Nagrađeni djelatnici Zajednice tehničke kulture Osijek: Školska satnica trenutačno nedostatna, pa se taj prostor fakultativno popunjava

Zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin primio je dobitnice i predstavnike Zajednice tehničke kulture Grada Osijeka te im tom prigodom čestitao na priznanjima za njihov rad odnosno na državnim nagradama tehničke kulture “Faust Vrančić” koja dolaze u grad Osijek, odnosno Osječko-baranjsku županiju.

Dobitnica ove državne nagrade za životno djelo je umirovljena profesorica matematike i informatike Snježana Barabaš Seršić, dok su među laureatima godišnjih nagrada Hrvatske zajednice tehničke kulture profesorica matematike i fizike Jasmina Alilović i profesorica razredne nastave Željka Krizmanić.

Vulin je u uvodu istaknuo zahvalu na svemu što rade članovi ZTK-a Grada Osijeka na čelu s predsjednikom Antunom Šikićem.

-Radite važnu stvar u području STEM-a, području tehničke kulture što je izuzetno bitno za tržište rada i gospodarstvo. Posebno me raduje što svake subote u Domu tehnike u Tvrđi održavate radionice s učenicima gdje svakog vikenda oko 160 učenika aktivno provodi svoje vrijeme, a pri tome stječu znanja koja u njima pobuđuju interes u području tehničke kulture, tim više, jer je Osijek prepoznati kao središte IT industrije u Hrvatskoj i šire. Želimo u tome biti što bolji, a vi za to stvarate preduvjete – rekao je Vulin.

Profesorica Snježana Barabaš Seršić istaknula je kako su tu da bi motivirali djecu i približili ih svijetu tehničke kulture.

-Školska satnica trenutačno je nedostatna, tako da mi fakultativno popunjavamo taj prostor- rekla je Barabaš Seršić dodavši kako se tehničku kulturu ne smije zapustiti jer je izuzetno važna za učenike odnosno njihovo buduće pozicioniranje na tržištu rada a time i za sveukupan gospodarski razvoj zajednice.

Državna nagrada tehničke kulture “Faust Vrančić” dodjeljuje se pojedincima, udrugama i drugim pravnim osobama za iznimna postignuća u djelatnosti tehničke kulture, a godišnje se dodjeljuje jedna nagrada za životno djelo, do deset godišnjih nagrada pojedincima i do pet godišnjih nagrada udrugama tehničke kulture, poduzećima i drugim pravnim osobama. Prošle godine zbog pandemije nije bilo službenog primanja nego je to upriličeno ove godine.

