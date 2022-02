„Panonske dvorske priče“ u Centru za posjetitelje „Dvorac Janković“ Suhopolje

- PROMO -

U Centru za posjetitelje „Dvorac Janković“ u Suhopolju u četvrtak, 3. veljače s početkom u 18 sati održat će se program Panonske dvorske priče „Drava – Dunav: i teku priče…“.

Tako će se u sklopu programa održati prikazivanje biografskog dokumentarnog filma Brane Crlenjak: umjesto fotografija, kotlić. Nakon prikazivanja filma, o njemu će govoriti scenaristica prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić, kao i Ivan Troja kao voditelj projekta i Tatjana Ileš kao predsjednica udruge Oksimoron.

Program „Panonske dvorske priče” obuhvaća pet dvoraca na potezu od Iloka do Varaždina, u okviru projekta prekogranične suradnje Mađarske i Hrvatske odnosno dio EU Interreg projekta Promotion of Contemporary Art – Across the Border (PArt). Program provodi udruga Oksimoron iz Osijeka i Jelenkor iz Pečuha.

(www.icv.hr, ib)