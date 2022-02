Načelnik općine Čađavica Mirko Rončević gostovao u emisiji HRT-a ”Dobro jutro, Hrvatska”

- PROMO -

U srijedu, 9. veljače, načelnik općine Čađavica Mirko Rončević bio je gost emisije ”Dobro jutro, Hrvatska” na HRT-u 1. Tema emisije je bila predstavljanje općine i njenih potencijala.

Predstavljajući karakteristike i potencijale područja općine Čađavica, načelnik Rončević govorio je o projektima koji su provedeni i koji se provode u toj općinu u Virovitičko-podravskoj županiji, ali i nekim ”škakljivim” temama, poput demografije i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Čađavica.

– Općina Čađavica broji deset naselja. Gledajući u prošlost, općina Čađavica je 1941. godine brojila oko 6500 stanovnika, 1991. godine oko 3500 stanovnika, a na posljednjem popisu brojimo 1554 stanovnika, što nije dobro, ali je veći gubitak stanovništva od ’41. do ’91. nego ’91. do 2022. godine – rekao je Rončević.

– Općina Čađavica je smještena uz državnu cestu D34 Slatina-Donji Miholjac-Osijek, a samo središte općine, Čađavica, je u samom centru a sva ostala naselja su u krugu oko nje. Da, imamo osnovnu školu u Čađavici i nedugo je slavila 205 godina postojanja, te imamo i tri područne škole koje pripadaju Osnovnoj školi Davorin Trstenjak Čađavica, naravno da imamo i Dom zdravlja i stomatološku ambulantu. Od lani u Čađavici, na moju veliku sreću, počeo je s radom novi vrtić koji je popunjen u punom kapacitetu – odgovorio je na upit voditelja Rončević.

– U općini Čađavica primarna je djelatnost poljoprivreda, većinom ratarstvo, a ima nešto manjim dijelom i stočarstva – rekao je, a na upit voditeljice o aktualnoj situaciji, problemu, u svezi dodjele u zakup državnog zemljišta, Rončević je odgovorio:

– E što mi je drago što ste me to pitali. Nažalost, novi zakon o poljoprivrednom zemljištu izišao je prije tri godine i u njemu je rečeno da će jedinice lokalne samouprave provoditi taj natječaj, jer najbolje poznaju situaciju na terenu. Kada primijenite taj zakon vidite da je on napisan za sve, bez obzira da li se mi poznajemo ili ne poznajemo. Moja je malenkost imala sreće da otvori taj natječaj s obzirom na to da imamo puno mladih koji zavise od tog zemljišta i željeli bi ostati raditi tu na području općine. Općina raspolaže s 3300 hektara državnog zemljišta, znači nije tako malo. Otvorili smo natječaj i od 125 pristiglih zamolbi, 96 je uspjelo na natječaju 28 nije, a od tih 28 njih je 12 diglo cijelu Hrvatski na noge. Razlog što nisu dobili zemlju u zakup je što nisu ispoštovali proceduru o papirnoj dokumentaciji, a ne zato što nisu zadovoljavali uvijete da imaju pravo na zemljište – rekao je Rončević.

Na pitanje o povlačenju financijskih sredstava iz fondova EU, Rončević je rekao:

– Da, dosta smo korisnici sredstava fondova EU. Najveća investicija koju smo iskoristili je izgradnja dječjeg vrtića, financirana iz fondova EU.

O pitanju odvoza komunalnog otpada, Rončević je rekao kako se u općini Čađavica redovno odvozi otpad, te naglasio kako imaju reciklažno dvorište, kao i mobilno reciklažno dvorište koje se može seliti iz naselja u naselje.

O povezanosti općine s ostatkom županije i Hrvatske, Rončević je naglasio da je povezanost s mjestima u županiji vrlo dobra, kao i s gradom Osijekom, ali da se do Zagreba putuje dugo, te da se nada da će uskoro biti proveden projekt izgradnje brze ceste od Farkaševca do Virovitice i Terezinog Polja pa će se time skratiti vrijeme putovanja do metropole.

– Ono što je vrlo pohvalno i što smo među prvima u Hrvatskoj proveli je jedna uprava za tri dječja vrtića sa sjedištem u Čađavici, a obuhvaća dječje vrtiće u Čađavici, Čačincima i Velikom Rastovcu. S tim smo potezom racionalizirali rad u tri vrtića, jer imaju jednu ravnateljicu, jednog domara, jednog logopeda i jedno računovodstvo, a što je znatna ušteda. Također, još prije nego smo krenuli u izgradnju vrtića povezali smo cestom dvije susjedne općine Čađavicu i Crnac, a od 2017. godine te dvije općine imaju jednog pročelnika, koji 4 sata radi u jednoj, a 4 u drugoj Općini dnevno, a od ovog mjeseca imamo i zajedničkog komunalnog redara. Hoću reći da smo na pravom putu onoga što država traži od lokalnih samouprava, da se mi male općine u nekim segmentima zajednički organiziramo kako bi smanjili troškove – istaknuo je načelnik.

Na pitanje o značajnijim događajima na području općine Čađavica, općinski načelnik Mirko Rončević je izdvojio Međužupanijsku izložbu hladnokrvnih konja i reviju zaprega, koja se održava na Dan općine, blagdan Petrova.

– U našoj smo općini osigurali sve uvjete za ostanak mladih na selu, jer imamo sve ono što imaju i gradovi i nema razloga da se demografska obnova ne odrazi i na naše područje – zaključio je Rončević.

(www.icv.hr, adf; Foto: screenshot HRT)