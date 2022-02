Poraz Suhopolja u novoj pripremnoj utakmici: Gosti iz Viljeva slavili s 3:1

Po izuzetno teškom terenu i lošem vremenu nogometaši Suhopolja odigrali su novu pripremnu utakmicu. Na pomoćnom terenu stadiona Park gostovali su jučer (subota) nogometaši Viljeva, momčad koja se nalazi u samom vrhu 1. ŽNL Osječko-baranjske županije.

Iz spomenutih razloga teško je bilo očekivati kvalitetnu igru, gosti su se orijentirali na polukontre i kontre te su na taj način pokušavali ugroziti vratara Vidaka, dok je Spudićev sastav kroz pas igru tražio priliku za postizanje zgoditka. Ona je stigla već u drugoj minuti kada se u odličnoj šansi u šesnaestercu našao Marko Sertić, no njegov snažan udarac samo je uzdrmao gredu. Šantavec se također mogao upisati u listu strijelaca sredinom prvog poluvremena nakon povratne lopte Grljaka. Nedostajalo je ipak malo mirnoće i koncentracije u cijeloj situaciji, tako da od zgoditka nije bilo ništa.

Igra na kontre isplatila se gostujućem sastavu u 27. minuti kada su se našli u prednosti, ”žuto-zeleni” imali su još nekoliko prilika do poluvremena, ali promjene rezultata nije bilo do kraja prvog dijela. Na otvaranju nastavka, pod pritiskom Ante Mikulića, gostujući igrači pospremili su loptu u vlastitu mrežu i činilo se kako će Grofovi doći do potpunog preokreta. Nekoliko izglednih prilika složili su Klemen, Buzuk i “povratnik” u redove Suhopolja Eric Augusto Akassou, Bogati je jučer također bio solidan, ali pogotka za vodstvo Spudićeve momčadi nije bilo. Viljevo i dalje nije odustajalo od svog načina igre, a to im se do kraja utakmice isplatilo u još dva navrata čime su došli do pobjede rezultatom 3:1. Strijelci za goste bili su Toni Šmaguc i Marko Vincetić koji je postigao dva pogotka.

Iako ova utakmica ne može biti relevantna s obzirom na okolnosti u kojima je odigrana, Samuelu Spudiću poraz je, naravno, teško pao.

– Ne mogu biti zadovoljan s današnjom igrom i pristupom ovoj utakmici. Iako jesmo ”složili” nekoliko dobrih prilika, u globalu to nije izgledalo onako kako sam zamislio. Gosti su iskoristili svoje šanse, zasluženo su slavili i na tome im čestitam, a mi se okrećemo novom tjednu priprema i novoj pripremnoj utakmici koja nas očekuje idućeg vikenda- prokomentirao je Spudić jučerašnji dvoboj.

Dodajmo kako u sastavu jučer nije bilo Ivana Egrija i novopridošlog Karla Pelka, no trebali bi biti na raspolaganju sljedećeg vikenda kada će Suhopolje odigrati novi pripremni susret.

(www.icv.hr, mra, foto: ilustracija, M. Rajnović)