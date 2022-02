Novi specijalizanti OB Virovitica: Ovdje možemo puno toga naučiti, obitelj je blizu, a do stana ili kuće je lakše uz subvencije

- PROMO -

Mladi liječnici žele se usavršavati u znanju iz određenog područja, no svjesni su da utjecaj na to koju će bolnicu ili kliniku odabrati za svoju specijalizaciju ima i blizina obitelji, prijatelja, bliskih ljudi, ali i jedan iznimno važan čimbenik – stambeno pitanje.

Da virovitička Opća bolnica zadovoljava sve ili većinu navedenih kriterija, potvrdili su nam novi specijalizanti koji su ugovor s bolnicom potpisali u siječnju ove godine. Svi se oni slažu u jednom – kao mladim ljudima ova će im bolnica omogućiti ne samo da budu stručni u svom području, već će ih, kako kažu, silom prilika baciti i na niz srodnih poslova, čime će steći još veće iskustvo i tako bolje pomoći pacijentima.

Eduard Oštarijaš iz Slatine zaljubio se u endokrinologiju i dijabetologiju, granu medicine u kojoj vidi svjetlu budućnost i ogroman napredak u narednim godinama.

– Želio sam baš tu specijalizaciju i drago mi je što sam je dobio u ovoj bolnici. Interna medicina je vrlo izazovna i to područje me jako zanima. Prije nego što sam odlučio doći u Viroviticu, dobro sam razmislio o svim opcijama koje mi se nude. U konačnici bilo mi je najjednostavnije i najljepše vratiti se skoro kući, ciljano sam zato i došao u Viroviticu. Jedan od značajnijih razloga bio je i taj što na ovom području liječnici imaju povlastice kojih drugdje nema, u vidu pomoć pri stanarini ili otplati kredita – kaže nam Eduard, koji sa svojim kolegama ovih dana radi na hitnom medicinskom prijemu i „brusi“ zanat prilikom davanja brze, točne i stručne pomoći pacijentima u ponekad najtežim situacijama.

S njim je i kolegica Anja Ivković Šljivac, također iz Slatine, a koja s obitelji živi u Virovitici. Odabrala je specijalizaciju iz anestezije svjesna da je ovaj kadar u bolnici itekako potreban i da će u budućnosti olakšati kolegama posao, a pacijentima pružiti kvalitetnu medicinsku uslugu.

– Dosta dugo radila sam u izvanbolničkoj hitnoj pomoći i anesteziologiju nekako vidim kao logičan nastavak te priče. Inače, kad radite na hitnoj, svjesni ste da je uz pružanje pomoći iznimno važno pacijentu pružiti utjehu, lijepu riječ, smiriti ga, sve ono što mu je potrebno i kada ide na operaciju i kada se iz nje budi. Smatram da je pristup pacijentu jako važan, baš kao i medicinska usluga koju mu pružamo – smatra ova mlada liječnica, ujedno i majka dvogodišnje djevojčice.

Budući da joj je suprug medicinski tehničar i da smjene supružnika znaju trajati i po 12 sati (prije su bile i po 24 sata), zahvalna je, kaže, na baka-servisu i činjenici da svaki slobodan trenutak može izdvojiti za svoje dijete. U narednih pet godina, uz posao i obitelj, čeka je još i puno učenja i usavršavanja, ali kao obitelj su, kaže, spremni na to.

Na nove izazove spremna je i liječnica Sandra Frljević iz Voćina, trenutno s pitomačkom adresom, a koja je također odabrala anesteziologiju. Dosad je stekla važno iskustvo u obiteljskoj medicini radeći u ambulanti u Pitomači, a potom i s Covid-19 pacijentima, budući da je radila i Covid-19 ambulantu. Svjesna je važnosti svoga zvanja i specijalizacije.

– Anesteziolozi su ti koji imaju sve pod kontrolom, to je, rekla bih, vrhunac liječenja. Točno znaju što treba i kako treba pomoći pacijentu. To je osobito vidljivo pred samu operaciju kada su ljudi uplašeni i kada je više no ikad potrebno pokazati empatiju. Znam da me u ovih pet godina čeka i puno posla, učenja i odricanja, ali znam za što radim i zašto učim – poručuje Sandra.

I njoj je „motiv plus“ bila pomoć Virovitičko-podravske županije koja liječnicima subvencijama pomaže u otplati kredita ili stanarine, kao i prilika da u ovoj bolnici nauči raditi puno toga, ne samo „svoje područje“. U potrazi je za stanom u Virovitici.

– Stanova nema dovoljno, čekam da se neki oslobodi ili izgrade novi. Do tada subvenciju koristim za stan u Pitomači i to mi je velika pomoć – kaže Sandra Frljević.

U Viroviticu je na specijalizaciju došao i Matija Jukić iz Osijeka. Odlučio se za specijalizaciju kliničke radiologije. Uz postojeće mogućnosti koju nudi, kaže, sviđa mu se velika prilika za napredak te znanosti u budućnosti.

– Sviđa mi se jer je riječ o specijalizaciji koja surađuje sa svim ostalim specijalizacijama. Govorimo o spoju pretkliničkih znanosti i kliničkih specijalnosti, pri čemu radiolog zaista mora imati velik opseg znanja, mora poznavati pacijenta i njegovu kliničku sliku ako želi dati pravu dijagnozu. Širina ovog poziva je ono što me njemu privuklo – kaže nam Matija.

Nakon što on i kolege odrade početni dio specijalizacije u Virovitici, otići će u veći klinički centar, bilo da je riječ o Zagrebu, Osijeku, Rijeci ili Splitu te dodatno ulagati u iskustvo i znanje do isteka specijalizacije.

– Konkretno u mojem slučaju prvo ću odraditi ovdje 20 mjeseci, što me raduje jer ću imati prilike puno toga naučiti, a potom ću nastaviti specijalizaciju u Zagrebu – objašnjava Matija, za kojeg se, kao i druge specijalizante, pacijenti nadaju da će na kraju ipak ostati u Virovitici.

– Ovdje je kolektiv jako dobar, puno se oslanjam na starije i iskusnije kolege. Prema prvim iskustvima ovo je lijepa sredina za život i rad. Svi su spremni jedni drugima pomoći i pokazati, usmjeriti u pravom smjeru. I ja koristim subvenciju za stan, što mi je važna pomoć, a da je stanova više u Virovitici, bilo bi još bolje – smatra Matija.

(www.icv.hr, mlo; foto: OB Virovitica)