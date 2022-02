Odlični mladi orahovački nogometaš Bojan Gvozdenović potpisao za novi klub u Poljskoj: Vigry Suwalki je visoko organiziran klub u kojem mogu napredovati

- PROMO -

Još prije godinu dana dok je igrao za BSK iz Bijelog Brda, tada vodećoj momčadi 2. HNL, bio je jedan od najboljih igrača lige i, iako su mu obećavali sve i svašta, on je nogama čvrsto stajao na zemlji i odlučio ići stepenicu po stepenicu. Riječ je o mladom, iznimno talentiranom orahovačkom nogometašu Bojanu Gvozdenoviću (23) kojem se prava prigoda pružila u Poljskoj gdje je prošlo ljeto potpisao za Resoviju iz Rzeszówa, člana 1. Poljske lige, treće po rangu. Tijekom prošle polusezone Bojan je u Resoviji priliku dobivao na kapaljku, ali ono što je igrao, odradio je vrhunski.

– Kad sam došao u Poljsku na ljeto bilo je teško na početku. Prije svega bilo mi je teško priviknuti se na nepoznat jezik, drugačiji način treniranja, drugačiji mentalitet ljudi, tako da, moram priznat, nisam se najbolje tu snašao jer sve je to bilo novo za mene i trebalo mi je sigurno dva mjeseca da stanem na noge. Na kraju me je taj prvi dojam koštao male minutaže, nisam igrao puno, ali ono što sam igrao bilo je, bez lažne skromnosti, jako dobro. Ipak, bez obzira na moje dobre partije, novi trener u Resoviji je odlučio da me ne treba za drugu polusezonu i to dan prije početka priprema, što me je dovelo u situaciju da moram tražiti novi klub i to već dosta kasno, u vrijeme kada su svi već započeli sa pripremama i imaju više-manje formirane ekipe – priča Bojan koji se tako u sredini koju je tek upoznao i počeo živjeti s njom, našao, ni na nebu ni na zemlji. Ipak, njegov je menadžer uspio pronaći klub koji ga je žarko želio dovesti jer vjeruje u njegove igračke kvalitete.

– Moj menadžer je stupio u kontakt sa upravom kluba Wigry Suwalki sa sjevera Poljske koji su bili zainteresirani da dođem odradit testove i dogovore oko ugovora. Došao sam u klub, sjeli smo i uspjeli se dogovorit pa mi je preostalo još raskinuti ugovor u Resoviji što je učinjeno na obostrano zadovoljstvo. Tako sam se odlučio za ovaj korak, potpisao sam do ljeta sa Wigrijem koji se natječe u 2. Poljskoj ligi, po rangu je to treća, ali moj novi klub ima velike ambicije ostvariti ove sezone plasman u 1. Poljsku ligu u kojoj je već i bio – nastavlja Bojan te naglašava kako su mu se upravo te ambicije kluba svidjele i što u njima vide upravo njega kao jednog od važnih kotačića.

– Zaista su dobre ambicije kluba, a moram svakako naglasiti ono što sam na prvu po dolasku u Wigry vidio, riječ je o vrhunski uređenom klubu, vlada maksimalni profesionalizam, uvjeti i odnosi prema igračima su na najvišoj razini, ma sve je za +5 i zadovoljavajuće za mene u ovom trenutku. Plan mi je što bolje odigrati ovu polusezonu, pomoći klubu da uđemo u 1. Poljsku ligu, a onda ćemo vidjeti što će se dogoditi na ljeto. Najvažnije mi je da sam sretan i zadovoljan i da ću, kako mi je obećano, igrati, a tada mogu pokazati najbolje od sebe. Za sada me vide kao desnog bočnog što smo igrao i u Resoviji, no u karijeri sam igrao i druge pozicije poput svih veznih i to u skladu sa sustavima igre, tako da sam spreman uskočiti na bilo koju poziciju koju će trener od mene tražiti – zaključio je Bojan čija klupska i stranica društvene mreže već prvom objavom o njegovom dolasku govori puno.

– Jačanje se nastavlja! Hrvatski defanzivac Bojan Gvozdenović danas je potpisao polugodišnji ugovor sa Wigramijem. Dobrodošao u Suwa łki, Bojane! – piše u objavi na stranici Gvozdenovićevog novog kluba ispod koje je niz sjajnih komentara oduševljenih navijača. Bojan Gvozdenović koji ima nevjerojatan talent i samo se čeka taj okidač da ga i pokaže u punom svjetlu pa neka to bude Wigry.

(www.icv.hr, vg)