Premijer Plenković predstavio paket mjera za ublažavanje rasta cijene energenata: Niža stopa PDV-a, povećane subvencije za plin i struju

Premijer Andrej Plenković u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici predstavio je paket mjera za ublažavanje rasta cijena energenata. Uz predsjednika Vlade je i potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić, ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović te ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

– Zašto ovaj paket i kako je Hrvatska došla u ovakvu situaciju? Ovaj globalni porast cijena energenata izazvao je val poskupljenja u Europi. Cijena plina u Europi raste iz nekoliko razloga. Nakon covid krize dolazi do veće potražnje i spremnosti nabave plina po većoj cijeni u državama Azije. Drugi razlog je Rusija koja je jedan od najvažnijih opskrbljivača plina, a koja ima ograničenu proizvodnju. Norveška nije u mogućnosti povećati proizvodnju plina. U Europi se događa veća potražnja radi gospodarskog oporavka, zime su hladnije, veljača, ožujak, ponekad i travanj. Proizvodnja plina u Europi je u padu još od 2004. godine. 43 posto plina u EU dolazi iz Rusije, 23 posto iz Norveške, 11 posto iz Alžira… – kazao je Plenković te objasnio kako se plin troši na proizvodnju električne energije, kućanstva i sl, donosi Večernji.hr.

– Da Vlada ne donosi ovaj paket mjera, od 1. travnja računi za struju bi poskupjeli 23 posto, a za plin 79 posto – rekao je Plenković.

Hrvatska proizvodi tek 5 posto plina koji se potroši.

– Paket koji danas predstavljamo je vrijedan 4,8 milijardi kuna. Rađen je sustavnu u koordinaciji svih nadležnih ministarstava i tijela. Paket mjera odnosi se na kućanstva, na poduzeća i poljoprivrednike. Univerzalan je jer je usmjeren svim korisnicima. Ublažavamo rast cijena električne energije, HEP će ponijeti dio tereta ovog paketa. Ovaj paket odnosi se za kućanstva, na porezna rasterećenja, na socijalne naknade, dodatno za umirovljenike jednokratnom naknadom, za poduzeća potpore za troška plina te poseban program potpora za poljoprivrednike i za ribare – kazao je Plenković te dodao:

– Plin će najviše rasti do 20 posto zato što se prosječna cijena može kalkulirati tek na kraju veljače i onda se formira za iduću plinsku godinu. Kako ćemo ublažiti rast cijena električne energije. Danas u Hrvatskoj prosječna cijena računa za struju je 3400 kuna, da ništa ne napravimo bila bi 4182 kune. S našim mjerama ono što je bilo 3400 narast će na 3725 kuna. 325 kuna godišnje. Mjerama smo uštedjeli nam građanima 457 kuna. Ograničenjem porasta naknada za električnu energiju rasteretit će se kućanstva za oko 460 milijuna kuna. Na ovaj način značajno ublažavamo rast cijena električne energije za naše sugrađane.

Kad je riječ o plinu, doći će do povećanja od 17 posto.

Potpore građanima odnose se na sva kućanstva koja koriste plin. Iznos popusta iskazuje se na računu posebnom stavkom. Mjera će biti na snazi od 1. travnja 2022. do 1. ožujka 2023.

– PDV će trajno sniziti s 25 posto na 13 posto, izjednačit će se PDV na struju i toplinsku energiju. Smanjujemo PDV na plin s 25 na 5 posto. PDV na palete, briket, sječku i ogrjevno drvo spuštamo s 25 na 13 posto. Da bismo olakšali našim građanima, idemo i sa smanjenjem stope PDV-a na hranu. Sada s postojeće stope od 13 posto na svježe meso, rubi, jaja, voće, povrće, jestiva ulja i masti, dječju hranu, troškove u poljoprivredu, spuštamo s 13 na 5 posto. Dodatno ulazimo i u dio mliječnih proizvoda, smanjujemo s 25 na 5 posto na maslac i margarin. Smanjujemo stopu PDV-a i na higijenske uloške i tampone s 25 na 13 posto. Smanjuje se i ulaznice za sportske, kulturne priredbe s 25 na 5 posto – kazao je Plenković.

Mjesečni iznos vaučera za najugroženije građane za struju i plin podiže se s 200 na 400 kuna.

– U ovom paketu pružit ćemo i mjesečnu naknadu za pružatelje socijalnih usluga, 46.000 primatelja socijalnih usluga. Ciljamo pravne osobe, oni će dobiti od 1000 do 4000 kuna, riječ je o pružateljima usluga smještaja, organiziranog stanovanja i boravka. Naknada će biti dostupna i udomiteljskim obiteljima od 400 kuna.

– Umirovljenicima smo predvidjeli posebnu jednokratnu naknadu, za 721 tisuću umirovljenika s mirovinom do 4.000 kuna. Umirovljenici s mirovinama do 1500 kuna dobit će jednokratnu naknadu u iznosu od 1.200 kuna, oni s mirovinama od 1500 do 2000 dobit će 900 kuna, oni s mirovinama od 2000 do 3000 kuna dobit će 600 kuna, oni s mirovinama od 3000 do 4000 kuna dobit će jednokratnu naknadu od 400 kuna – kazao je Plenković.

– Ukupna rasterećenja i potpore za kućanstva i poduzeća iznose 4,8 milijardi kuna. 2,1 milijarde kuna se odnosi na porezna rasterećenja kroz snižene stope PDV-a, 1,2 milijarde kuna potpora za ublažavanje troška za cijenu plina. 800 milijuna kuna socijalnih potpora i potpora za umirovljenike – dodao je Plenković.

– Ovaj paket mjera je jedan od najsveobuhvatnijih, željeli smo da je cjelovit, da je adresirao sve ciljne skupine u društvu koji su na različite načine pogođeni globalnim porastom energenata. Učinkovito i značajno ublažavamo cijene plina i struje. Značajno smanjujemo rast cijena hrane. Paket je posebno usmjeren na najosjetljivije skupine stanovništva. Pridonijet će očuvanju radnih mjesta i kupovnoj moći naših građana – kazao je premijer.

Premijer je odgovorio na pitanje kako će zaustaviti rast cijena.

– Ovo je okolnost u kojom se zahtjeva društvena odgovornost i kompletan doprinos. Svi akteri koji postoje, sada u razdoblju koje je pred nama dignu svoj glas. Da se vidi tko je taj koji želi profitirati kada Vlada nastoji ublažiti udar na standard građana. Tu imamo svi ulogu – kazao je Plenković.

