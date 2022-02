Prevrtljiva veljača ponovno iznenađuje: U dva dana izmijenila se četiri godišnja doba

Veljača, drugi mjesec u godini, posljednji je pravi zimski mjesec i jedini u godini koji ima žensko ime. Zbog toga mu se pripisuju različite osobine, a jedna od njih je i prevrtljivost.

Ima li izraz “veljača prevrtača” doista meteorološku podlogu?

Veljača je po mnogočemu specifičan mjesec. Ponajprije, najkraći je mjesec u godini, sa 28, a svake prijestupne godine 29 dana. U utorak, 1. ožujka ulazimo klimatološki gledano u proljeće. Prošle godine smo 27. veljače u najtoplijem dijelu dana mjerili 20,2°C, dok smo 28. veljače 2018. godine tijekom jutra mjerili ‘ledenih’ -19,6°C. Najtopliji dan tijekom veljače smo imali 2008. godine, kada smo 25. veljače mjerili proljetnih 21,4°C.

Bilogora je jutros (ponedjeljak) u 7 sati mjerila -0,3°C i 3 centimetra snijega, Slatina 0,4°C i Virovitica 1°C. Sredinom dana (13 sati) Virovitica je mjerila 0°C, Bilogora 0,2°C i Slatina 2°C.

U većem dijelu Virovitičko-podravske županije je u potpunosti oblačno uz slab snijeg i prohladno. Ponegdje se sramežljivo probija i sunce. Visine iznad 200 metara nadmorske visine trenutno imaju snježni pokrivač oko 5 centimetara, a iznad 400 metara nadmorske visine (Papuk) snježni se pokrivač kreće od 15 do 25 centimetara prema vrhu Papuka. S oborina nije još gotovo.

Sa sjeveroistoka (iz Mađarske) će u satima pred nama ponovno dolaziti oborine u obliku snijega, tijekom kasnog poslijepodneva ponovno očekujemo umjeren, a ponegdje i jak snijeg uz stvaranje dekorativnog snježnog pokrivača od 1 do 5 centimetara. Nešto slično kao danas tijekom prijepodneva.

U višim predjelima će se na postojeći snježni pokrivač još ponegdje skupiti oko 5 centimetara snijega, ponegdje i više. Temperature zraka tijekom poslijepodneva i večeri u padu. Oko 0°C ili koji stupanj niže osobito u višim predjelima.

Mogućnost je poledice! Puhat će umjeren do sjeverni i sjeveroistočni vjetar

Od sutra (utorak), vjerojatno do kraja tjedna će se zadržati uglavnom suho te djelomice sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren sjevernih i sjeverozapadnih smjerova. Temperature zraka u padu. Očekujemo hladniji vremenski period. Jutarnje temperature zraka očekujemo od -5°C do 0°C. Najviše dnevne od 4°C do 8°C, u gorju hladnije.

Ljubitelji snježne idile put brdovitih predjela Virovitičko-podravske županije. Na Papuku trenutno vlada prava zimska idila, koja će zahvaljujući zimskim temperaturama zraka potrajati vjerojatno do kraja tjedna.

(www.icv.hr, kp)