Nakon 44 godine radnog staža odgojiteljica Vlasta Perković iz Čačinaca otišla u zasluženu mirovinu

Dobra duša čačinačkog vrtića Vlasta Perković ovih je dana otišla u zasluženu mirovinu nakon 44 godine marljivog i brižnog rada. Od tete Vlaste oprostila su se njena djeca, načelnik Alen Jurenac i ravnateljica Dečjeg vrtića ”Lipa” Čađavica Ana Krmpotić.

– Često mi je znala spominjati kako joj je od svih generacija u najvećem sjećanju ostala djevojčica Nataša, kći gospođe Branke. Prema njoj je osjećala posebnu ljubav, vodila je svaki dan sa sobom u vrtić i iz vrtića. Tridesetak godina kasnije, i sama sam se našla rame uz rame s odgojiteljicom Vlastom, završivši preddiplomski studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Tijekom godine dana stažiranja odgojiteljica Vlasta poticala me da upišem i diplomski studij. Da ona nije bila toliko uporna, ja sigurno ne bih danas bila ovdje gdje jesam. Ne znam bih li to definirala kao sudbinu ili puku slučajnost, ali moram vam otkriti najvažniji detalj: gospođa Branka, prva Vlastina čačinačka obitelj, moja je baka, a djevojčica Nataša koju je odgojiteljica Vlasta svaki dan vodila u vrtić je moja majka. Život je zaista čudan i piše čudne, ali lijepe priče. Od odgojiteljice Vlaste oprostili smo se uz mnogo suza i zagrljaja, te joj pripremili malo glazbeno iznenađenje. Naš Čačinčanin Šime Milovac odsvirao joj je pjesmu Zlatnih dukata „Divne godine“. I zaista su bile divne. Izazovne, pune dječjeg smijeha i mašte, a ona je ta koja ih je upotpunila. Hvala joj na tome – rekla je Ana Krmpotić te svojoj i čačinačkoj teti Vlasti uputila poruku:

– U temelje jednog vrtića, jednog mjesta, utkan je život koji se bavio profesijom u kojoj se sporije stari, jer raditi s djecom znači uvijek biti na izvoru mladosti i energije. Zbog vas koji ste gradili mnoge živote, zbog nas koji danas nastavljamo graditi, upućujemo vam beskrajnu zahvalnost u ime svih generacija s kojima ste sanjali, voljeli, učili i živjeli. Hvala vam na svakoj prilici koju ste pružili da se profesionalno izgrađujemo u toplom, stabilnom okruženju. Hvala vam na podršci i razumijevanju, na trudu koji ste ulagali u mnogu djecu i vjerovali u njih. Vrlo brzo su prošle 44 godine, pomalo su zaboravljene sve pjesme, recitacije i igre koje ste nas učili, ali ono što nije prošlo, uspomene su koje su nas usmjeravale da otkrijemo sebe i krenemo putem života. Hvala vam što ste na tom putu koračali uz nas i brinuli o nama. Sada brinite za sebe i svoju obitelj. Uživajte u svakom novom danu koji je pred vama, ali nikada nemojte zapostaviti ono djetinje u sebi. To je smisao svega. To je vjetar koji vas tjera naprijed i nikada ne dopušta da ostarite duhom. To vam žele vaša djeca od 1977. do 2022. godine – poručila je Krmpotić.

Načelnik Alen Jurenac također je prve dane igre i smijeha proveo uz tetu Vlastu:

– Puno je sada emocija oko svih nas. Kada danas gledam tetu Vlastu, kao da je gledam onog prvog dana kada sam došao u vrtić. Uvijek isti, najveći osmijeh, puno ljubavi, dobrote i strpljenja, uvijek je imala vremena i ljubavi za sve nas. Ponosan sam što sam prošao, kako se kaže, kroz njene ruke. Puno sam od nje naučio, prije svega kako sve životne probleme i nedaće treba proći s osmijehom. Želim joj još puno zdravlja, da još godinama bude s nama. Vrtić će uvijek biti njezin drugi dom, a mi svi zajedno njena djeca. Hvala vam, teta Vlasto, od srca za sve – rekao je načelnik Alen Jurenac.

Teta Vlasta je bila iznimno dirnuta oproštajnom gestom i teška srca se oprostila od vrtića u kojem je provela tolike godine svoga života.

– Doista sam dirnuta ovim znakom pažnje od moje djece. Ma bit ću vam iskrena, u svima njima, Alenu, Ani i svim ti danas odraslima Čačinčanima i danas vidim onu malu djecu s velikim krupnim, uplakanim očima kada su sa strahom i oprezom dolazili prvi dan u vrtić. Nadam se da sam uspjela na svu svoju djecu prenijeti ono što nosim u srcu, a posebno mi je drago što je većina njih danas uspjela u životu, što su prekrasni, pametni i uspješni ljudi – zaključila je teta Vlasta Perković.

(www.icv.hr, vg)