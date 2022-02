Održan sastanak vezan uz intenziviranje suradnje u skrbi za braniteljsku i stradalničku populaciju

U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja, u Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije jučer (utorak) održan je sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja, braniteljskih udruga, PU VPŽ te Centara za socijalnu skrb iz Virovitice i Slatine. Tema sastanka bila je intenziviranje suradnje u skrbi za braniteljsku i stradalničku populaciju.

Kako je tom prigodom istaknuo voditelj Područnog odjela Ministarstva hrvatskih branitelja u Virovitici Anto Krišto, briga o zdravlju i dobrobiti hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata jedan je od od glavnih ciljeva Vlade RH, odnosno Ministarstva branitelja.

– Nažalost, postoje mnogi veći i manji problemi, ali najveći negativni trend što već dugo vremena traje je suicid hrvatskih branitelja. Jedan od razloga za to vjerojatno valja tražiti u posljedicama iz Domovinskog rata, ali i brojnim i različitim čimbenicima, od socioekonomskih, poput siromaštva, nezaposlenosti, usamljenosti, otuđenosti, do onih teških psihopatologijskih razloga. Da bi pomogli braniteljskoj populaciji Ministarstvo hrvatskih branitelja je u cijeloj RH otvorilo područne urede s ciljem bržeg i kvalitetnijeg rješavanja problema hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, neovisno radi li se o zdravstvenim ili socijalnim problemima – rekao je Krištvo dodavši da su svjesni da u VPŽ postoji izvjestan broj onih branitelja koji su na rubu svog socijalnog statusa.

– Po sadašnjim spoznajama radi se od oko 60 branitelja, što je latentna opasnost za razne probleme koji zbog tog mogu nastati, pa čak i suicid. Naš tim kojeg čine predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja, policije, djelatnika Centara za socijalnu skrb, psihijatara, kao i braniteljskih udruga koji stoje na raspolaganju svakom hrvatskom branitelju ili članu njihovih obitelji i ne bi se smjelo dogoditi da se problem branitelja ne riješi, no za to je potrebna dobra suradnja između navedenih aktera koju vjerujem da imamo, ali isto tako i dobra povezanost braniteljskih udruga sa braniteljskom populacijom radi pravovremenog saznanja te na taj način i spriječavanja onog najgoreg. VPŽ ne spada u red onih županija koje su iskusile ratna razaranja na način na kojih su ih osjetile neke druge naše županije, pa je i broj suicida manji nego u drugim sredinama. No naš prioritetni zadatak, što je i cilj ovog našeg sastanka je maksimalno zalaganje, te pomoć svim braniteljima u potrebi i članovima njihovih obitelji. Stoga apeliramo na sve braniteljske udruge da se maksimalno uključe uaš program, a sva svoja zapažanja odmah dojave u Područni ured Ministarstva hrvatskih branitelja u Virovitici – rekao je Krišto.

Na ovom sastanku nazočio je i zamjenik načelnika PU VPŽ Nenad Križić, te ravnateljica Centra za socijalnu skrb iz Virovitice Marija Bajan Prokl koja je također tom prigodom pozvala na suradnju predstavnike svih aktera te ukratko sve nazočne upoznala s timom za psihosocijalnu pomoć koja se bavi upravo prolemima s kojima se susreće i braniteljska populacija.

– Tim za psihosocijalnu pomoć čine doktorica Elvira Koić te djelatnici Centra za socijalnu skrb Tonček Moslavac i ja. Već 25 godina kako je osnovan taj tim, svaki utorak i četvrtak otvoreni smo za sve one koji trebaju bilo kakav savjet ili uputu. Radi se o svim onim situacijama kada ljudi ne znaju kako da postupaju ili da se postave pred određenim problemom. Evidentno je da populacija hrvatskih branitelja stari, a samim tim se stvaraju dodatnih poteškoće za samostalni život. Činjenica da će nam trebati još smještajnih kapaciteta, uz one postojeće koje imamo, jer ni jedna osoba ne smije u tim problemima ostati sama. Stoga i ovom prigodom apeliram na sve predstavnike braniteljskih udruga, da neovisno radi li se o članu neke udruge ili ne, bilo koju sumnju ili saznanje o nekoj braniteljskoj poteškoći dojave nama, a mi ćemo postupati dalje. Ne smije se dogoditi da osoba u potrebi ostane sama i prepuštena sama sebi, kako je na žalost u Hrvatskoj bilo u puno situacija. To je naš prioritetni zadatak, ali i obveza – napomenula je tom prigodom Marija Bajan Prokl.

S obzirom da se tu večer, osim u vijećnici isti sastanak održavao i u svim drugim Područnim uredima Ministarstva hrvatskih branitelja u Hrvatskoj, svi nazočni mogli su se virtualnim putem upoznati i o situacijam u drugim područnim uredima, a i s izlaganjem državnog tajnika u Ministarstvu hrvatskih branitelja Špire Janovića koji je tom prigodom sve nazočne upoznao sa smjernicama Nacionalnog programa psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata.

(www.icv.hr, bs; foto: B. Sokele)