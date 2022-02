Objavljeno kako će se umirovljenicima isplaćivati novčana naknada i kada

Od energenata do hrane – cijene divljaju. Vladin odgovor je paket mjera u kojem je i jednokratna naknada za umirovljenike i za to su izdvojili 470 milijuna kuna. Premijer Andrej Plenković na predstavljanju mjera u srijedu rekao je kako se radi o energetskom dodatku za 721.000 umirovljenika s mirovinom do 4.000 kuna, prenosi Index.

Dodatak će varirati s obzirom na visinu mirovine. Umirovljenici koji imaju mirovinu do 1.500 kuna dobit će jednokratnu naknadu od 1200 kuna. Oni s mirovinom od 1500 do dvije tisuće kuna, dobit će 900 kuna. Za umirovljenike koji imaju mirovinu od 2.000 do 3.000, predviđeno je 600 kuna dodatka, dok će 400 kuna dobiti oni čija mirovina je od 3.000 do 4.000 tisuće kuna.

Kako će ići isplata naknada za umirovljenike

Vaučeri za socijalno ugrožene kupce energenata nisu, kažu iz Vlade, usmjereni na umirovljenike osim ako ne spadaju u socijalno ugrožene skupine.

Energetski dodatak, poručuje resorni ministar kopija je COVID dodatka iz prošle godine.

– Provedba će biti vrlo slična, preko Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, neće biti potrebne prijave osim za one koji imaju inozemne mirovine da bi se utvrdio iznos tih mirovina – rekao je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović, prenosi Nova TV. Oni s inozemnim mirovinama prethodno trebaju Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje dostaviti dokaz o neto iznosu mirovine za ožujak.

Isplate će, kaže ministar, krenuti krajem travnja ili početkom svibnja.

(index.hr, dnevnik.hr)