NK ”Dinamo” Josipovo održao redovnu godišnju izvještajnu skupštinu

Sinoć (subota) je u Mjesnom domu u Josipovu održana redovna godišnja izvještajna skupština Nogometnog kluba ”Dinamo” Josipovo, koji se natječe u 2. ŽNL VPŽ.

Skupštinom je predsjedao predsjednik kluba Dinko Brezec koji je ujedno iznio izvješće o radu u proteklom periodu i financijsko izvješće za isti period, te plan rada i financijsku plan 2022. godinu. Izvješća su jednoglasno usvojena.

– U novu nogometnu sezonu 2021./2022. ušli smo s ambicijama ostvarivanja što boljeg rezultata, a to je visoka pozicija na tablici. Ono što nas je omelo u ostvarivanju još bolje pozicije na tablici, od trećeg mjesta, je to što smo svoje domaćinske utakmice igrali na terenu u Novoj Šarovki, a Šarovčanima zahvaljujem što su nam ustupili teren. Svima je poznat razlog tome, gradnja svlačionica i sve ostale infrastrukture na našem stadionu ”Ciganka”, a što je sada gotovo i proljetni dio prvenstva konačno ćemo igrati na našem igralištu. Kako bi igralište doveli do funkcionalnosti odradili smo 44 radne akcije i ovim se putem zahvaljujem svima koji su nam pomagali na bilo koji način. Plan nam je u proljetnom dijelu napasti prvo mjesto, to ostvariti i tako postati član 1. ŽNL, a za što mislim da nije nerealno, imamo dobre igrače, dobrog trenera, a sada i sve moguće uvjete da to i ostvarimo, zaslužili smo. Najviše bih se zahvalio Općini Sopje i načelniku Berislavu Androšu, što su prepoznali naša višegodišnja ulaganja u klub te nam izgradili predivne svlačionice, nabavili ogradu, klupe za igrače i delegate, te nam pomogli u svemu ostalom da ovo naše igralište postane respektabilno mjesto za odigravanje utakmica s kojim se ponosimo. Onima koji su nas kritizirali mogu poručiti da nam daju samo dodatnu snagu i motiv da s još većim entuzijazmom, voljom i inatom radimo na tome da ovaj klub postane jedna institucija koju će generacije koje dolaze, nadam se, poštivati i još više ojačati – rekao je Dinko Brezec.

Načelnik općine Sopje Berislav Androš zahvalio je domaćinu na pozivu te naglasio kako će Općina Sopje i ubuduće biti na raspolaganju klubu.

Zaslužnim članovima kluba, kao i onima koji su na bilo koji način pomogli u njegovom redu, Brezec je uručio zahvalnice.

