Ovog vikenda u sklopu Virkasa predstave “Tri žene” i “Dekorater” te u Suhopolju “Vla Vla Vlajland cabaret”

I ovoga vikenda uživajte u predstavama u sklopu 18. Virkasa.

U petak, 18. veljače s početkom u 19:30 sati pogledajte predstavu Vedrane Klepice “Tri žene” u režiji Roberta Raponje.

Dramski omnibus ‘Tri žene’ koncentrira se na život i rad vjerojatno tri najvažnije spisateljice ovih prostora s prijelaza 19. na 20. stoljeće – Dragojle Jarnević, Marije Jurić Zagorke i Ivane Brlić Mažuranić. Iako su kao književnice sve tri bile drugačijih stilskih odrednica, pa donekle i svjetonazora, ono što ih ipak povezuje je nevjerojatna opstojnost i duhovna smjelost u društvenom i političkom kontekstu koji je bio sve ali samo ne pogodan za emancipatorne tendencije i protofeminističku drskost koja je uokvirivala ne samo njihov rad, već i samo postojanje i interakciju s klasnim i rodnim okvirima koji su oko njih isprepleteni. U predstavi igraju Blanka Bart, Tatjana Bertok Zupković i Helena Minić Matanić.

U subotu, 19. veljače s početkom u 19:30 sati pogledajte predstavu Donalda Churchilla “Dekorater” u režiji Nine Kleflin.

Udana žena Maša i oženjen muškarac su u nedozvoljenoj ljubavnoj vezi. Jasna, zakonita žena muškarca u nevjeri, saznaje za tu vezu, želi je zaustaviti i osvetiti se mužu za nevjeru. Nenajavljeno dolazi na vrata svoje suparnice, razgovara s njom te joj zaprijeti kako će doći ponovno kada se njezin muž vrati s puta pa će mu sve otkriti o vezi njezinog muža i njegove žene. U Mašinom stanu zatičemo Valtera, dekoratera, soboslikara, inače glumca bez posla koji predlaže Maši da pronađe nekoga tko će ispred Jasne odglumiti njezinog muža, jer Jasna ne zna kako on izgleda. Maša predlaže Valteru da on odglumi njezinog muža kada se pojavi Jasna. On na to pristaje, ali nakon nekoliko uvjeta koje Maša prihvaća. U nizu zanimljivih obrata razvija se sjajna kazališna predstava koja vas neće ostaviti ravnodušnim. U predstavi igraju Ksenija Pajić, Ines Bojanić i Goran Grgić.

Također, Virkas ovog vikenda dolazi i u Suhopolje u Hrvatski dom s predstavom Kazalište Moruzgva „Vla Vla Vlajland cabaret“ u režiji Ivana Lea Leme.

Predstava je astavak hit koprodukcije kazališta Kerempuh i kazališta Moruzgva “Cabaret preko veze”. U tom je prethodnom cabaretu posebnu simpatiju publike privukao lik Vlajne čistačice koja se na posebno smiješan način borila za svoju egzistenciju i u toj borbi doživjela razne spoznaje atipične za vlastitu stereotipnu poziciju. Nju je sudbina odvela u Njemačku, a ova epizoda njezinih pustolovina prati kulturološke nesporazume i melodramatske zavrzlame koje su je snašle u toj zemlji snova mnogih naših gastarbajtera. U predstavi igra Ecija Ojdanić, a početak je u 19:30 sati i ulaz je besplatan (samo u Suhopolju nap.a.) uz predočenje COVID potvrde.

