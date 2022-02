Petar Fuis najbolji je juniorski sportaš Virovitice u 2021. godini: Jakim treninzima i radom želi postati vrhunski košarkaš

- PROMO -

Na nedavno održanom proglašenju najboljih sportaša u gradu Virovitici za 2021. godinu jedan od laureata bio je i Petar Fuis. Prema kriterijima Petar je prošle godine bio najbolji junior, a kao košarkaš Virka Virovitice osvojio je naslov najbolje momčadi lige u konkurenciji M-17. Na kraju ligaškog natjecanja Petar je bio drugi strijelac lige, ujedno i najbolji strijelac svoje momčadi. U izboru trenera svih ligaških momčadi za najboljeg igrača lige zauzeo je drugo mjesto, a bio je i drugi na listi strijelaca po broju postignutih trica. Mogao je biti i najbolji strijelac lige, ali je bio svjestan da su ostali njegovi suigrači željeli „okusiti parket“ pa je u nekoliko utakmica, izašavši iz igre, dao priliku i drugima da zaigraju.

Petar Fuis potječe iz sportske obitelji. Majka Ines i ujak Tomislav bili su košarkaši, a otac Mario rukometaš.

– Košarku sam počeo trenirati sa sedam godina u prvom razredu osnovne škole i nisam mijenjao sportove, stalno sam trenirao košarku. Majka me upisala u školu košarke i odmah sam se zaljubio u taj sport – prisjetio se Petar svojih prvih sportskih koraka.

Tijekom osnovne škole, u petom i šestom razredu, došlo je do poklapanja posljednjih sati nastave i termina treninga, no razrednica u osnovnoj školi Senka Grujić imala je, kaže naš sugovornik, razumijevanja i za njegove sportske obveze.

Petar je sada učenik prvog razreda jezičnog smjera Gimnazije Petra Preradovića u Virovitici.

SPORTAŠI U KLUPAMA

– Odlično mi odgovora što sada na nastavu idemo samo u prijepodnevnim satima, pa uz nastavu i učenje mogu ukomponirati dva treninga dnevno. Uz večernjem terminu imamo ekipni trening, popodne radim individualno u teretani ili odradim šuterski trening. U planu je i provođenje individualnih treninga, a pomaže mi Matko Vuković s kojim individualno radim i tijekom ljetnih mjeseci. Nedjeljom u principu ne treniram, ali ponekad i taj dan iskoristim za neobvezni basket – objasnio je Petar.

S njim srednjoškolske klupe zajedno dijele još dva sportaša i to u istom razredu. Nešto mlađi suigrač iz kluba je Nikola Krstanović, koji se odlično uklopio u momčad M-17 te nogometaš No Limit TVIN-a Jakov Poljak. Sportaši u razredu imaju odličnu podršku nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture Matije Jandrića, ali i razrednika Alena Moslavca.

– On je razrednik za poželjeti. Prati sport i sportske rezultate. Često s nama zna prokomentirati sportska događanja, prati naše uspjehe i čestita nam na njima – pun hvale za svog razrednika je Petar.

Mladi košarkaš Petar Fuis, koji je prošao sva regionalna selektivna okupljanja, očekuje da bi u dogledno vrijeme mogao biti pozvan i u hrvatsku reprezentaciju, a za dvije, tri godine vidi se u nekom vrhunskom klubu u Hrvatskoj ili inozemstvu, vjerujući da će njegovi svakodnevni višesatni treninzi donijeti vrhunske rezultate. Rado bi se želio profesionalno baviti košarkom, a uz to namjerava završiti Kineziološki fakultet.

– Kada jednom uđeš u sport, uvijek si u sportu – kratko je prokomentirao Petar.

Na kraju smo ga priupitali što za njega znači titula najboljeg juniora u gradu Virovitici?

– To mi je poticaj da nastavim s dosadašnjim radom i zalaganjem na treninzima i u igri. Bilo bi lijepo i iduće godine biti najbolji – zaključio je predvodnik mladog igračkog vala Virka Virovitice.

(www.icv.hr, mš)