjestan – odgovorio je Fuchs koji dodaje da ne vjeruje da će prevladavati oni koji će varati s testovima, već oni koji će odbiti testiranje.

– Nitko ne dira djecu. Dapače, guramo ih u obrnutom smjeru – ne doma, već u školu – rekao je Fuchs.

Najavio je da će se razmisliti o ukidanju maski u školi kroz mjesec dana.

– Razgovarat ćemo s HZJZ-om – kazao je Fuchs. Smatra da nisu zakasnili s novom mjerom. Istaknuo je da nema veze padaju li brojke ili ne, jer i dalje imamo velik broj djece u samoizolaciji.

– Zahvaljujem i ministru Berošu i Božinoviću jer su na jedan način morali reći ‘da’ za ovaj princip koji se primjenjuje u školi – zaključio je Fuchs.

(vlada.gov.hr, Nova TV, foto: ilustracija)