Ovog ljeta počinje izgradnja nove zgrade Državnog arhiva u Virovitici: Moderan radni prostor i veliko suvremeno spremište za dostupniju i kvalitetniju uslugu

Već ovog ljeta na prostoru bivše vojarne u Virovitici trebala bi početi izgradnja nove zgrade Državnog arhiva u Virovitici. Riječ je o investiciji vrijednoj oko 30 milijuna kuna za koju su sredstva osigurana iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., odnosno Ministarstva kulture i medija.

Novi Državni arhiv planiran je na površini od oko 2200 četvornih metara, sa spremišnim kapacitetom većim od 9000 dužnih metara gradiva na papiru. Zemljište na površini od 6000 četvornih metara za njegovu izgradnju osigurao je Grad Virovitica.

– Raduje me što ćemo uz pomoć EU sredstava riješiti i problem arhivske djelatnosti na području naše županije. Grad Virovitica darovao je zemljište vrijedno 903.000 kuna na desnoj strani bivše vojarne, pored Karting kluba „Cobra“, za novu zgradu i mislim da je to iznimno dobar potez za naš grad. U novi arhiv bit će premješteno sve arhivsko gradivo, odnosno dokumentacija svih ustanova s područja županije do 1990. godine te će tako sve biti na jednom mjestu.

Osim toga, još jedna prednost je i to što će se ozbiljnije krenuti s digitalizacijom građe. Naš arhiv je jedan od osam u državi koji se gradi, odnosno obnavlja putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te ovim putem želim zahvaliti nadležnom Ministarstvu kulture i medija koje je prepoznalo nužnost provedbe tog projekta. Ovime mi dugoročno rješavamo smještaj našeg arhiva – smatra gradonačelnik Ivica Kirin.

Nova zgrada podignut će cjelokupnu uslugu ove ustanove na višu razinu – uz suvremeno arhivsko spremište imat će i izložbeni prostor te uredske prostorije u skladu s europskim standardima. Predstavljat će ekonomsko isplativo i dugoročno samoodrživo funkcioniranje. Nov i velik spremišni prostor riješit će ujedno potrebu preuzimanja dokumentacije po službenoj dužnosti, što trenutno stvara probleme u administrativnom poslovanju ne samo pojedinih javnih ustanova te jedinica lokalne i regionalne samouprave, već i određenih tvrtki iz privatnog sektora koje imaju sjedište poslovanja na području cijele Virovitičko-podravske županije.

Tako će Arhiv odmah nakon izgradnje nove zgrade preuzeti gradivo na papiru od pravosudnih tijela – gotovo cjelokupne dokumentacije Općinskog suda u Virovitici s nadležnim ispostavama i Općinskog državnog odvjetništva u Virovitici. Kasnije će na red doći i druga dokumentacija koju je iz svoje djelatnosti Državni arhiv dužan čuvati i štititi, a za koju u sadašnjim prostorima jednostavno nema dovoljno prostora.

